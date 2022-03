Realme GT2 Pro review

De Realme GT 2 Pro is het eerste echte vlaggenschip van het bedrijf, en het is een uitstekend toestel. Een aantal aspecten vallen tegen, maar de smartphone maakt veel goed met zijn rekenkracht, aantrekkelijke functies en redelijke prijs.

De Realme GT 2 Pro is het eerste echte vlaggenschip van het bedrijf, en het is een uitstekend toestel. Een aantal aspecten vallen tegen, maar de smartphone maakt veel goed met zijn rekenkracht, aantrekkelijke functies en redelijke prijs.

In het kort

Realme houdt zich voornamelijk bezig met goedkopere, budgetvriendelijke smartphones. Met de GT 2 Pro doet het bedrijf echter een gooi naar de premiummarkt en dit vlaggenschip is een uitstekende eerste poging.

Hij biedt misschien niet alle functies waar je op hoopt in een smartphone, maar alle essentiële opties zijn aanwezig. Het prijskaartje van minimaal 749 euro is daarmee zeker gerechtvaardigd.

De Samsung Galaxy S22 en de iPhone 13 kunnen niet aan deze prijs tippen en de Realme GT 2 Pro staat zijn mannetje bij de concurrenten.

De GT 2 Pro ziet er goed uit. Het toestel heeft een unieke achterkant die aanvoelt als papier, ondanks dat het plastic is. De groene tint is heel uniek, maar de handtekening van ontwerper Naoto Fukasawa springt er ietwat uit. Niet iedereen zal dat waarderen.

De Snapdragon 8 Gen 1-processor zorgt ervoor dat de smartphone snel en responsief is. Hierdoor krijg je een vrijwel probleemloze Android-ervaring. Gamen, streamen en browsen gaat uitstekend op het platte 1440p paneel met een beeldverversing van 1 tot 120Hz.

Het 6,7 inch 2K WQHD+-display is ook fel genoeg om alles op te bekijken. Het biedt een maximale helderheid van 1.400 nits.

De camera heeft een aantal verschillende modi. De 50MP hoofdcamera doet wat hij moet doen, maar de zoom-mogelijkheden vallen een beetje tegen. De foto’s die je hieraan overhoudt zijn ietwat korrelig. De microscoopmodus is juist wel een prettige toevoeging. Hier kun je jezelf uren mee amuseren.

(Image credit: TechRadar)

Draadloos laden is helaas geen optie, maar gelukkig houdt de 5.000mAh batterij van de Realme GT 2 Pro het lang vol. Ondersteuning voor bedraad snelladen zorgt ervoor dat je batterij weer op 100 procent zit na ongeveer een half uur.

Andere handige functies zijn bijvoorbeeld gezichtsherkenning en een under-display vingerafdrukscanner, die doorgaans goed en snel werken.

De GT 2 Pro is een uitstekende eerste poging op de vlaggenschipmarkt van Realme. Het toestel verpakt veel uitstekende features in een betaalbaar pakket.

Realme GT 2 Pro prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar nu in de Benelux

Instapprijs van 749 euro

Drie kleuropties

De Realme GT 2 Pro is beschikbaar vanaf 749 euro. Dan krijg je de variant met 8GB RAM en 128GB opslagcapaciteit. Als je dit omhoog wilt tillen naar respectievelijk 12GB en 256GB, dan betaal je 849 euro.

Het toestel is in drie kleuren te krijgen: Steel Black, Paper Green en Paper White.

De Realme GT 2 Pro is nu te pre-orderen. Levering begint vanaf 1 april. Je kunt een bestelling plaatsen via de website van Realme of bij enkele andere online verkopers.

(Image credit: TechRadar)

Design

Plastic behuizing

Papierachtig gevoel

Geen IP-certificering

De Realme GT 2 Pro heeft een omvangrijk display, maar is nog steeds compact genoeg om in een kleinere hand vast te houden. Met afmetingen van 163,2 x 74,7 x 8,2mm heeft de smartphone een redelijk standaard formaat. Het gewicht van 189g is ook niet bijzonder zwaar.

Ons reviewmodel heeft de kleur Paper Green, dit is onze favoriete versie. Het pastelgroen is licht en prettig om naar te kijken. De achterkant van het toestel heeft een bijzondere textuur en voelt daardoor als papier aan. Dit maakt het een comfortabel toestel om in de hand te houden. Deze textuur zit alleen op de ‘Paper’-kleuren, dus niet Steel Black.

Aan de achterkant zit het camerablok met drie lenzen. Het is een rechthoekige opstelling aan de zijkant. Daarnaast zit de handtekening van Fukusawa, wat ons betreft is dit overbodig om op het toestel te plaatsen, maar wellicht zijn er mensen die dit wel waarderen.

(Image credit: TechRadar)

De selfiecamera is linksboven op het display geplaatst en zit daardoor niet in de weg. De volumeregelaar en de aan/uitknop zitten aan de rechterkant, waar je ze zou verwachten. Onderop vind je het simkaartslot en de USB-C-poort. Op een koptelefooningang hoef je niet te rekenen.

Het mooiste aan dit ontwerp is de vingerafdrukscanner. Deze zit namelijk ingebouwd in het scherm zodat je er gemakkelijk bij kunt.

Er zijn echter ook nadelen te vinden. Het toestel heeft namelijk geen IP-certificering, dus je wilt hem niet in de buurt van water houden.

