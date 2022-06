Beste Realme smartphones van 2022: vind jouw ideale budget-smartphone

(opens in new tab)

Realme staat inmiddels synoniem met goedkopere, budgetvriendelijke smartphones. Mensen die een prima telefoon willen hebben met de nodige handige functies voor maar weinig geld kunnen hun heil vinden bij Realme.

Sinds de eerste smartphone in 2018 uitkwam, heeft Realme keer op keer bewezen dat het Chinese merk geen one-hit wonder is.

De Realme GT-serie begon in 2021 en bevat telefoons zoals de Realme GT 2 en de GT 2 Pro. Voor goedkopere opties is er altijd nog de reguliere serie met telefoons zoals de Realme 8 5G en de Realme C35.

Realme is behoorlijk actief in de smartphonemarkt, en de telefoons van het merk zijn nu ook eindelijk ruimschoots beschikbaar op de Nederlandse markt. Daarom hebben wij voor jou deze handige gids gemaakt, met daarin de beste Realme-smartphones voor een leuk prijsje.

Voor elk toestel in deze lijst vermelden wij de belangrijkste specificaties, en alle belangrijke voor- en nadelen.

Beste Realme smartphones in 2022

(Image credit: Realme)

1. Realme GT 2 Een sterke midranger Specificaties Releasedatum: Januari 2022 Gewicht: 194,5 gram Afmetingen: 162,9 x 75,8 x 8,6 mm Besturingssysteem: Android 12 Schermformaat: 6,6 inch Resolutie: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8GB/12GB Opslag: 128GB/256GB/ Batterij: 5.000mAh Camera's achter: 50MP + 8MP + 2MP Selfiecamera: 16MP Redenen om te kopen + Krachtige processor + Zeer sterke primaire camera Redenen om te vermijden - Zwakke secundaire camera's - Software heeft last van bugs

De Realme GT 2 is een waardige opvolger van de al uitstekende Realme GT. Het voelt alsof je een vlaggenschip in je handen hebt voor een fractie van de prijs. Deze smartphone hoort zeker op de lijst van de beste Android-smartphones thuis.

De GT 2 beschikt over een kleurrijk 6,6 inch 120Hz AMOLED-display met een resolutie van 2.400 x 1.080 pixels. Met een piekhelderheid van 1300 nits is de GT 2 vergelijkbaar met de meer premium smartphones van dit moment.

De smartphone beschikt over een uitstekende 50MP primaire camera, een mindere 8MP groothoekcamera en een 2MP macrocamera die je beter links kan laten liggen. De primaire camera beschikt over optische beeldstabilisatie en 2x digitale zoom.

De Realme GT 2 heeft dezelfde chip als de eerste versie, en in 2022 levert deze chip nog steeds fantastische prestaties. Met een accucapaciteit van 5.000mAh komt deze smartphone normaliter de dag wel door.

De macrocamera en groothoekcamera laten wat steekjes vallen, en de software had iets beter gekund. Je kan echter niet om de sterke prijs-kwaliteitverhouding heen.

Lees meer: Realme GT 2 Review

(Image credit: Realme)

De Realme GT 2 Pro is de eerste poging van het bedrijf om een premiumtoestel te maken, en dit vlaggenschip stelt dan ook niet teleur.

De GT 2 Pro huist een Snapdragon 8 Gen 1-processor waardoor de smartphone erg snel en responsief is. Zelfs de Samsung Galaxy S21 Ultra is minder snel dan de premium-optie van Realme.

Het scherm van de GT 2 Pro is een perfect voorbeeld hoe je een betere versie kan maken van een non-pro model. Het vlaggenschip beschikt over een 6,7 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1.440 x 3.216 pixels. De hoge resolutie komt helemaal tot zijn recht op het 2K-scherm, en met een variabele verversingssnelheid tot 120Hz verloopt alles zeer soepeltjes.

De camera’s op de GT 2 Pro zijn redelijk standaard voor het premium segment. De camera-opzet kent een 50 MP primaire camera, een 50MP groothoekcamera, een verrassend bijzondere 3MP 40x microscooplens en een 32MP selfiecamera. De camera’s leveren uitstekende beelden, maar het ontbreekt alleen aan fatsoenlijke zoomfotografie.

