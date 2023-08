DJI Mini 3 Pro vs DJI Air 3: welke drone moet je kopen?

DJI heeft zijn nieuwste drone, de Air 3, in juli 2023 uitgebracht. In onze review van het apparaat (waarin hij 4,5 sterren kreeg) waren we zeer te spreken over de flinke verbeteringen die dit model biedt ten opzichte van zijn voorganger, de Air 2S, uit 2021. We zijn ook grote fans van het nieuwe camerasysteem met twee verschillende lenzen, de uitstekende windbestendigheid en de indrukwekkende vluchttijd van 46 minuten. Daarnaast zijn er ook verbeterde veiligheidsfeatures te vinden op het nieuwe model.

Maar wat nou als je op zoek bent naar een redelijk kleine drone? De nieuwe Air 3 heeft in Europa een C1-label gekregen en dat betekent dat je rekening moet houden met bepaalde beperkingen waar je geen last van hebt bij drones onder de 250 gram. De DJI Mini 3 Pro is wel lichter dan 250 gram en daarom hebben we deze twee apparaten gekozen om te vergelijken. Op deze manier kan jij ook bepalen wat de juiste drone voor jou is.

Moet je per se kiezen voor de nieuwste drone met de meeste features en de langste vluchttijd? Of heb je toch liever de vrijheid die het iets oudere, kleinere en goedkopere model je kan bieden. Voor dat model heb je namelijk geen registratie nodig en in onze DJI Mini 3 Pro review kreeg ook deze drone 4,5 sterren van de 5.

Hieronder vind je een overzicht van de features en specs van beide drones, zodat je kan bepalen welke het meest geschikt is voor jou.

DJI Mini 3 Pro vs Air 3: afmetingen, gewicht en design

(Image credit: DJI)

Beide drones beschikken over DJI’s typische vouwbare design, waarbij alle vier de armen dus naar binnen kunnen worden gevouwen. Dit maakt de drones erg compact en draagbaar. De Mini 3 Pro past zelfs in een broekzak als hij opgevouwen is.

De Mini 3 Pro is 145 x 90 x 62 mm wanneer hij volledig is uitgevouwen, terwijl de nieuwe Air 3 in die staat 207 x 100,5 x 91,1 mm is. De DJI Air 3 mag dus wel de grotere drone van de twee zijn, maar het belangrijkste verschil zit hem niet in de afmetingen, maar in het gewicht en wat voor implicaties het gewicht heeft op waar je met de drones mag vliegen.

Aangezien de Mini 3 Pro net iets minder zwaar is dan 250 gram, kan je er vrijwel overal mee vliegen (behalve bijvoorbeeld bij vliegvelden en andere gebieden die ook worden aangegeven door DJI’s vluchtsystemen) zonder je te moeten registreren. De nieuwe Air 3 weegt daarentegen 720 gram en heeft daarom in Europa een C1-label gekregen dat geldt voor alle drones met een gewicht tot 900 gram (en boven de 250 gram).

Dit betekent dat je bij de Air 3 dus te maken hebt met extra beperkingen voor waar je ermee mag vliegen. Zo mag je bijvoorbeeld niet over menigtes heen vliegen. Bekijk vooral ook nog even de wetten die geldig zijn voor jou volgens je eigen overheid.

DJI Mini 3 Pro vs Air 3: camera

(Image credit: DJI)

Vooral op het gebied van de camera zijn er een aantal belangrijke dingen veranderd op de nieuwe Air 3. Dit nieuwe model beschikt namelijk over twee 1/1,3-inch CMOS-sensors die beide dezelfde gimbal gebruiken, in tegenstelling tot alle andere drones van DJI met maar één lens. Eén van de twee camera's heeft een groothoeklens (equivalent aan een 24mm-lens) en de andere camera heeft een medium-telefotolens met 3x zoom (equivalent aan een 70mm-lens).

Die zoomlens zal niet voor iedereen even nuttig zijn, maar, zoals we ook al zeiden in onze review van de Air 3, dit kan wel erg handig zijn als je vanwege de C1-restricties niet dicht genoeg bij een evenement kan komen. Het kan echter ook handig zijn als je bijvoorbeeld beelden van dieren in het wild wil opnemen, zonder ze te storen.

De Mini 3 Pro kan opnemen in 4K met maximaal 60fps, maar Air 3 weet 100 fps te leveren bij dezelfde resolutie. De Mini 3 Pro neemt op in het 'D-Cinelike'-kleurprofiel, terwijl de Air 3 met zijn beide camera's gebruik kan maken van 'D-Log M' of 'HLG'. HLG biedt dan ook wat meer flexibiliteit tijdens het bewerken van de beelden.

Beide drones kunnen foto's maken tot maximaal 48MP en ze kunnen hun camera's tot 90 graden naar beneden en 60 graden naar boven richten. Die hoek van 90 graden naar beneden kan erg fijn zijn als je een soort satellietbeelden wil vastleggen van bepaalde gebouwen, rivieren of andere interessante gebieden.

DJI Mini 3 Pro vs Air 3: batterij

DJI zegt dat de nieuwe Air 3 met een volle batterij tot 46 minuten lang kan blijven vliegen. Dat is een flinke verbetering van 48% vergeleken met zijn voorganger. We zouden je altijd alsnog aanraden om het niet al te ruim in te schatten, voor het geval je te maken krijgt met hoge windsnelheden en omdat je natuurlijk ook nog terug wil kunnen vliegen naar een praktische locatie om te landen. Toch vonden we deze claim uiteindelijk wel redelijk accuraat.

