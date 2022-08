De OnePlus 10T is een waardige midrange Android-telefoon. Het mooie scherm, de krachtige chipset en het snelle opladen maakt het een verleidelijke aankoop voor sommige gebruikers. De 10T is niet perfect, er is duidelijk bezuinigd op de camera, batterijduur en sommige designs om de prijs lager te houden dan nodig is. Sommige gebruikers zullen de 10T vanwege de lagere prijs en verschillende functies een solide aankoop vinden ten opzichte van de premium 10 Pro.

Review in een notendop

In het verleden heeft OnePlus zijn T-serie gebruikt om betaalbare alternatieven voor de reguliere serie te maken (zoals de OnePlus 8T) of nieuwe, verbeterde versies in de maanden na de originele release (zoals de OnePlus 7T).

De OnePlus 10T is duidelijk gebaseerd op de OnePlus 10 Pro die begin 2022 op de markt kwam. De smartphone heeft een vergelijkbaar design en formaat, maar heeft een lager prijskaartje en een paar mindere specs om deze prijs te krijgen.

Verrassend genoeg verslaat de OnePlus 10T de 10 Pro op twee belangrijke gebieden. De 10T heeft namelijk de ‘plus’-versie van de Snapdragon 8 Gen 1 waar de Pro mee kwam. De tweede verbetering is de bliksemsnelle oplaadsnelheid van 150W zolang je de unieke modus inschakelt en de bijgeleverde oplader gebruikt.

‘Speed’ was een van de belangrijkste marketingtermen die werden gebruikt om de OnePlus 10T te promoten en met 150W opladen en een betere processor voldoet de telefoon zeker aan die term. Voor de rest is de 10T overwegend middelmatig en dat bedoelen we niet per se als een belediging. Qua prijs is het ook een midranger en zoals bij alle midrangers zijn er een paar kritiekpuntjes.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de camera's. De 10T heeft geen zoomcamera, en mist veel van de leuke 10 Pro-modi, waardoor de fotografie-ervaring slechter is dan op de oudere, duurdere telefoon. De camera's doen niet onder voor die van veel duurdere telefoons, dus je moet dit toestel niet kopen als je gewoon een goedkope cameratelefoon wilt.

De batterijduur is ook middelmatig, en dat is jammer. OnePlus heeft duidelijk prioriteit gegeven aan de oplaadsnelheid boven eigenlijke batterijduur. Je moet vertrouwen op die snelle stroomvoorziening om het toestel een dag lang te kunnen gebruiken.

Sommige van deze problemen zijn gezien de prijs gemakkelijk over het hoofd te zien, maar andere, zoals de batterijduur, zijn dat echt niet. Dus hoewel dit een fatsoenlijke Android-telefoon is, is hij zeker niet perfect.

Het lijkt erop dat OnePlus vroeger veel meer tijd en aandacht schonk aan zijn midrangers. De reguliere OnePlus-smartphones kregen eerst standaard een goedkopere versie naast de Pro-versie. Daarom was de keuze om geen goedkopere variant van de OnePlus 10 Pro uit te brengen frappant, maar toch is de OnePlus 10T eindelijk uit, heel wat maanden later.

OnePlus 10T releasedatum en prijs

De prijzen van de OnePlus 10T liggen onder die van de meeste flagship smartphones van de grootste merken. De OnePlus 10T begint bij 699 euro voor 8GB RAM en 128GB opslag, en loopt op tot 799 euro voor 16GB RAM en 256GB opslag. Ter vergelijking: de OnePlus 10 Pro met 8GB/128GB kostte vijf maanden geleden 899 euro, en de 12GB/256GB versie had een prijskaartje van 999 euro.

Deze versie van de OnePlus 10 Pro scheelt dus niet enorm veel van de 10 Pro, en het verschil qua prijs is net groot genoeg om de twee telefoons van elkaar te onderscheiden. Hierdoor hebben 10T-eigenaars niet het idee dat ze een veel slechtere telefoon krijgen dan de 10 Pro.