Met de 5.000mAh batterij kom je gemakkelijk de dag door, en met de 65W SuperDart Charge laadt je de telefoon in dertig minuten op. We missen alleen het draadloze opladen!

De Realme GT 2 Pro is qua prijs goedkoper dan de meeste premium telefoons, maar doet niet onder qua kwaliteit.

Lees meer: Realme GT 2 Pro Review

Realme GT (Image credit: Realme)

3. Realme GT Een Android-toppertje in het middensegment Specificaties Releasedatum: Maart 2021 Gewicht: 186 gram Afmetingen: 158,5 x 73,3 x 8,4mm Besturingssysteem: Android 11 Schermformaat: 6,43 inch Resolutie: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8GB Opslag: 128GB Batterij: 4.500mAh Camera's achter: 64MP + 8MP + 2MP Selfiecamera: 16MP Redenen om te kopen + Uniek ontwerp + Laadt erg snel op Redenen om te vermijden - Telefoon wordt vaak warm - UI heeft veel bloatware

De Realme GT uit 2021 was de eerste telefoon in de GT-serie, en doet qua prestaties niet onder ten opzichte van andere midrangers.

De Realme GT is een krachtige smartphone door de high-end Snapdragon 888-chipset. Het unieke ontwerp doet veel voor de compacte telefoon. De achterkant is bedekt met gekleurd imitatieleer dat wordt onderbroken door een zwarte streep waar ook de camera-opzet in zit.

Verder kent de Realme GT een mooi AMOLED display met een verversingssnelheid van maar liefst 120Hz. De telefoon laadt in slechts 30 minuten helemaal op.

De lage prijs van deze midranger maken de paar kleine tekortkomingen meer dan goed. Het feit dat de telefoon vaak warm wordt en de toevoeging van bloatware kan de pret niet drukken.

Lees meer: Realme GT Review (opens in new tab)

(Image credit: Realme)

4. Realme 9 Pro Plus Een kwalitatieve midranger Specificaties Releasedatum: Februari 2022 Gewicht: 182 gram Afmetingen: 160,6 x 73.3 x 8mm Besturingssysteem: Android 12 Schermformaat: 6,4 inch Resolutie: 1080 x 2400 CPU: MediaTek Dimensity 920 5G RAM: 6/8GB Opslag: 128GB/246GB Batterij: 4,500mAh Camera's achter: 50MP + 8MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Veel waarde voor je geld + Perfect voor fotografie in weinig licht Redenen om te vermijden - Display is slechts 90Hz - Hartmonitor is verstopt in het

De Realme 9 Pro Plus is de eerste Pro-variant in de budgetserie van Realme. Deze midranger beschikt over twee unieke functies: een hartmonitor in de vingerafdrukscanner, en de achterkant van de telefoon die van kleur verandert in direct zonlicht.

De smartphone huist een MediaTek Dimensity 920-chipset die prima prestaties levert.

De Realme 9 Pro Plus beschikt over een 6,43 inch scherm met een resolutie van 1.080 x 2400 pixels, en een verversingssnelheid van 90Hz. Dit komt overeen met andere smartphones in zijn prijsklasse.

De camera’s zijn daarentegen wel bovengemiddeld. De camera-opzet huist een 50MP primaire camera, een 80 MP groothoekcamera en een 2MP macro-camera. Dankzij de Sony IMX766-sensor zien nachtfoto’s er spectaculair uit.

De accuduur is met 4.500mAh ook gemiddeld, maar de batterij is door het 60W laadvermogen wel snel opgeladen.

Voor een relatief goedkope prijs is de Realme 9 Pro Plus gemakkelijk het overwegen waard.

