Lenovo en Motorola lanceren samen eerste zakelijke ThinkPhone smartphone

Lenovo's laptopmerk ThinkPad kennen we allemaal wel. Deze toestellen hebben robuuste, no-nonsense ontwerpen, sterke batterijduur, sterke hardware en legendarische beveiliging. Nu hoopt Lenovo dat dezelfde kwaliteiten in een telefoon te herbergen. En zo is de ThinkPhone geboren, ontwikkeld in samenwerking met hun zusterbedrijf Motorola.

Sinds de overname van Motorola in 2014 heeft Lenovo (met uitzondering van de Legion gaming smartphones) geen eigen telefoons meer gelanceerd. Motorola bleef wel sterk groeien en heeft de laatste jaren ingezet op zijn Edge-smartphones, waaronder de ijzersterke Motorola Edge 30 Ultra.

De nieuwe ThinkPhone zelf heeft een vergelijkbaar camerablok en ontwerp als sommige Motorola-smartphones, maar een steviger ontwerp. Zo is er een aluminium frame, Gorilla Glass Victus glas vooraan en Aramidevezel achteraan. Verder is er niet alleen IP68-certificering tegen stof en water, maar ook bescherming in de vorm van de MIL STD 810H standaard.

(Image credit: Mark Pickavance)

De overige specs stellen eveneens niet teleur. Een 6,6-inch 144Hz pOLED-scherm, een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, 12GB RAM, maximaal 512GB opslagruimte en een 5.000mAh-batterij die 68W snelladen ondersteunt (mét oplader in de doos). De 50MP-hoofdcamera kan daarnaast 8K video-opnames maken en heeft optische beeldstabilisatie.

Net als de consumentgerichte Motorola-smartphones, profiteert de ThinkPhone van een schone gebruikerservaring met Android 13 uit de doos. Hij krijgt drie jaar Android-updates (tot en met Android 16) en vier jaar beveiligingsupdates (maandelijkse beveiligingsupdates voor de eerste drie jaar en tweemaandelijkse updates in het vierde).

Extra beveiliging komt in de vorm van de speciale beveiligingschip in Moto KeySafe en de AI-ondersteunde Moto Threat Defense-software. IT-afdelingen van bedrijven krijgen ook tools om alle ThinkPhones binnen een bedrijf te beheren.

Motorola's desktop-achtige Ready For-ervaring is voor de ThinkPhone met Think 2 Think uitgebreid. Dat geeft je een nog betere integratie biedt met een ThinkPad-laptop. Features zijn onder andere hotspotverbinding, een uniform prikbord en meldingen, drag-and-drop bestandsbeheer tussen beide apparaten, toegang tot de apps op de ThinkPhone op je ThinkPad en het gebruik van de camera van de ThinkPhone als webcam bij videogesprekken.

De Red Key aan de zijkant is de kers op de taart. Dit is een programmeerbare (rode) knop die je zelf kan configureren. Je kan twee apps (of andere commando's) instellen, eentje voor een enkele tik op de knop en eentje voor een dubbele tik.

Lenovo ThinkPhone by Motorola: prijs en beschikbaarheid

Lenovo en Motorola willen met de ThinkPhone duidelijk hun slag slaan op de zakelijke markt. Veel consumentensmartphones zijn al geschikt voor zakelijke toepassingen, maar exclusieve aspecten van de ThinkPhone, zoals de speciale security-chip, geavanceerde Ready For implementatie in Think 2 Think, extra stevig ontwerp en speciale sneltoetsen, geven hem een voorsprong.

De ThinkPhone wordt in de komende maanden gelanceerd op verschillende markten, waaronder de Benelux. Een exacte datum en de prijs van de ThinkPhone zijn momenteel nog niet beschikbaar.