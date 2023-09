iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: de verschillen (volgens de geruchten)

Er is geen twijfel mogelijk dat de iPhone 14 Pro Max een fantastisch toestel is. Helaas is hij ook fantastisch duur. Over een week zien we wellicht de iPhone 15 Pro Max, die de titel van duurste en krachtigste iPhone zal overnemen. We zetten de meest geloofwaardige geruchten op een rijtje en maken alvast een vergelijking tussen de twee telefoons.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: specs

Hieronder vergelijken we de specs van de iPhone 14 Pro Max met de verwachte specs van de iPhone 15 Pro Max. Houd er rekening mee dat er nog geen officiële info over de nieuwe iPhones beschikbaar is en dat deze specs niet bevestigd zijn.

Swipe to scroll horizontally iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: specs iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro Max (geruchten) Display: 6,7 inch OLED 6,7 inch OLED Resolutie: 1290 x 2796 pixels 1290 x 2796 pixels Refresh rate: Adaptief 1-120Hz Adaptief 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A17 Bionic Camera's achteraan: 48MP primair, 12MP ultrawide, 12MP telefoto met 3x zoom 48MP primair, 12MP ultrawide, 12MP telefoto met 6x of 10x zoom Selfiecamera 12MP 12MP RAM: 6GB 8GB Opslag 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Batterij: 4.323mAh 4.852mAh

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 14 Pro Max is natuurlijk al uit en begint bij 1.479 euro, waarvoor je 128 GB opslagruimte krijgt. De maximale opslag bedraagt 1 TB en daarvoor moet je 2.129 euro neertellen.

De iPhone 15 Pro Max zal naar verwachting medio september op de markt komen. De exacte lanceringsdatum van iPhone 15 is 12 september, aangezien Apple inmiddels uitnodigingen voor het event heeft verstuurd. Gewoonlijk opent Apple de pre-orders op de vrijdag na het event en dat is dit jaar 15 september. Vanaf de vrijdag daarop (22 september) worden de bestellingen geleverd en liggen de telefoons in de winkelrekken.

Meerdere bronnen voorspellen prijsstijgingen dit jaar, zelfs voor de VS. Dat laatste is bijzonder, aangezien de Pro-versies al sinds hun introductie in 2019 dezelfde adviesprijzen hebben gehad in de VS. Blijkbaar zouden de algemene productiekosten van de iPhone 15 hoger liggen en compenseert Apple dit door een wereldwijde prijsstijging.

Daarnaast verwachten we dat je geen iPhone 15 Pro Max met 128 GB opslag meer kan vinden. Dit jaar hebben we meer smartphones gezien die 256 GB basisopslag hadden, waaronder de extreem dure Galaxy S23 Ultra, maar ook de goedkopere Motorola Edge 40. Het zou logisch zijn als Apple deze trend volgt. Daarnaast is het mogelijk dat de maximale opslag eveneens wordt verdubbeld naar 2 TB. Het blijft nog maar de vraag welk orgaan je moet verkopen om die versie in huis te halen.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: design en display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Op het eerste gezicht lijken de iPhone 14 Pro Max en de iPhone 15 Pro Max erg op elkaar. De 14 Pro Max heeft een glazen achterkant, een roestvrijstalen frame, afmetingen van 160,7 x 77,6 x 7,9 mm en een gewicht van 240 gram. Hij heeft ook een vierkant camerablok achteraan en het pilvormige Dynamic Island bovenaan het display.

Op basis van geruchten zal de iPhone 15 Pro Max ook een glazen achterkant hebben, een metalen frame en waarschijnlijk een zeer vergelijkbare algemene vorm en afmetingen. Het camerablok en Dynamic Island zijn wederom van de partij. De waterdichtheid zal vrijwel zeker overeenkomen met de iPhone 14 Pro Max.

Het gerucht gaat dat de iPhone 15 Pro Max een titanium frame krijgt in plaats van roestvrij staal. Dit zou het toestel steviger en/of lichter kunnen maken, maar het is ook duurder materiaal. Daarnaast horen we dat de iPhone 15 Pro Max een aanpasbare actieknop aan de zijkant zal hebben in plaats van een muteschakelaar.

Een ander visueel verschil zijn de kleuren: de iPhone 15 Pro Max wordt volgens de geruchten gelanceerd in het Dark Red, Silver, Gold en Graphite, Space Gray of Space Black. Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro Max is verkrijgbaar in het Deep Purple, Zilver, Goud en Space Black. Het enige grote verschil is dat de donkerpaarse kleur van de iPhone 14 Pro Max mogelijk wordt vervangen door een donkerrode kleur voor de iPhone 15 Pro Max.