Display

6,7 inch AMOLED

1440 x 3216 resolutie

120Hz beeldverversing

De Realme GT 2 Pro heeft een uitstekend scherm. De hoge resolutie ziet er fantastisch uit op het 2K-scherm. Met de maximale helderheid van 1.400 nits kun je alles goed zien en de LTPO 2.0-technologie zorgt voor een variabele verversingssnelheid.

Met 120Hz krijg je een zeer soepele ervaring met het scherm, zelfs als je een snelle actiegame speelt zoals Call of Duty Mobile.

Het display van de Realme GT 2 Pro ziet er in alle omstandigheden goed uit. Of je nu content kijkt in volledig zonlicht of wanneer het bewolkt is, het beeld blijft scherp en helder. Dit mag je verwachten van een OLED-display.

(Image credit: Future)

Camera

50MP + 50MP + 3MP achtercamera's

32MP selfiecamera

Wisselende softwarefuncties

De camera’s op de GT 2 Pro lijken redelijk standaard. Er zijn drie lenzen, waaronder de 50MP hoofdcamera, de 50MP groothoeklens en de 3MP 40x microscooplens. Aan de voorkant zit een 32MP selfiecamera.

De groothoeklens heeft een beeldbereik van 150 graden en produceert uitstekende foto’s met genoeg detail. Een toegewijde zoomlens ontbreekt, maar waarschijnlijk ga je vooral veel groothoekfoto’s maken als je de GT 2 Pro in huis haalt.

De 40x microscooplens is niet iets wat je zou verwachten op een smartphone, maar met wat oefening kun je er bijzondere plaatjes mee schieten. Het is ontzettend interessant om te kijken wat voor een resultaten je behaalt door op verschillende objecten in te zoomen.

(Image credit: TechRadar)

In alledaags gebruik zul je vooral aan de slag gaan met de 50MP hoofdcamera, maar de extra functies zijn leuk om op zijn tijd mee te spelen.

Ook zijn er verschillende opties om uit te proberen, zoals eentje om een sterrenhemel goed in beeld te krijgen, of een toegewijde modus voor straatfotografie. Ook de nachtmodus is redelijk competent.

De foto’s hebben grotendeels accurate, levendige kleuren en in de foto’s is veel detail terug te vinden. De duidelijke tekortkoming hier, is het gebrek aan zoomfotografie. Ingezoomde foto’s zien er vrij korrelig uit.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 (Image credit: TechRadar)

Specs en prestaties

Aangestuurd door een Snapdragon 8 Gen 1

128GB of 256GB aan opslag

Snelle prestaties

De Realme GT 2 Pro presteert goed in onze benchmarktests. In Geekbench 5 behaalt het toestel een single-core score van 1.244. Daarmee verslaat hij de Samsung Galaxy S21 Ultra, die een score van 924 heeft.

De multi core score van de GT 2 Pro is 3.724, wederom hoger dan de S21 Ultra die 3.085 haalt. De compute score van 6.010 is echter wat lager dan de 6.990 van de Galaxy S21 Plus.

Wat je vooral moet onthouden, is dat de Realme GT 2 Pro snel is. Call of Duty Mobile spelen gaat snel en moeiteloos. In dagelijks gebruik kun je zonder problemen multitasken.

Dit is een snelle smartphone, hoe je hem ook gebruikt.

De Realme GT 2 Pro komt met Android 12 voorzien van de Realme UI-schil. Enkele apps, zoals TikTok, LinkedIn en wat andere sociale media staan vooraf geïnstalleerd. Verder is het toestel redelijk vrij van bloatware.

Als je een pure Android-ervaring zoekt, zit je goed met de Realme GT 2 Pro.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

5.000mAh batterij

Geen draadloos laden

Snelladen

De Realme GT 2 Pro heeft een 5.000mAh batterij en een grote hoeveelheid features die je helpen om het meeste uit de accu te halen. Hoeveel tijd je uit de batterij haalt, ligt aan jouw gebruik. Over het algemeen zul je het gemakkelijk een hele dag volhouden, zelfs met intensief gebruik.

Wanneer je het toestel wel even moet opladen, kun je 65W SuperDart Charge gebruiken van Realme. Dit zorgt ervoor dat de batterij 100 procent is opgeladen in slechts 30 minuten. Het gebrek aan draadloos laden is wel spijtig.

Moet je de Realme GT 2 Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als…

Je premium features wilt zonder een fortuin te betalen

De Realme GT 2 Pro biedt veel voor weinig. Met dit vlaggenschip van Realme geniet je van high-end functies zonder er al te veel voor te hoeven betalen.

Je snelle prestaties wilt

Dit toestel is snel en kan met gemak multitasken. Ideaal voor ongeduldige gebruikers.

Je snelladen belangrijk vindt

Opladen in 30 minuten klinkt als marketingpraat, maar bij de Realme GT 2 Pro kan het echt. Dit gaat je veel tijd besparen.

Koop hem niet als…

Je een goede zoomcamera wilt

Het gebrek aan optische zoom beperkt de cameraprestaties van de GT 2 Pro. De digitale zoom is simpelweg niet goed genoeg.

Je draadloos wilt laden

Draadloos laden is gemakkelijk en snel, maar bij de GT 2 Pro is het geen optie.

Je een stevige smartphone zoekt

Het uiterlijk is ietwat delicaat en er is geen IP-certificering aanwezig, dus dit is geen toestel die goed tegen een stootje, water of stof kan.

Voor het eerst getest in maart 2022