DJI stelt dat de Mini 3 Pro ongeveer 34 minuten kan vliegen op een volle batterij, maar in onze review gaven we al aan dat 20 tot 25 minuten misschien een realistischere inschatting is. Het feit dat dit model kleiner en lichter is, geeft hem een voordeel op een rustige dag, maar wanneer de Mini 3 Pro hard moet werken om soepel te blijven vliegen tijdens hoge windsnelheden, dan zal zijn batterijduur ook gelijk verminderen. In sommige markten kan je een grotere batterij kopen voor de Mini 3 Pro, maar dat is in Europa helaas geen optie. Met die batterij zou je ongeveer 47 minuten moeten kunnen vliegen, maar daardoor is de drone in zijn geheel ook zwaarder dan 250 gram en belandt hij dus in een andere categorie.

DJI Mini 3 Pro vs Air 3: controller, bereik en transmissie

(Image credit: DJI)

Allebei de drones worden standaard geleverd met DJI’s RC-N1-controller en die gebruikt een verbonden smartphone als zijn display en zoeker. De oudere Mini 3 Pro kan je echter ook aanschaffen met een DJI RC-controller. Die controller beschikt zelf over een ingebouwd 5,5-inch touchscreen display, zodat je er geen smartphone bij nodig hebt.

De Air 3 kan je daarentegen samen met de nieuwe en verbeterde RC-2-controller kopen. Die controller beschikt over hetzelfde display als op de originele RC, maar heeft een krachtigere processor, verbeterde videotransmissie en een verbeterd antennesysteem voor een stabielere verbinding.

DJI noemt zelf een transmissieafstand van 20 km voor de Air 3 wanneer er wordt opgenomen in 1080p/60fps. Dat is een verbetering ten opzichte van de 12km bij 1080p/30fps voor de Mini 3 Pro. Waarschijnlijk zal je toch niet zo snel zo ver weg van je drone vliegen, maar met de betere transmissieafstand zou het streamen van de beelden naar de controller van de Air 3 toch wel iets betrouwbaar moeten zijn in de wat lastigere omgevingen zoals dichtbegroeide bossen.

DJI Mini 3 Pro vs Air 3: veiligheidssystemen en vliegmodi

(Image credit: DJI)

De nieuwere en duurdere Air 3 beschikt over DJI’s nieuwste ‘omnidirectionele obstakeldetectie'-technologie. Dit is een mooie verbetering vergeleken met het tri-directionele systeem op de oudere, goedkopere Mini 3 Pro. Beide systemen houden je drone echter succesvol weg van obstakels (behalve in de Sport-modus, waarbij deze functie wordt uitgeschakeld), maar de Air 3 kan ook echt objecten vanuit alle richtingen detecteren.

De vluchtmodi op de twee apparaten zijn ook grotendeels erg vergelijkbaar, al gebruikt de Air 3 wel DJI’s nieuwste 'ActiveTrack 5.0'-systeem. Dit is een geüpgradede versie van het 'ActiveTrack 4.0'-systeem op de Mini 3 Pro. Beide systemen zijn ervoor bedoeld om een bepaald object (of dier/persoon) dat jij als gebruiker uitkiest, in het midden van het frame te houden, ook tijdens het ontwijken van obstakels. Ze hebben ook allebei een 'return-to-home'-functie die kan worden geactiveerd als de piloot wil dat zijn drone automatisch terugvliegt naar de plek waar hij in de eerste instantie is opgestegen.

De drones beschikken ook allebei over DJI’s 'MasterShots'-functie voor het creëren van video's van een professioneel niveau, zonder al te veel moeite. Alleen de Air 3 heeft een systeem voor het vliegen tussen van tevoren geprogrammeerde 'waypoints'. De Mini 3 Pro kan daarentegen alleen zijn camera 90 graden draaien om bijvoorbeeld portretvideo's op te nemen.

De nieuwe Air 3 is de (iets) snellere van de twee drones met zijn topsnelheid van 75,5 km/u in de Sport-modus. De Mini 3 Pro behaalt in vergelijking "maar" een snelheid van 57 km/u. Beide drones hebben een normale filmmodus en een 'Cine’-filmmodus. Die 'Cine'-modus vermindert je topsnelheid zodat je soepelere, meer filmische beelden kan vastleggen.

DJI Mini 3 Pro vs Air 3: prijs

De nieuwe Air 3 kost 1.099 euro en voor deze prijs krijg je de drone, één batterij en de RC-N2-controller (die je smartphone als zijn display gebruikt). Hij kost dus toch wel wat meer dan de Mini 3 Pro, want daar betaal je "maar" 829 euro voor. Dan krijg je ook weer de drone, een batterij en de RC-N1-controller.

Voor sommige mensen zullen de verbeterde batterijduur en de tweede lens met 3x zoom de extra kosten waard zijn, maar het is voor iedereen belangrijk om te weten dat je op minder plekken mag vliegen met de Air 3 dankzij zijn extra gewicht ten opzichte van de Mini 3 Pro. De Mini 3 Pro beschikt wel over een erg vergelijkbare camera (zonder zoomlens), een redelijke batterijduur en een groot aanbod aan veiligheidssystemen en opnamemodi.

Waar je uiteindelijk voor kiest zal dus natuurlijk afhangen van wat je nodig hebt, maar ook van je budget en ervaring met drones. Voor beginners is de Mini 3 Pro (ondanks die 'Pro' in de naam) een geweldige optie, terwijl de Air 3 meer geschikt is voor de wat meer ervaren piloten die hem voor specifieke doeleinden willen gebruiken.