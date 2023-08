DJI Air 3 review

De Air 3 is flinke upgrade ten opzichte van de Air 2S die in 2021 uitkwam en zijn prijs maakt hem ook een goede allround optie voor mensen die momenteel een Mini 3 Pro gebruiken, maar een drone zoeken met een betere windweerstand, 3x zoom en features zoals 'Waypoint Flight'. Het is echter wel belangrijk om te weten dat deze drone in Europe tot de C1-categorie behoort en dat betekent minder vrijheid en meer beperkingen dan bij drones onder de 250 gram zoals de DJI Mini-modellen. De beeldkwaliteit is echt van topklasse voor een drone, maar dat is dan ook eigenlijk wel wat we inmiddels verwachten van DJI.

Dankzij zijn twee camera's biedt de DJI Air 3 je extra veel creatieve mogelijkheden en dat maakt het een erg leuke drone om mee te spelen. De 3x zoom lijkt in de eerste instantie niet per se heel erg nuttig, want je kan natuurlijk altijd gewoon dichterbij vliegen, maar je kan op deze manier wel opnames maken van dingen waar een drone van dit formaat niet dicht zo dicht in de buurt van kan komen, zoals (grote groepen) mensen.

Het kan daarom dus een erg handig hulpmiddel zijn voor bijvoorbeeld een evenementfotograaf om dit soort foto's van mensen op een veilige en legale manier te kunnen maken. Het zou ook een erg handige drone kunnen zijn voor landschapsfotografen. Zo zou je bijvoorbeeld mooie beelden van een vulkaan kunnen maken zonder dat je drone zo dichtbij moet komen dat hij verandert in een hoopje gesmolten plastic.

Beide camera's kunnen foto's maken in 12MP of 48MP in JPEG en/of RAW-formaat dankzij de twee 1/1,3-inch CMOS-sensors. Diezelfde sensor wordt ook op de DJI Mini 3 Pro gebruikt. De drone kan ook video-opnames maken tot 100fps bij een 4K-resolutie en hij kan 2,7K-beelden opnemen in 60fps in zijn verticale modus. DFat is een erg handige feature voor mensen die beelden willen delen op sociale media. Video's kunnen met beide camera's worden opgenomen en er zijn '10-bit D-Log M'- en '10-bit HLG'-kleurmodi. De 10-bit D-Log M-modus biedt wat meer flexibiliteit tijdens het bewerken voor onder andere de highlights en schaduwen en voor kleurcorrectie.

De 24 mm equivalente lens heeft een vast diafragma van f/1.7, terwijl de 70 mm equivalent een f/2.8 lens is.

De DJI Air 3 biedt ook uitstekende vlieg- en veiligheidsfeatures die bij DJI eigenlijk elke keer weer heel indrukwekkend zijn. Het is overigens ook wel logisch dat DJI zich focust op droneveiligheid, aangezien de dronewereld nog steeds te maken heeft met erg strenge, gevarieerde en inconsistente droneregelgevingen. Een aantal van de veiligheidsfeatures zijn 'Omnidirectional Obstacle Sensing', 'APAS 5.0 anti-collision' en 'Advanced Return to Home'. Als je al deze features tegelijkertijd gebruikt, dan is het vrij lastig om de drone te laten crashen.

Bij het beslissen of dit de juiste drone voor jou is, moet je vooral rekening houden met waar jij als piloot en fotograaf/filmmaker naar op zoek bent. De Air 3 is gepositioneerd tussen de goedkopere Mini 3 Pro die alsnog vol handige features zit en de veel duurdere, maar enorm vaardige Mavic 3 Pro met een C2-label. De Air 3 heeft dan wel geen 'Pro' in zijn naam, maar met zijn formaat, features en de twee camera's zal hij toch voor veel mensen die nogal twijfelen tussen de verschillende modellen een goede middenweg zijn. Het is een zeer geschikte drone voor beginners die wat creatiever willen zijn met de beelden die ze kunnen opnemen, maar het is ook nog steeds een fantastische optie voor de wat professionelere piloten met een strak budget.

De DJI Air 3 is veelzijdiger dan de DJI Air 2S en is duidelijk een van de beste drones die je momenteel kan kopen.