De OnePlus 10T ging op 25 augustus in de verkoop, enkele weken na het lanceringsevenement op 3 augustus.

Prijs-kwaliteit: 4/5

OnePlus 10T design

Op het eerste gezicht lijkt de OnePlus 10T veel op de 10 Pro, en dat is het duidelijkst te zien aan de camera-opzet. Die heeft hetzelfde ontwerp met dezelfde vier cirkels linksboven op de achterkant van de telefoon. De sensoren en lenzen hier zijn anders dan die van de Pro, en de flitser bevindt zich op een andere plek, maar dat zijn slechts kleine veranderingen in een verder vergelijkbaar ogend toestel.

De slanke en glanzende achterkant, compleet met het OnePlus-logo, verschilt ook weinig van de OnePlus 10 Pro. De 10T wordt geleverd in zwarte en lichtgroene opties, en vingerafdrukken vallen behoorlijk op.

Een grote wijziging hier is dat de OnePlus 10T een volledig plat scherm heeft, waar de 10 Pro een gebogen scherm had. Daardoor voelt de telefoon groter aan, ook al is hij dat niet.

De afmetingen van de telefoon zijn 163 x 75,4 x 8,8 mm, en hij weegt 204 gram. Hij is iets dikker en zwaarder dan de 10 Pro, maar het verschil is zo klein dat je het waarschijnlijk niet merkt, tenzij je ze naast elkaar legt.

Dit is het eerste vlaggenschiptoestel dat OnePlus in jaren heeft gemaakt zonder de notificatieslider, het handige schakelaartje waarmee je kunt schakelen tussen de stille, tril- en volumestand. OnePlus-fans hebben een hekel aan deze aanpassing, want nu moet je naar de instellingen gaan om dit te veranderen.

Design score: 3,5/5

OnePlus 10T display

De OnePlus 10T heeft een groot 6,7 inch scherm met specs die vrij gemiddeld zijn voor de prijs. De 10T heeft een resolutie van 1080 x 2412, ook wel bekend als FHD, en dat is output-resolutie van de meeste video- en gamingapps. Daarnaast beschikt de smartphone over een 120Hz refresh rate, waardoor het scherm 120 keer per seconde wordt bijgewerkt. Dit is twee keer zoveel als de standaard refresh rate van 60Hz, en als gevolg daarvan zijn animaties erg vloeiend.

Smartphones van OnePlus staan bekend over de goed uitziende schermen, en ook deze keer ziet het er goed uit. Met ondersteuning voor een miljard kleuren en HDR+10 is het scherm geweldig voor games en videostreaming.

Er zit een ‘punch-hole’ voor de selfiecamera en de randen zijn ook erg dun, dus er zit geen zichtbare zwarte ring rond het scherm.

Display score: 4/5

OnePlus 10T camera's

De camera-opzet is mogelijk de grootste downgrade van de OnePlus 10T ten opzichte van de 10 Pro. We hebben al eerder budget smartphones gezien met exact dezelfde camera’s, dus we wisten van tevoren al dat dit toestel niet voor de fotografen onder ons is.

De primaire camera maakt gebruik van de 50MP Sony IMX766 sensor. Deze sensor komt vaak terug in goedkopere telefoons en met een goede reden: deze sensor is verrassend goed voor fotografie bij weinig licht. We zien de Sony IMX766 echter weinig terug bij toestellen in deze, iets hogere, prijsklasse.

Daarnaast beschikt de OnePlus 10T nog over een 8MP groothoekcamera en een 2MP macrosensor. De 8MP camera is prima, en maakt mooie foto’s, maar dan wel met een vrij lage resolutie, en de macrosensor is nagenoeg nutteloos. In theorie is deze sensor bedoeld voor close-up foto’s, maar deze worden zo korrelig en vaag dat je beter de primaire camera kan gebruiken. Het gebrek aan zoom is teleurstellend, want zonder telelens ben je afhankelijk van de digitale zoom en die is beperkt tot 10x. Dat is niet echt de 30x zoom van de Galaxy S22 uit dezelfde prijsklasse en dit betekent dat je snel veel kwaliteit verliest als je inzoomt.

