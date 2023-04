Samsung Galaxy Watch 6 krijgt groter scherm met dunnere randen

Niet alleen de schermranden van smartphones, maar ook van smartwatches worden steeds dunner. Dit zorgt ervoor dat je meer schermruimte krijgt zonder dat de afmetingen en het gewicht van het horloge toenemen. Samsung lijkt die trend te volgen met de aankomende Galaxy Watch 6.

Deze informatie komt van de bekende leaker Ice Universe (opens in new tab) op Twitter, die beweert dat de schermgrootte van de Galaxy Watch 6 "100 procent bevestigd" is op 1,47 inch. Dat is een kleine stijging ten opzichte van het 1,4 inch display van de Galaxy Watch 5. De leaker sprak daarnaast niet over een Galaxy Watch 6 Pro en alleen over een "Galaxy Watch 6 Classic".

Het grotere scherm lijkt verwaarloosbaar, maar elke extra millimeter op iets kleins als een smartwatch is meer dan welkom. Apple heeft bijvoorbeeld een gelijkaardige update aangebracht aan de Apple Watch 7 tegenover de Apple Watch 6. Beide horloges zijn even groot en toch heeft de Watch 7 een 1,9-inch scherm tegenover het 1,78-inch scherm van de Watch 6. Op papier lijkt dit een klein verschil. Houd beide horloges naast elkaar en je ziet daarentegen snel dat de apps op het nieuwere horloge meer ademruimte hebben.

(Image credit: Future / Srivatsa Ramesh)

Kleine upgrades

Onze grootste zorg bij het grotere display is de batterijduur, hoewel Samsung daar misschien een oplossing voor heeft. Volgens recente berichten zal de Galaxy Watch 6 een 300mAh of een 425mAh batterij (afhankelijk van de grootte van het horloge) hebben om het verbruik van het grotere scherm te compenseren. Ice Universe zei daarnaast eerder al dat de Galaxy Watch 6 een gebogen glazen scherm (opens in new tab) krijgt, vergelijkbaar met de Google Pixel Watch.

Samsung heeft tot nu toe nog niets officieel onthuld over zijn nieuwe smartwatch. We verwachten het horloge dan ook pas in augustus. Hopelijk laat het bedrijf de draaiende rand terugkeren zoals op de Galaxy Watch 3. Dat was namelijk onze favoriete feature die helaas niet meer te zien is op de huidige Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro.