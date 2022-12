Samsung Galaxy Z Fold 5: todo lo que sabemos y las mejoras que esperamos ver

En los últimos años, Samsung casi ha perfeccionado su mejor móvil plegable (opens in new tab), y se espera que el Samsung Galaxy Z Fold 5 de 2023 sea aún mejor que los modelos actuales.

No esperamos ver este teléfono hasta verano de 2023, y aunque de momento no hemos escuchado muchas cosas sobre el plegable, sí que ha habido algunos rumores sobre él. A continuación, hemos reunido todas las filtraciones que ha habido sobre el Samsung Galaxy Z Fold 5, lo cual incluye información sobre la posible fecha de lanzamiento y su precio.

Por supuesto, iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades y vayan surgiendo nuevas filtraciones o rumores, así que asegúrate de volver si te interesa lo que ofrecerá este móvil plegable.

Además, al final de este artículo, encontrarás una lista con las principales mejoras que esperamos ver en el Samsung Galaxy Z Fold 5, las cuales creemos que la compañía debe implementar para solucionar los puntos flojos del Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

Samsung Galaxy Z Fold 5: fecha de lanzamiento y precio

Si bien todavía no hay filtraciones concretas sobre la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 5, es algo que es bastante fácil de adivinar. Veréis, el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) se lanzó el 10 de agosto de 2022, el Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) el 11 de agosto de 2021, y el Galaxy Z Fold 2 (opens in new tab) el 5 de agosto.

Por lo tanto, como habréis adivinado, lo más seguro es que el Z Fold 5 sea lanzado en agosto de 2023, y concretamente, a principios o mediados de dicho mes. Además, el evento de lanzamiento de todos los plegables anteriores se celebró un miércoles, por lo que nuestra mejor estimación para la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 5 es el miércoles 9 de agosto de 2023.

En cuanto al precio, tampoco se sabe nada todavía, pero el Samsung Galaxy Z Fold 4 se lanzo por un precio de partida de 1.799€, y posiblemente el Z Fold 5 tenga un precio similar.

El precio seguramente sea parecido al del Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 5: noticias y filtraciones

Hasta ahora solo ha habido una filtración real del Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab), y esta apunta, entre otras cosas, a que el plegable equipará el chip Snapdragon 8 Gen 2.

Este chip es el sucesor del Snapdragon 8 Gen 1 y del Snapdragon 8+ Gen 1 (que es el que lleva el Galaxy Z Fold 4). Por lo tanto, está prácticamente asegurado que el Z Fold 5 contará, o bien con el Gen 2, o con al versión "Plus" (+) del mismo.

La misma fuente también sugiere que el teléfono tendrá un módulo de tres cámaras con un sensor principal de 50MP. Eso es exactamente lo que tiene el Galaxy Z Fold 4 (las otras dos cámaras son una ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP), por lo que esto podría significar que no veremos muchas mejoras en la cámaras del nuevo plegable respecto a su predecesor. Dicho esto, todavía es muy pronto, y no podemos tener la certeza de que esta información esté en lo cierto.

Samsung Galaxy Z Fold 5: las mejoras que esperamos ver

Para que Samsung fabrique el teléfono plegable definitivo tiene que implementar cinco mejoras clave, las cuales hemos reunido a continuación.

1. Que cuente con las mismas cámaras que el Samsung Galaxy S23 Ultra

Las cámaras del Z Fold 4, están bien, pero son mejorables (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las cámaras del Galaxy Z Fold 4 no están nada mal, pero no son las mejores de Samsung, a pesar de ser el teléfono más caro de la compañía. Cualquiera que pueda gastarse el dinero que cuesta el Z Fold 4 querrá lo mejor de lo mejor, y ahora mismo las cámaras no lo son.

Por lo tanto, nos gustaría que las cámaras del Samsung Galaxy Z Fold 5 sean tan buenas como las del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), ya que es de esperar que ese móvil sea el que cuente con las mejores cámaras de la compañía.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que probablemente el motivo por el que Samsung recorta un poco las cámaras de su plegable es para poder evitar que el precio del dispositivo se dispare más todavía, ya que la tecnología necesaria para que el móvil sea plegable ya es mucho más cara que en el caso de un teléfono más tradicional. En otras palabras, las cámaras son una mejora que queremos ver, pero tampoco queremos que el Z Fold 5 suba más todavía de precio... así que habrá que ver cómo busca Samsung el equilibrio en eso.

2. Que no se vea el pliegue

A pesar de lo impresionantes que son las pantallas plegables de Samsung, la compañía no ha conseguido esconder el pliegue, ya que sigue siendo visible y se nota al deslizar el dedo por la pantalla.

Esto no es un gran problema y es algo a lo que la mayoría de la gente se acostumbra rápidamente, pero es una imperfección en una pantalla que por lo demás es excelente, así que nos gustaría que Samsung consiga ocultar el pliegue con éxito en el Galaxy Z Fold 5.

3. Un precio más bajo

El Z Fold 4 es demasiado caro para la mayoría de la gente (Image credit: Future)

El mayor problema del Samsung Galaxy Z Fold 4 es su precio, ya que es uno de los teléfonos más caros del mundo.

Entendemos que al móvil no le queda otra que ser caro, debido al gran tamaño de su pantalla y la tecnología necesaria para que sea plegable, pero si pretenden que algún día esta gama de teléfonos pueda considerarse como algo convencional en el mercado, entonces Samsung tiene que buscar la forma de bajar un poco el precio del Galaxy Z Fold 5.

4. Carga más rápida

Lo hemos comentado antes en este artículo, la velocidad de carga que ofrecen los móviles de Samsung siempre es bastante lenta en comparación con lo que vemos en el mercado, y el Galaxy Z Fold 4 tampoco se libra de este inconveniente. Soporta una carga de 25W por cable, y 15W de forma inalámbrica, y ambas velocidades son bastante mediocres en comparación con los 150W que ofrece el OnePlus 10T (opens in new tab) y los 120W del Xiaomi 12 Pro (opens in new tab), por ejemplo.

No esperamos ni necesitamos que Samsung alcance esas velocidades de carga tan increíbles, pero tienen que hacer que la diferencia no sea tan inmensa, aunque sea nos gustaría que el Samsung Galaxy Z Fold 5 soportara unos 60W-80W.

5. Una batería de más capacidad

Además de una carga más rápida, también nos gustaría que el Samsung Galaxy Z Fold 5 tuviera una batería más grande. La del Galaxy Z Fold 4 es de 4.400mAh, lo cual es una capacidad muy de la media en el mejor de los casos, y de hecho es más pequeña que las baterías de muchos teléfonos convencionales.

Encima, dada la enorme pantalla que tiene el plegable, consume mucha energía, por lo que el móvil debería tener una batería especialmente grande. Por lo tanto, como mínimo, queremos que el Z Fold 5 tenga una batería de 5.000mAh, que además es lo mismo que ofrece el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), así que tampoco es demasiado pedir.