We hebben smartphones gezien met deze camera’s die slechts de helft kosten van de 10T (zoals de Realme 9 Pro Plus, het zustermerk van OnePlus). Daarom is het zo teleurstellend om zo’n dure telefoon te zien met deze camera’s, maar het is duidelijk dat daar de focus ook niet op lag.

Foto's zijn vrij verzadigd, soms grenzend aan oververzadigd, maar ze zijn zeker social media-waardig, zolang de belichting goed is.

De telefoon heeft alle standaardmodi, zoals Portret, Nacht, Pro en Long Exposure. Er zijn er ook twee die we niet vaak zien: Tilt-Shift, waarmee tilt-shift fotografie wordt nagebootst om grote scherptediepte-effecten te creëren, en Film, waarmee alle instellingen van de Pro-fotografiemodus naar video-opnamen worden gebracht.

Sommige van de Hasselblad-cameramodi zijn weggelaten, vooral omdat dit de eerste OnePlus is in tijden die niet meer volledig focust op die samenwerking met het cameramerk.

Om leuke selfies te maken, krijg je een 16MP camera, en de resultaten zien er prima uit. De foto's hebben veel detail, maar zijn bijna te scherp. In de portretmodus is er soms een probleem met de AI die onderscheid maakt tussen het onderwerp en de achtergrond, maar het is niet altijd een merkbaar probleem.

Camera score: 3/5

Camera voorbeelden

OnePlus 10T prestaties en specs

De OnePlus 10T is een verrassend krachtige telefoon vol met premium specs. De processor is de Snapdragon 8 Plus Gen 1, de beste chip die je momenteel kan vinden in Androids. Daarmee is de OnePlus 10T iets beter dan de OnePlus 10 Pro op een paar gebieden.

Met deze chip is de telefoon zeer geschikt voor intensieve toepassingen zoals gaming of videobewerking. Je kunt de graphics op je favoriete mobiele game omhoog krikken zonder je zorgen te maken dat het toestel vastloopt.

We hebben problemen gehad met Snapdragon 8-serie chips die veel te warm werden, en dat probleem ondervinden we hier ook een beetje. Het is echter duidelijk dat OnePlus een oplossing heeft gevonden, want het probleem is niet zo hardnekkig.

De OnePlus 10T beschikt over 8GB of 16GB RAM. OnePlus zegt dat dat je met 16GB RAM 30 apps tegelijkertijd kan gebruiken, maar we kunnen ons geen moment voorstellen waarop dat ooit nuttig zou zijn.

Gezien de prijs verwacht je een smartphone met 5G, en dat klopt dan ook. Je snelheid ligt bijna volledig af van je provider en locatie en niet zo zeer van je telefoon.

Prestaties: 4,5/5

OnePlus 10T software

De OnePlus 10T wordt geleverd met OxygenOS, OnePlus' versie van Android, dus je krijgt alle belangrijke functies van het door Google gebouwde besturingssysteem, zoals toegang tot de Play Store en veel mogelijkheden om het toestel aan te passen.

OxygenOS heeft een paar extraatjes ten opzichte van stock Android, waaronder een Zen-modus om afleidingen gedurende een bepaalde tijd te verminderen. Sommige extraatjes zijn echter een beetje overbodig, zoals het swipe-down dashboard dat je opent door van rechtsboven naar beneden te vegen.

Dit geeft je een heleboel snelkoppelingen, maar deze snelkoppelingen kan je makkelijker bereiken via de normale instelling, of ze zijn overbodig. Het heeft geen zin om naar beneden te vegen en op het camera-icoontje te drukken om de Camera-app te openen als je dat ook doet door op de Camera-app te drukken vanaf je startscherm. Het dashboard was in ieder geval handig voor het schrijven van notities.