DJI Air 3: prijs en releasedatum

Beschikbaar vanaf 25 juli 2023

Startprijs van 1.099 euro

Twee controllers

De langverwachte DJI Air 3 werd meteen beschikbaar gemaakt na zijn aankondiging op 25 juli 2023. Hij zit qua specs en prijs tussen de Mini 3 Pro en de Mavic 3 Pro in en is beschikbaar als een standaardpakket (met de drone en de controller) of in de 'Fly More Combo' met extra batterijen, een tas en andere accessoires. Je kan kiezen tussen twee verschillende controllers: de DJI RC-N2 (die de DJI RC-N1 vervangt) en de DJI RC 2 (een upgrade voor de DJI RC die gebruikmaakt van twee antennes voor een verbeterd bereik en betere prestaties).

De Air 3-drone met de RC-N2-controller en een batterij kost je 1.099 euro. Dat betekent dat de prijs omhoog is gegaan vergeleken met de Air 2S die 999 euro kostte toen werd gelanceerd in 2021 (ook met een batterij en controller). Toch valt die prijsverhoging wel mee als je bedenkt hoeveel extra features je hier krijgt en dat je nu een betere controller bij je drone krijgt.

Je kan dus kiezen uit de Air 3 met de DJI RC-N2 voor 1.099 euro, de DJI RC-N2 'Fly More Combo' voor 1.349 euro en de DJI RC 2 'Fly More Combo' voor 1.549 euro. De DJI RC 2-controller kan je ook los kopen voor 369 euro en een extra batterij kost je 149 euro. De Fly More Combo's komen met twee extra batterijen, een draagtas, een oplaadhub en andere handige accessoires en zijn dus erg aantrekkelijk als je denkt dat je sowieso wel extra batterijen kan gebruiken.

DJI Air 3: design en controller

Vergelijkbaar design als andere recent opvouwbare DJI-drones

Imposant camerasysteem met twee camera's

720 gram en dus een Europees C1-label

De Air 3 ziet er heel erg vergelijkbaar uit als de andere vouwbare DJI-producten (specifiek de voorgaande Mavics met hun opvouwbare armen). Wat hem onderscheidt van de rest is zijn camerasysteem met twee camera's. Dit camerasysteem is vrij groot en steekt ook uit van de rest van de behuizing. Zonder de propellers zijn dit de afmetingen van de drone 207 x 100,5 x 91,1 mm en helemaal uitgevouwen zijn de afmetingen 258,8 x 326 x 105,8 mm.

De DJI Air 3 weegt 720 gram en wordt daarom geclassificeerd met het C1-label voor drones die tot 900 gram wegen. Dat betekent dat hij een minder groot gevaar voor derden vormt dan zijn grotere, zwaardere broertje, de Mavic 3 Pro. Dat betekent dat je wel iets meer vrijheid hebt in hoe en waar je met de drone kan vliegen, maar het is sowieso wel aan te raden om de regels voor het vliegen met drones in jouw land even goed door te lezen.

De Air 3 beschikt over een 4.241mAh-batterij en die batterij zorgt voor ongeveer een derde van het totale gewicht van de drone (267 gram). Het duurt 60 minuten om de batterij op te laden en met een volle batterij kan je genieten van een zeer nette vliegtijd van 46 minuten volgens DJI. Dat is 48% meer vliegtijd dan bij zijn voorganger, de DJI Air 2S. Tijdens onze tests bleek die vliegtijd redelijk accuraat te zijn, als je tenminste vrij rustig vliegt en geen last van tegenwind hebt. Als je sneller wil vliegen of wel last hebt van tegenwind, dan wordt er meer batterij verbruikt en kan je natuurlijk ook minder lang vliegen. Je vraagt je misschien af wie er nou meer nodig heeft dan 46 minuten, maar met een langere batterijduur krijg je toegang tot nog meer nieuwe (creatieve) mogelijkheden.

De twee controller die beschikbaar zijn voor deze drone, zijn de DJI RC 2 en de DJI RC-N2. Dit zijn beide geüpgradede versies van hun voorgangers, de DJI RC en de DJI RC-N1.

De DJI RC 2 is een zeer welkome upgrade voor iedereen die de oorspronkelijke DJI RC heeft gebruikt, vooral qua bereik en signaalsterkte. De DJI RC 2 beschikt over externe antennes en die zorgen voor een flinke verbetering van het slechte signaalbereik waar veel DJI RC-gebruikers op online drone-forums over hebben geklaagd. We hebben de Air 3 gebruikt in een dichtbegroeid bos en we merkten dat we een veel betere signaalsterkte en signaalbereik hadden dan we gewend zijn van de DJI RC.

