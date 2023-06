Zelfs werknemers van Samsung zijn teleurgesteld door saai ontwerp Galaxy Z Fold 5

Als je hebt uitgekeken naar de Samsung Galaxy Z Fold 5, dan kun je misschien beter je verwachtingen bijstellen. Naar verluidt klagen zelfs Samsung's eigen werknemers erover. Dit gerucht komt van leaker @UniverseIce en de bron van deze vermeende klachten is blijkbaar het "saaie ontwerp". Werknemers zeggen namelijk dat de telefoon niet eens de Galaxy Z Fold 4s zou mogen heten.

Dat zijn serieuze woorden, maar misschien niet helemaal onterecht, want lekken wijzen erop dat het ontwerp zal lijken op dat van de Samsung Galaxy Z Fold 4. Geheel identiek is het ontwerp niet, want er wordt een nieuw waterdruppelscharnier verwacht, waardoor de twee schermhelften plat(ter) op elkaar liggen als ze dichtgevouwen zijn.

“It can't even be called the Galaxy Z Fold4s”June 13, 2023 See more

Dit nieuwe scharnier zal waarschijnlijk ook de grootte van de vouw in het scherm verminderen, maar niet genoeg volgens @UniverseIce. Hij beweert dat de vouw slechts 15% minder diep zal zijn. Dat is beter dan niets, maar de concurrentie heeft niet stilgezeten op dit vlak, waardoor Samsung absoluut niet als winnaar uit de bus komt.

Geef de hoop (nog) niet op

Dit zijn natuurlijk maar geruchten, dus er is nog geen reden om zo negatief te zijn. Hoewel @UniverseIce een goede reputatie heeft, is hij de laatste tijd vaak enorm negatief over Samsung. Daarnaast zijn lekken nooit helemaal accuraat.

Zelfs als hij gelijk heeft, is er niet alleen maar slecht nieuws voor Samsung. Zo hebben we eerder gehoord dat de Galaxy Z Fold 5 nieuwe camerasensoren zou krijgen, terwijl gelekte specs erop wijzen dat hij ook een helderder scherm zou hebben. We hebben verder gehoord dat de Z Fold 5 stofbestendig zou kunnen worden en dat hij natuurlijk een krachtigere chipset krijgt.