OnePlus heeft beloofd dat OxygenOS 13, gebaseerd op het nog niet uitgebrachte Android 13, eind 2022 komt. Daar zullen we enkele aanpassingen aan het design en de functies zien. OxygenOS 13 komt weliswaar eerst naar de 10 Pro en daarna pas naar de 10T.

Software score: 4/5

OnePlus 10T batterij

Bij het maken van smartphones moeten bedrijven vaak kiezen tussen snelladen of een grote batterij: des te groter de batterij, des te minder ruimte is er voor oplaadtechnologie. En OnePlus heeft met de 10T duidelijk gekozen voor snelladen.

De OnePlus 10T heeft een oplaadsnelheid van 150W die bijna geen enkele telefoon op dit moment haalt. Met deze snelheid laadt de telefoon in ongeveer 20 minuten volledig op, en dat is ongelooflijk snel.

Je moet echter wel de bijgeleverde oplader gebruiken en de volledige oplaadsnelheid inschakelen in de settings, want anders laad je standaard op met 80W, wat overigens nog steeds erg snel is.

Dit komt wel met een prijs, en die prijs is de slechte levensduur van de batterij. Met een 4.800mAh capaciteit is de batterij behoorlijk groot, maar toch heeft de telefoon behoorlijk moeite om het een dagje vol te houden. En dat is bij gemiddeld gebruik: wat social media, muziek streamen en misschien een paar fotootjes of een aflevering van je favoriete Netflix-serie streamen in de avond. Zware applicaties, zoals games, hebben een grote impact op de batterij. Maar OnePlus heeft wel een paar handige hulpmiddelen om de batterij te ontzien waaronder de mogelijkheid om 5G uit te zetten, of de donkere modus aan te zetten. Met deze functies hebben we iets meer vertrouwen om het einde van de dag te halen.

Batterij score: 3/5

OnePlus 10T score

Attributes Notes Rating Design De OnePlus 10T mist misschien een paar toeters en bellen, maar hij is zeker niet lelijk. 3,5/5 Display De OnePlus 10T heeft een goed uitziend scherm dat aansluit bij de meeste eisen. 4/5 Prestaties Dit is een van de krachtigste smartphones op de markt op dit moment. 4,5/5 Camera De camera-opzet van de OnePlus 10T zal niet teleurstellen, maar gooit ook geen hoge ogen. 3/5 Batterij De batterij van de telefoon heeft moeite om het vol te houden, maar een snelle laadsnelheid compenseert dat. 3/5 Software OxygenOS heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van standaard Android, maar ook een aantal ergernissen. 4/5 Prijs-kwaliteit De OnePlus 10T is een scherp geprijsde midranger. 4/5

Moet ik de OnePlus 10T kopen?

Koop hem als...

Je snel je smartphone wil opladen

Met zijn 150W als je de meegeleverde oplader gebruikt, kan je erop rekenen dat de 10T razendsnel opgeladen is.

Je een mobiele gamer bent

Dankzij de topchipset, het goed uitziende scherm en de interne koeling is de OnePlus 10T een goede keuze voor mobiele gamers.

Je een budget OnePlus 10 Pro wil

Net zoals de OnePlus Nord-toestellen voelt de 10T aan als een goedkopere versie van de 10 Pro. Als je de 10 Pro te duur vindt, is dit een prima alternatief.

Koop hem niet als...

Je graag foto's maakt

Dankzij de matige camera's zal de OnePlus 10T geen indruk maken op mensen die hun smartphone voornamelijk voor foto's gebruiken.

Je een betrouwbare batterij nodig hebt

Hoewel de 10T niet de slechtste is op vlak van batterijduur, kan hij soms moeite hebben om een dag lang mee te gaan.

Je kleine handen hebt

Dankzij zijn enorme afmetingen is de OnePlus 10T niet comfortabel in gebruik als je kleine handen hebt. Zelfs als je middelgrote handen hebt, kan je dit toestel niet met één hand vasthouden.

