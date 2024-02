Samsung S90D vs Samsung S95D: belangrijkste verschillen tussen de QD-OLED TV's

Samsung heeft zijn zijn OLED TV's voor 2024 onthuld en zoals verwacht krijgen we dit jaar weer twee nieuwe QD-OLED-modellen: de midrange Samsung S90D en de flagship Samsung S95D. Het bedrijf heeft daarnaast echter ook nog een OLED-instapmodel onthuld voor dit jaar, genaamd de Samsung S85D. Dat model zal echter een conventioneel W-OLED-paneel gebruiken in plaats van de QWD-OLED-panelen die je op de S90D en S95D zal aantreffen.

De Samsung S90D is de opvolger van de Samsung S90C. Dat model was niet alleen een van de beste tv's van 2023, maar het was uiteindelijk onze favoriete tv van het jaar. Wat we tot nu toe hebben gehoord over de S90D suggereert dat hij veel van dezelfde geweldige features als zijn voorgangers zal hebben, maar dat hij wel weer een hogere helderheid krijgt (tot 20% hoger dan vorig jaar). Verder zal de S90D ook beschikbaar zijn in twee nieuwe formaten: een 42- en een 48-inch model. Die kleinere modellen zullen echter, net als de S85D, beschikken over W-OLED-panelen en niet de QD-OLED-panelen die je wel bij de andere formaten krijgt (daar komen we verderop ook nog op terug).

De Samsung S90D (hierboven te zien) zal beschikbaar zijn in nieuwe, kleinere formaten van 42 en 48 inch, maar die formaten krijgen geen QD-OLED-panelen. (Image credit: Future)

De Samsung S95D is de opvolger van de Samsung S95C en dat vonden we een van de beste OLED TV's van vorig jaar. De S95C bood dan ook al een mooi, compleet QD-OLED-totaalpakket, met onder andere een prachtige beeldkwaliteit en veel handige features. Ook de S95D zal waarschijnlijk veel van dezelfde features krijgen als zijn voorganger.

De meest interessante feature van de S95D is misschien wel zijn 'OLED Glare Free'-scherm. Dit is een antireflectietechnologie die volgens Samsung weerspiegelingen met 70% moet verminderen ten opzichte van de S95C. Dit zal overigens geen negatief effect hebben op de helderheid. De S95D is volgens Samsung namelijk zelfs 20% feller dan het model van vorig jaar.

Toen we vorig jaar de S90C tegenover de S95C zetten, bepaalden we uiteindelijk dat de S90C de betere keuze was vanwege zijn geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Technisch gezien leverde de S95C een betere QD-OLED-ervaring en een betere beeldkwaliteit, maar de S90C leverde toch nog veel van dezelfde features voor een fractie van de prijs.

Welke tv zal dit jaar dan de betere keuze zijn, de Samsung S90D of de S95D? Hieronder zullen we de features en het design van de tv's vergelijken en alvast wat voorspellingen doen over hun prijzen en releasedata.

Samsung S90D vs Samsung S95D: prijs en releasedatum

Momenteel zijn er nog geen officiële prijzen of releasedata gedeeld voor de Samsung S90D en S95D. We kunnen voor nu dus alleen nog maar voorspellingen doen aan de hand van de adviesprijzen en releasedata van de S90C en S95C.

De Samsung S95C kwam in maart 2023 uit, terwijl de Samsung S90C een paar maanden later, in mei 2023, verscheen. Waarschijnlijk werd er voor deze releasevolgorde gekozen omdat de S95C het meest premium en dus meest belangrijke model was. We verwachten dus in ieder geval dat de S90D en S95D allebei in de lente van 2024 zullen verschijnen. Toch lijkt het ons dit jaar waarschijnlijker dat ze ook rond dezelfde tijd zullen verschijnen, zeker omdat de S90C zo'n groot succes was vorig jaar.

Hierboven zie je een concept van het OLED Glare Free-scherm van de Samsung S95D. We konden dit scherm al in actie zien tijdens CES 2024 en verderop in dit artikel vind je nog een afbeelding van dit display. (Image credit: Samsung )

Qua schermgroottes kan je bij de Samsung S90D de gebruikelijke formaten van 55, 65 en 77 inch verwachten. Dat zijn de QD-OLED-modellen. Verder zal er echter ook nog een 83-inch variant verschijnen, maar die zal voorzien zijn van een standaard W-OLED-paneel. Dit jaar krijgen we daarnaast ook nog eens nieuwe 42- en 48-inch modellen, maar ook die zullen beschikken over W-OLED-panelen. Bij de Samsung S95D is het vrij simpel, want die zal gewoon beschikbaar zijn in 55-, 65- en 77-inch formaten (allemaal QD-OLED).