Lees meer: Realme 9 Pro Plus (opens in new tab)

(Image credit: Realme)

5. Realme GT Master Edition Een betrouwbare smartphone in het middensegment Specificaties Releasedatum: Juli 2021 Gewicht: 174 gram Afmetingen: 159,2 x 73,5 x 8mm Besturingssysteem: Android 11 Schermformaat: 6,43 inch Resolutie: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 778G RAM: 8GB Opslag: 128/256GB Batterij: 4.300mAh Camera's achter: 64MP + 8MP + 2MP Frontcamera: 32MP Redenen om te kopen + Laadt erg snel op + Prachtig scherm Redenen om te vermijden - Niet waterdicht - Simpel ontwerp

De Realme GT Master Edition is de tweede telg van de GT-familie. Deze telefoon neemt enkele GT-specs over, maar laat over het algemeen steekjes vallen. Dit is een Master Edition in naam alleen.

Het scherm van de GT Master Edition is iets minder dan de Realme GT waar de telefoon op gebaseerd is. Desalniettemin is het 6,43 inch Super AMOLED-display met een resolutie van 1.080 x 2400 pixels meer dan prima. Er is geen ondersteuning voor HDR, maar de 120Hz verversingssnelheid blijft een leuke toevoeging.

De camera-opzet beschikt over een 64MP primaire camera, een 8MP groothoekcamera, een 2MP macro-camera, en ten slotte nog een selfiecamera die met een verrassende 32MP twee keer zo groot is als de selfiecamera op de Realme GT.

De Realme GT Master Edition is op bijna alle vlakken iets minder dan de reguliere GT, maar met het bijbehorende goedkope prijskaartje is het nog steeds een goede optie.

Lees meer: Realme GT Master Edition (opens in new tab)

(Image credit: Realme)

De Realme 9 4G biedt goede specificaties voor een relatief lage prijs. Deze smartphone beschikt over een Snapdragon 680-chip die qua prestaties gemiddeld scoort.

De Realme 9 4G heeft een 6,4 inch Super AMOLED scherm met een resolutie van 1080 x 2400 pixels, en een verversingssnelheid van 90Hz. Vergeleken met de rest van het toestel is het scherm uitstekend.

De camera’s presteert ook goed voor de prijsklasse. De Realme 9 4G heeft een 108MP primaire camera die mooie foto’s neemt, een 8MP groothoekcamera en een 2MP macro-camera. De 16MP selfiecamera is niets om over naar huis te schrijven.

De 5.000mAh batterij is daarentegen indrukwekkend. Het is niet ongebruikelijk om twee dagen door te komen zonder op te laden.

De Realme 9 4G is een goede telefoon voor normaal dagelijks gebruik, maar verwacht geen gamingmonster.

Lees meer: Realme 9 4G review (opens in new tab)

(Image credit: Realme)

7. Realme 9 5G Stijlvol en toch goedkoop Specificaties Releasedatum: Mei 2022 Gewicht: 191 gram Afmetingen: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm Besturingssysteem: Android 12 Schermformaat: 6,6 inch Resolutie: 1080 x 2412 CPU: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G RAM: 4GB Opslag: 64/128GB Batterij: 5.000mAh Camera's achter: 50MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Slim ontwerp + Sterke primaire camera Redenen om te vermijden - Geen groothoekcamera - Middelmatig scherm

De Realme 9 5G is, zoals de naam doet vermoeden, het grote 5G-broertje van de reguliere Realme 9 4G. De Realme 9 5G heeft een Snapdragon 680-chip, een ander model dan de 4G-variant. Deze chip zit ook in duurdere telefoons, maar het blijft een budget processor.

Het scherm is het grootste verschil tussen de 4G en 5G versie. Waar de 4G-versie een uitstekende 6,4 inch Super AMOLED scherm had, beschikt de 5G-versie over een 6,6 inch LCD-scherm met een resolutie van 1090 x 2412 pixels, en 120Hz verversingssnelheid.

Ondanks dat de verversingssnelheid hoger ligt, en het scherm groter is, kan het LCD-scherm simpelweg niet concurreren met de heldere, scherpe kleuren van het OLED-scherm van de Realme 9 4G.

De Realme 9 5G heeft een 50MP primaire camera (de 4G-versie beschikt over een 108MP) en een 2MP diepte- en macro-sensor, maar die zijn meer voor de sier. De batterij is met 5.000mAh net zo groot als zijn 4G-broertje, maar opladen duurt een stuk langer vanwege de lagere oplaadsnelheid.

