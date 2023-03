Samsung Galaxy Z Fold 5 loopt achter op concurrentie vanwege dit ene onderdeel

Als we kijken naar de evolutie bij de foldables van Samsung, dan verwachten we dat de Galaxy Z Fold 5 wederom een sterke vouwbare telefoon wordt. Toch kan de concurrentie hem overtreffen op een cruciaal gebied.

Volgens een bericht op de Zuid-Koreaanse site The Elec (opens in new tab) (via The Verge (opens in new tab)) test Samsung de Galaxy Z Fold 5 op basis van 300.000 keer vouwen. Het toestel slaagt voor de test als het scharnier na 200.000 vouwen nog 85% van zijn oorspronkelijke sterkte heeft.

Dit ligt in lijn met de tests die Samsung uitvoerde met de Galaxy Z Fold 4, maar ze blijven ver achter tegenover de testen van Oppo Find N2, N2 Flip en Honor Magic Vs. Deze drie vouwbare telefoons worden namelijk 400.000 keer gevouwen. Als je zoveel geld uitgeeft aan een vouwbare telefoon, dan wil je natuurlijk dat die zo lang mogelijk meegaat.

Het goede nieuws is dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 ook volgens dit gerucht een nieuw waterdruppelscharnier zal gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de twee delen van de telefoon volledig plat naast elkaar kunnen liggen waardoor de vouwlijn in het midden bijna volledig verdwijnt. De telefoon zou hierdoor ook dunner en lichter kunnen worden.

De overige specs zouden dan weer erg kleine upgrades krijgen. Hoe dan ook, zullen we het pas zeker weten als de Galaxy Z Fold 5 gelanceerd wordt, waarschijnlijk in augustus.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung krijgt het zwaar dit jaar

Als bovenstaande info juist is, zou de Samsung Galaxy Z Fold 5 slanker en lichter kunnen zijn dan het huidige model zonder veel andere veranderingen. Ondertussen zouden de concurrenten steviger kunnen worden. Zowel Oppo, Honor, Motorola als Xiaomi hebben inmiddels eigen vouwbare smartphones en het zal niet lang duren voor elk merk minstens één foldable in zijn aanbod heeft.

Samsung heeft misschien het slechtste jaar uitgekozen om slechts een kleine update voor de Galaxy Z Fold-serie te introduceren. Hoewel de vouwbare telefoons van Samsung de gouden standaard zijn in dit segment, kan de concurrentie dit jaar een sterke inhaalbeweging maken. Kan Samsung zijn toppositie behouden of is de concurrentie hen te slim af? Over enkele maanden zullen we het zeker weten.