Om een indicatie te krijgen van wat voor prijzen we dit jaar kunnen verwachten, zullen we hieronder nog even de adviesprijzen van de S90C en S95C neerzetten. Dit waren vorig jaar de adviesprijzen van de Samsung S90C:

Samsung 55S90C: 2.499 euro

Samsung 65S90C: 3.199 euro

Samsung 77S90C: 4.199 euro

Samsung 83S90C: 5.399 dollar (alleen in de VS gelanceerd)

Helaas waren er vorig jaar geen 42- en 48-inch modellen en daarom is er geen directe vergelijking mogelijk met de prijzen van vorig jaar. Deze twee formaten van de S90D zullen echter vergelijkbare W-OLED-panelen gebruiken als de LG C3 van vorig jaar en we hopen dan ook dat deze modellen ongeveer hetzelfde zullen kosten als de 42- en 48-inch C3-modellen. Dit waren de adviesprijzen van die kleine formaten van de C3:

OLED42C3: 1.599 euro

OLED48C3: 1.699 euro

We weten natuurlijk niet of die prijzen accuraat zullen zijn, maar LG en Samsung hanteren vaak wel redelijk vergelijkbare prijzen voor hun concurrerende modellen om ook echt te kunnen blijven concurreren, dus dat zou ook het geval kunnen zijn bij de 42- en 48-inch varianten van de Samsung S90D.

Dit waren overigens nog de adviesprijzen van de Samsung S95C:

Samsung 55S95C: 2.699 euro

Samsung 65S95C: 3.599 euro

Samsung 77S90C: 5.099 euro

Het is dus mogelijk dat de prijzen van de Samsung S95D er ongeveer hetzelfde uit zullen zien als de prijzen hierboven, maar dit jaar is er dus ook nieuwe antireflectietechnologie toegevoegd en die zal hoogstwaarschijnlijk niet goedkoop zijn om te produceren. We verwachten helaas dus dat de S95D duurder zal zijn dan de S95C was.

We vonden vorig jaar de Samsung S90C ook al een betere prijs-kwaliteit bieden dan de Samsung S95C en naar alle verwachting zal die verhouding dit jaar weer hetzelfde zijn tussen de Samsung S90D en S95D. De S95D zal ongetwijfeld wel de betere tv van de twee zijn. De S95D kan waarschijnlijk bij elke schermgrootte een paar honderd euro duurder zijn dan de S90D.

Dit is momenteel natuurlijk allemaal nog pure speculatie en we kunnen nog niets bevestigen tot we officiële prijzen en releasedata van Samsung krijgen.

Samsung S90D vs Samsung S95D: features

De Samsung S90D en de Samsung S95D bieden allebei QD-OLED-displays op hun 55-, 65- en 77-inch modellen, maar de extra grote 83-inch variant en de kleinere 42- en 48-inch varianten van de S90D zullen over de meer conventionele W-OLED-panelen beschikken. Dat is het soort paneel dat je bijvoorbeeld ook in de relatief budgetvriendelijke LG B3 aantreft en deze oudere technologie zorgt ook voor een minder helder scherm.

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, heeft Samsung ook nog een extra model aangekondigd, genaamd de Samsung S85D. Dat model gebruikt ook W-OLED-panelen voor zijn 55-, 65- en 77-inch modellen. We snappen daarom ook niet echt waarom Samsung die kleinere 42- en 48-inch varianten van de S90D niet gewoon S85D-modellen heeft gemaakt. Misschien kunnen we daar een reden voor vinden wanneer we deze tv's zelf in handen krijgen.

Samsung heeft beloofd dat de S90D en S95D allebei een hogere helderheid gaan bieden dan de modellen van vorig jaar. Ze zouden beide ongeveer 20% feller moeten zijn. In onze tests maten we bij de S90C een piekhelderheid van 1.100 nits en bij de S95C een piekhelderheid van 1.400 nits. Als die 20% dus blijkt te kloppen, zouden we dit jaar te maken hebben met piekhelderheden van 1.300 en 1.600 nits voor de Samsung S90D en S95D. Dat zou deze tv's een aantal van de felste OLED TV's maken.