Over de schermen valt minder te zeggen, omdat deze twee telefoons waarschijnlijk vrijwel identieke panelen zullen gebruiken. De iPhone 14 Pro Max heeft een 6,7-inch 1290 x 2796 OLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz, HDR10-ondersteuning en een piekhelderheid van 2.000 nits. Voor de iPhone 15 Pro Max verwachten we min of meer exact dezelfde specificaties.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: camera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het belangrijkste verschil tussen de camera's op deze twee telefoons zou hun telefotocamera kunnen zijn. Waar de iPhone 14 Pro Max 3x optische zoom biedt, zijn er geruchten over verbeterde zoom in iPhone 15 Pro Max. Er wordt namelijk een periscoopcamera verwacht die mogelijk 6x of 10x optische zoom mogelijk maakt.

Dat is een grote upgrade en misschien niet de enige. De iPhone 15 Pro Max gebruikt mogelijk een grotere sensor in de hoofdcamera, wat de algemene beeldkwaliteit en prestaties bij weinig licht moet verbeteren. Het aantal megapixels voor elke camera kan wel hetzelfde zijn. Beide telefoons hebben in dat geval een 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-telefotocamera en 12MP-selfiecamera.

Één bron spreekt over een dubbele selfiecamera in de iPhone 15 Pro Max, maar die is niet enorm betrouwbaar. Daarnaast hebben meerdere Android-smartphones geëxperimenteerd met dubbele selfiecamera's zonder veel succes. We verwachten daarom opnieuw één selfiecamera met andere sensoren ernaast die nodig zijn voor Face ID.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: prestaties

(Image credit: Apple)

De iPhone 15 Pro Max zal hoe dan ook een krachtigere telefoon worden dan de iPhone 14 Pro Max. Apple maakt elk jaar een nieuwe versie van zijn Bionic-chipset en dit jaar zitten we aan de A17 Bionic.

De A17 Bionic-chipset heeft volgens de geruchten een 20% snellere CPU heeft dan de A16 Bionic in de iPhone 14 Pro Max. Momenteel is de iPhone 14 Pro Max nog steeds een van de krachtigste smartphones ooit en de kans dat je echt iets zal merken van die 20% snellere CPU is relatief klein.

Tot slot zou de iPhone 15 Pro Max volgens gelekte specs 8 GB RAM hebben, een kleine sprong ten opzichte van de 6 GB van de iPhone 14 Pro Max. Anderzijds zijn er meer dan genoeg lekken die opnieuw over 6 GB RAM spreken.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: batterij

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er wordt gesproken over een 4.852mAh-batterij in de iPhone 15 Pro Max. Daarmee is hij 12% groter maken dan de 4.323mAh-batterij in de iPhone 14 Pro Max. In combinatie met de efficiëntere chipset is dit erg goed nieuws voor de totale batterijduur.

Daarnaast zijn we er zo goed als zeker van dat Apple dit jaar de overstap naar USB-C zal maken. Het is voorlopig nog niet helemaal duidelijk welke voordelen USB-C zal hebben voor het opladen. Er zijn geruchten die 35W-snelladen vermelden, wat niet erg indrukwekkend is als je weet dat Android-smartphones vaak twee of drie keer sneller kunnen opladen. Het zou alleszins een verbetering zijn tegenover het 20W-snelladen van de iPhone 14 Pro Max.

Tot slot zou de iPhone 15 Pro Max omgekeerd draadloos opladen kunnen ondersteunen. Daarmee zou je de iPhone 15 Pro Max kunnen gebruiken als draadloze oplader voor andere apparaten. Ook dit is een feature die je al jaren vindt bij Android-smartphones. Hoewel omgekeerd draadloos opladen niet vaak ter sprake komt in leaks en geruchten, zou het wel fijn zijn als Apple dit eindelijk implementeert.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: eindoordeel

Op basis van alle geruchten zijn de belangrijkste upgrades die je waarschijnlijk op de iPhone 15 Pro Max zult aantreffen een nieuwe chipset, telefotocamera met groter zoombereik, grotere sensor voor de hoofdcamera, grotere batterij, USB-C-poort, een aanpasbare actieknop en titanium frame.

Met andere woorden kunnen er veel upgrades zijn, maar het algemene uiterlijk van de twee telefoons zal vergelijkbaar zijn, net als hun schermen, ultra-wide en selfiecamera's. De prestaties zullen in theorie beter zijn, maar in de praktijk zal je weinig verschillen ondervinden.

Als je al een iPhone 14 Pro Max hebt, is er waarschijnlijk geen levensbelangrijke reden om te upgraden, tenzij je per se USB-C of een periscoopcamera wil.