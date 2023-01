iPhone 15 kan betere batterijduur krijgen dankzij Apple A17 chip

Een van de elementen van de iPhone 15 die beter kan worden dan vorig jaar, is de batterijduur. De chipmaker van Apple's Bionic chips, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), zegt namelijk dat zijn nieuwe generaties processoren efficiënter zal werken.

Volgens Bloomberg (opens in new tab) heeft TSMC de overstap aangekondigd naar chips met een productieproces van 3 nanometer, wat een verbetering is ten opzichte van het huidige proces van 5 nanometer. Hoe kleiner het getal, hoe dichter de elementen van de processor bij elkaar zitten en hoe zuiniger hij werkt.

Cruciaal is dat TSMC zegt dat hun nieuwe chips ongeveer 35% minder stroom zullen verbruiken en toch sneller zullen presteren. Dat zorgt bijgevolg voor een betere batterij bij toestellen die door TSMC's partners worden gemaakt, waaronder de opvolger van de iPhone 14.

Chips with everything

Belangrijk om te weten is dat Apple de Bionic-processors in de iPhone ontwerpt. Het kan er daarom voor kiezen om de verbeteringen van 3nm op een andere manier te ontwikkelen.

Het ziet ernaar uit dat de A17 Bionic, die hoogstwaarschijnlijk in de volgende serie iPhones zal zitten, betere prestaties zal bieden en daarbij minder stroom zal verbruiken. TSMC heeft hoe dan ook nog genoeg tijd om zijn productieproces te perfectioneren voordat het begint met de productie van de iPhone 15.

Als Apple zijn structuur van 2022 aanhoudt, krijgen echter alleen de Pro-modellen deze nieuwe chipset. De standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus (als die er komt), zullen het moeten doen met de A16 Bionic van de iPhone 14 Pro.

De geruchten druppelen binnen

De geruchten rond de iPhone 15 beginnen al binnen te druppelen, hoewel de lancering van de iPhone 14 pas drie maanden geleden is gebeurd. Geen enkel ander toestel trekt zoveel aandacht en verwachtingen de iPhone, zelfs als de uiteindelijke upgrades minimaal zijn.

Een mogelijke upgrade van de iPhone 15 is een "state-of-the-art" camerasensor die betere foto's en video's kan vastleggen in moeilijke omstandigheden. Aangezien de camera's op de iPhone al erg goed zijn, klinkt dat veelbelovend.

Er is ook sprake dat bepaalde iPhone 15-modellen met aanraakgevoelige volume- en aan/uitknoppen die je niet meer moet indrukken. Dat is een gerucht dat al jaren de ronde doet, maar het lijkt erop dat het dit jaar eindelijk kan gebeuren.

Wat nog niet duidelijk is, is hoeveel leden de iPhone 15-familie zal tellen en wat de exacte naamgeving zal zijn. De grootste upgrades zouden wederom in de Pro-versies zitten en er wordt gespeculeerd dat Apple werkt aan een nieuwe iPhone 15 Ultra.