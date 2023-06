Nieuwe Samsung Galaxy Watch 6 leak onthult nieuwe designs van de smartwatches

De Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic kunnen misschien al tegen het einde van juli verschijnen en dankzij deze nieuwe gelekte promotionele beelden hebben we nu ook al een goed idee van hoe deze twee modellen eruit gaan zien.

Deze beelden komen vanuit de (veelal) betrouwbare bron WinFuture (via XDA Developers) en ze laten de twee smartwatches vanuit vrijwel elke hoek zien en ook nog eens in verschillende kleurvarianten. Fans van oudere Samsung Galaxy Watch-modellen zullen waarschijnlijk blij zijn met de terugkeer van de draaibare rand om het scherm heen op het Classic-model.

De standaard Galaxy Watch 6 zien we in deze beelden in het zwart, zilver en beige en dat zijn volgens WinFuture dan ook dezelfde kleuren (plus een aantal andere) die worden gebruikt voor andere Samsung-producten die worden onthuld tijdens het Unpacked-evenement tegen het einde van juli. Denk hierbij bijvoorbeeld onder andere aan de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Tab S9.

De Galaxy Watch 6 Classic zien we alleen in het zwart en in het zilver in deze gelekte beelden, maar het zou kunnen dat er alsnog meer kleuren beschikbaar zullen zijn bij de lancering. Het is ook mogelijk dat Samsung verschillende kleuren gaat aanbieden in verschillende regio's of dat sommige kleuren exclusief via zijn eigen webshop verkrijgbaar zullen zijn.

De terugkeer van de Classic

Image 1 of 2 De Galaxy Watch 6 (Image credit: WinFuture) De Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: WinFuture)

Volgens WinFuture blijven de afmetingen van de Galaxy Watch 6 hetzelfde (met beschikbare groottes van 40 mm en 44 mm), maar worden de OLED-schermen wel iets groter. We horen ook dat deze displays zullen worden gemaakt van krasbestendig saffierglas.

De Galaxy Watch 6 Classic krijgt ook twee formaten, maar deze zijn iets groter vanwege de draaibare rand om het display (43 mm en 47 mm). We verwachten dit keer ook een leren bandje bij dit duurdere model. De standaard en Classic-modellen zullen allemaal waterproof zijn tot 50 meter diep.

Misschien herinner je je nog dat de Galaxy Watch 4 ook standaard en Classic-varianten had, maar vorig jaar kregen we de Samsung Galaxy Watch 5 en de Samsung Galaxy Watch 5 Pro en geen van beiden had een draaibare rand waarmee je door menu's en functies heen kan "scrollen". Aan de hand van deze leak lijkt het dus in ieder geval alsof de Classic in 2023 weer zal terugkeren.

Alles zal waarschijnlijk volgende maand worden onthuld. We denken namelijk dat Samsung's volgende grote Unpacked-evenement in de laatste week van juli zal worden gehouden. Qua updates voor de Galaxy Watch verwachten we nieuwe gezondheidstracking-features en een snellere processor.