De meest interessante feature van de Samsung S95D is toch wel zijn OLED Glare Free-scherm. Die antireflectielaag zou deze tv, samen met de extra helderheid, ideaal moeten maken voor in felverlichte ruimtes. Dit is dan ook een van de voordelen die de tv heeft vergeleken met de Samsung S90D. Dat toestel zal namelijk geen antirelectielaag hebben, maar gewoon een mat scherm.

De Samsung S95D (links) met zijn OLED Glare Free-scherm vergeleken met de Samsung S95C (rechts). De vermindering van reflecties is duidelijk te zien. (Image credit: Future)

We hebben de S90D en S95D al even in het echt kunnen bekijken tijdens CES 2024 en beide tv's zagen er geweldig uit. De S95D was duidelijk wel de betere van de twee, grotendeels dankzij zijn antireflectietechnologie. We merkten ook duidelijk de extra helderheid vergeleken met de modellen van vorig jaar.

Op het gebied van gaming kan je op de S90D en S95D dezelfde features verwachten die ook op hun voorgangers aanwezig waren. Denk hierbij aan dingen zoals een refresh rate van 144Hz, VRR, ALLM en AMD FreeSync Premium (Premium Pro op de S95D). De Game Bar heeft ook een update gekregen (naar versie 4.0) en deze geeft je nu toegang tot de nieuwe 'Auto AI'-modus. Hiermee kan de tv automatisch verschillende instellingen aanpassen aan de hand van wat voor soort game je speelt, bijvoorbeeld voor RPG's, first-person shooters en andere genres.

Helaas bieden allebei de tv's geen ondersteuning voor Dolby Vision, niet voor films en niet voor games. Dit biedt Samsung op geen enkele tv uit zijn assortiment aan. We hebben verder de ingebouwde geluidssystemen nog niet kunnen horen tijdens CES 2024, maar daar zullen we dus meer over kunnen zeggen wanneer we de tv's uitgebreider hebben getest.

Over testen gesproken, we hebben de S90D en S95D nog niet zelf kunnen testen, maar zodra we ze wel zelf in handen krijgen, zullen we dit artikel updaten met onze ontdekkingen en meningen. Aan de hand van wat we tot nu toe hebben gezien, lijkt het er wel op dat de S95D de grootste upgrade zal zijn ten opzichte van zijn voorganger.

Samsung S90D vs Samsung S95D: Design

De Samsung S90C en S95C zien er allebei prachtig uit en dat vonden we dan ook een van de highlights van deze tv's. Ze hebben beide een erg dun design, maar de S95C ziet er toch wel het beste uit dankzij de losse One Connect Box voor de aansluitingen en dankzij zijn standaard. We vonden de standaard van de S90C verder wel iets te goedkoop en plastic aanvoelen voor een tv die nog steeds redelijk premium is.

Dit jaar zal de S95D dus beschikken over een antireflectielaag op zijn display en de S90D krijgt een mat scherm. Verder lijkt er echter qua design niet heel veel veranderd te zijn, behalve wat we tot nu toe al genoemd hebben. Dat vinden we in dit geval ook niet echt erg, want de modellen van vorig jaar zagen er al uitstekend uit.

Samsung S90D vs Samsung S95D: oordeel

De Samsung S90D (hierboven te zien) konden we al even bekijken tijdens CES 2024. (Image credit: Future)

Wanneer we de Samsung S90D en Samsung S95D uitgebreid hebben kunnen testen, kunnen we natuurlijk pas echt zeggen welke tv de beste keuze is, maar aan de hand van wat we al gezien hebben tijdens CES 2024 en de informatie die we tot nu toe hebben gekregen, lijkt de S95D het interessantere model te zijn. Dat komt vooral door zijn nieuwe OLED Glare Free-scherm.

De S90D kan echter nog steeds een erg goede keuze zijn als hij juist geprijsd wordt. Het is wel jammer dat je hier niet kan genieten van de antireflectietechnologie die op de S95D zit en dat de kleinere modellen voorzien zijn van standaard W-OLED-panelen.

Hopelijk kunnen we deze tv's binnen de aankomende paar maanden gaan testen en een winnaar kiezen, maar voor nu kijken wij in ieder geval iets meer uit naar de Samsung S95D.