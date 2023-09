Hoe iOS 17 downloaden en installeren op je iPhone

Vraag je je af hoe je iOS 17 moet installeren op je iPhone? Apple heeft de grote software-update nu uitgerold naar alle (compatibele) iPhones, dus we hebben deze korte handleiding samengesteld, zodat jij in een handomdraai de update naar iOS 17 kan downloaden.

iOS 17 heeft een lange lijst met verbeteringen en nieuwe functies, waaronder interactieve widgets, een nieuwe StandBy-modus, verbeterde autocorrectie en meer. Dus als je iPhone in aanmerking komt voor de update (vanaf de iPhone XS en nieuwer), dan is het zeker de moeite waard om hem te installeren.

Moet je iOS 17 meteen installeren? Hoewel er vaak kleine bugs of problemen zijn wanneer een grote software-update wordt uitgerold, zijn de meeste grote bugs en problemen er al uitgehaald tijdens de publieke bètatestfase. De kans op bugs en softwareproblemen is dus erg klein.

Apple heeft iOS 17 op 18 september uitgebracht, dus als je je iPhone wilt updaten en de nieuwe snufjes wilt uitproberen, lees je hier hoe je dat doet. We vermelden daarnaast wat je moet doen als de update niet gedownload kan worden en/of de installatie vastloopt.

Je hebt maar twee dingen nodig om iOS 17 te installeren: een internetverbinding en een compatibele iPhone. Hieronder vind je de lijst met alle iPhones die iOS 17 ondersteunen.

3. Downloaden en installeren

Op bovenstaande iOS 17-installatiepagina tik je op 'Downloaden en installeren'. Er wordt gevraagd om het wachtwoord van je iPhone in te voeren (hetzelfde wachtwoord dat je gebruikt om je telefoon te ontgrendelen), gevolgd door een lijst met algemene voorwaarden. Als je daar tevreden mee bent, tik je rechtsonder op 'Akkoord'.





De Software-updatepagina zou nu moeten zeggen dat de update onderweg is, gevolgd door een schatting van hoe lang de download van iOS 17 gaat duren (dit is meestal rond de 15 minuten). Dit is een goed moment om je iPhone aan de oplader te hangen en te wachten tot hij opnieuw is opgestart met iOS 17 (wat meestal nog tien minuten duurt nadat de download is voltooid).