De Realme 9 5G is een prima 5G-telefoon voor de prijs, zolang je geen fotograaf bent.

Lees meer: Realme 9 5G review (opens in new tab)

(Image credit: Realme)

8. Realme 8 5G Een supergoedkope 5G-smartphone Specificaties Releasedatum: April 2021 Gewicht: 185 gram Afmetingen: 162,5 x 74,8 x 8,5mm Besturingssysteem: Android 11 Schermformaat: 6,5 inch Resolutie: 1080 x 2400 CPU: Dimensity 700 RAM: 4/6/8GB Opslag: 64/128GB Batterij: 5.000mAh Camera's achter: 48MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Betaalbare 5G-connectie + Groot en helder scherm Redenen om te vermijden - Simel ontwerp - Middelmatige camera

De Realme 8 5G is een budgetvriendelijke low-end smartphone met 5G-ondersteuning.

Het zal niemand verbazen dat je met een Dimensity 700 5G-chip van MediaTek niet de krachtigste games zal spelen, maar daar is de Realme 8 5G ook niet voor gemaakt.

De telefoon beschikt over een 6,5 inch LCD scherm met een resolutie van 2.400 x 1.080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Puur op dit vlak schreeuwt dit scherm echt geen budget.

De Realme 8 5G beschikt over een 48MP primaire camera, en een 2MP macro-camera, en een 2MP dieptecamera. De foto’s met de 48MP camera zijn prima genoeg voor de prijsklasse.

Het grootste verkooppunt blijft natuurlijk de 5G-ondersteuning, en voor deze prijs zijn er maar weinig smartphones die dit aanbieden. Met de 5.000mAh batterij komen we gemakkelijk de dag door, maar het bedraad opladen duurt redelijk lang, en draadloos opladen is niet mogelijk.

Lees meer: Realme 8 5G review

(Image credit: Realme)

De Realme C35 is, zoals veel Realme-telefoons, een uitstekende telefoon voor een lage prijs.

Deze budget smartphone wordt aangedreven door een Unisoc Tiger T616-chip, en het verbaasde ons keer steeds weer hoe snel de Realme C35 aanvoelde.

Het 6,6 inch LCD scherm met een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels voelt groot aan, maar de helderheid schiet wel te kort.

Het hoogtepunt van de Realme C35 is toch wel de hoofdcamera. De 50MP f/1.8 lens gebruikt de Sony IMX766-sensor levert verrassend goede resultaten. De 2MP macro, en de 0,3MP dieptesensor stellen teleur.

Net zoals de rest van de Realme-telefoons heeft de C35 een 5.000mAh batterij die door de geringe prestaties van de telefoon het makkelijk de dag volhoudt.

Lees meer: Realme C35 review

Realme smartphones Q&A

Is Realme een goede smartphonefabrikant? We zijn erg positief geweest over Realme, en dat komt omdat je met smartphones van dit merk veel waar voor je geld krijgt. Realme-smartphones hebben geregeld specificaties die je normaal alleen maar bij duurdere smartphones vindt. Vooral de processor verrast vaak. Een Realme-telefoon kan natuurlijk niet rechtstreeks concurreren met een premium Samsung Galaxy, of Xiaomi-toestel, maar de lage prijs maakt dat ruimschoots goed.

Moet ik voor een Realme of een Redmi kiezen? Redmi is de budgetserie van Xiaomi, en daarmee misschien wel de grootste concurrent van Realme. De smartphones van Redmi zijn vaak aan de grote kant, beschikken over enorme batterijen en flinke schermen. Ze zijn dan ook ideaal voor gaming, of als je media streamt. Het probleem hiermee is dat deze smartphones iets te lomp kunnen zijn voor dagelijks gebruik, vooral als je kleine handen of ondiepe zakken hebt. Realme-smartphones zijn vaak kleiner en meer gericht op alledaags gebruik, maar qua gaming of mediastreaming schieten ze vaak te kort vanwege het kleinere scherm.