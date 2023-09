iPhone 15-serie: overzicht van de belangrijkste upgrades

Op 12 september 2023 lanceert Apple de nieuwe iPhone 15. We zijn er zo goed als zeker van dat we dit jaar een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zullen zien. We hebben alle geruchten over elk model op de voet gevolgd en per smartphone een diepgaand overzicht gemaakt met de meest betrouwbare informatie.

In dit artikel hebben we de belangrijkste upgrades voor de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max op een rijtje gezet. Hier vind je een vergelijkende tabel en de belangrijkste specs per telefoon. Voor alle informatie, kan je terecht bij de volledige overzichten.

De verschillende versies van de iPhone 15 vergeleken

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 (geruchten) iPhone 15 Plus (geruchten) iPhone 15 Pro (geruchten) iPhone 15 Pro Max (geruchten) Display: 6,1 inch OLED 6,7 inch OLED 6,1 inch OLED 6,7 inch OLED Resolutie: 1170 x 2532 pixels 1284 x 2778 pixels 1179 x 2556 pixels 1290 x 2796 pixels Refresh rate: 60Hz 60Hz Adaptief 1-120Hz Adaptief 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A16 Bionic A17 Bionic A17 Bionic Camera's achteraan: 48MP primair, 12MP ultrawide 48MP primair, 12MP ultrawide 48MP primair, 12MP ultrawide, 12MP telefoto met 3x zoom 48MP primair, 12MP ultrawide, 12MP telefoto met 6x zoom Selfiecamera: 12MP 12MP 12MP 12MP RAM: 6GB 6GB 8GB 8GB Opslag: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Batterij: 3.877mAh 4.912mAh 3.650mAh 4.852mAh

iPhone 15

(Image credit: Future / Apple)

Wat verandert er tegenover de iPhone 14?

USB-C in plaats van Lightning

Afgeronde in plaats van platte zijkanten

A16 Bionic vervangt A15 Bionic

Dynamic Island van iPhone 14 Pro

48MP-camera van iPhone 14 Pro

Grotere batterij van 3.877mAh tegenover 3.279mAh

Wat blijft hetzelfde?

6,1-inch OLED display

60Hz refresh rate

128GB basisopslag

512GB max. opslag

6GB RAM

12MP ultrawide

12MP selfiecamera

iPhone 15 Plus

(Image credit: Future / Apple)

Wat verandert er tegenover de iPhone 14 Plus ?

USB-C in plaats van Lightning

Afgeronde in plaats van platte zijkanten

A16 Bionic vervangt A15 Bionic

Dynamic Island van iPhone 14 Pro

48MP-camera van iPhone 14 Pro

Grotere batterij van 4.912mAh tegenover 4.325mAh

Wat blijft hetzelfde?

6,7-inch OLED display

60Hz refresh rate

128GB basisopslag

512GB max. opslag

6GB RAM

12MP ultrawide

12MP selfiecamera

iPhone 15 Pro

(Image credit: Apple)

Wat verandert er tegenover de iPhone 14 Pro ?

USB-C in plaats van Lightning

Afgeronde, titanium zijkanten in plaats van platte, roestvrijstalen zijkanten

Dunnere schermranden

Actieknop vervangt muteschakelaar

A17 Bionic vervangt A16 Bionic

Verbeterde camerasensoren

Grotere batterij van 3.650mAh tegenover 3.200mAh

256GB basisopslag

2TB max. opslag

8GB RAM

Wat blijft hetzelfde?

6,1-inch OLED display

Dynamic Island

Aantal megapixels van elke camera

iPhone 15 Pro Max

(Image credit: Future / Apple)

Wat verandert er tegenover de iPhone 14 Pro Max ?

USB-C in plaats van Lightning

Afgeronde, titanium zijkanten in plaats van platte, roestvrijstalen zijkanten

Dunnere schermranden

Actieknop vervangt muteschakelaar

A17 Bionic vervangt A16 Bionic

Periscoopcamera met 6x optische zoom

Grotere batterij van 4.852mAh tegenover 4.323mAh

256GB basisopslag

2TB max. opslag

8GB RAM

Wat blijft hetzelfde?