DJI Air 3: features en vliegen

Omnidirectionele botsingsvermijding

'ActiveTrack 5.0 subject tracking'

'Advanced Return to Home'

Als je al gewend bent aan DJI-drones, dan voel je je waarschijnlijk meteen op je gemak met de DJI Air 3. Hij vliegt meteen als je hem uit de verpakking haalt al erg goed en als je je zorgen maakt over luid hij zal zijn, dan is het goed om te weten dat hij logischerwijs wel luider is dan de Mini 3 Pro vanwege zijn formaat, maar hij maakt geen onredelijke hoeveelheid lawaai. Voor iemand die niet weet dat er een drone rondvliegt, zal het meer klinken als een zwerm bijen, maar niet zo schel en luid klinken als bijvoorbeeld de DJI FPV.

Net als op voorgaande DJI-drones zijn er hier drie vliegmodi beschikbaar. De Sport-modus biedt een topsnelheid van 75,5 km/u als de botsingsvermijding uitgeschakeld is. Dat kan erg handig zijn als je een snel bewegend object wil volgen. De Normal-modus is langzamer en maakt wel gebruik van die botsingsvermijding en de Cine-modus biedt de laagste vliegsnelheid met een verminderde gevoeligheid bij de bediening, zodat je preciezer kan manoeuvreren en minder schokkende beelden kan opnemen.

De windsnelheidsweerstand van de Air 3 is ook echt indrukwekkend. DJI heeft het over een maximale windsnelheidsweerstand van 43,2 km/u, maar we hebben ook bij nog heftigere windsnelheden nog stabiele beelden kunnen opnemen, ook al kregen we toen wel een waarschuwing die aangaf dat de hoge windsnelheden er misschien voor konden zorgen dat de 'Return to Home'-functie niet meer werkt zoals verwacht. Dit is waarschijnlijk ook het grootste voordeel ten opzichte van een drone onder de 250 gram zoals de Mini 3 Pro. Toch levert zelfs die Mini 3 pro nog een goede windsnelheidsweerstand voor zo'n klein apparaat.

Net als bij alle DJI-drones inmiddels het geval is, wordt er gebruikgemaakt van GPS-positionering met ongeveer 20 satellieten om heel precies te kunnen blijven zweven. Omnidirectionele obstakeldetectie (nu voor het eerst op de Air-serie beschikbaar) en DJI's 'Advanced Pilot Assistance System (APAS) 5.0' zorgen ervoor dat je zonder zorgen ook in wat lastigere omgevingen kan vliegen. Als de botsingsvermijding ingeschakeld is, kan de Air 3 remmen voor obstakels of ze vermijden wanneer hij ze detecteert. De optie voor het vermijden is erg handig als je toch nog soepel wil kunnen doorvliegen in complexe omgevingen. Het risico is echter dat je een grotere kans hebt dat je toch ergens tegenaan vliegt.

We hebben de Air 3 dus vooral in een dichtbegroeid bos getest en daarbij konden we erg succesvol tussen takken en boomtoppen heen vliegen zonder te botsen. Het helpt ook heel erg dat het grote scherm op de RC 2-controller een veel duidelijker beeld geeft dan een smartphone.

Voor nog wat extra veiligheid scant de 'Advanced Return to Home'-feature van de Air 3 tot 200 meter om zich heen om de veiligste route terug naar zijn beginpunt te berekenen. Daarnaast zorgt 'AirSense ADS-B' ervoor dat hij notificaties krijgt voor vliegtuigen helikopters die in de buurt komen. De Air 3 gebruikt het next-gen DJI 04-transmissiesysteem, waarmee hij (in Europa) een 1080p/60fps livestream kan delen tot op 10 km afstand. Voor Europese gebruikers is er overigens ook een 5.1Ghz-frequentie toegevoegd om de transmissiesterkte te verbeteren. Het zou kunnen dat dit ook hint naar de release van een 'O4 Air Unit' voor FPV-quadcopters die eventueel later dit jaar de huidige 'O3 Air Unit' zou kunnen vervangen.

Bij de vliegfeatures horen onder andere 'Focus Track' voor beide camera's (die je onderwerp in het midden van het frame houden), 'Quickshots' (een set van creatieve camerabewegingen), een aantal verschillende videomodi waaronder 2,7K verticale video's, 'Mastershots' (genereert snel en gemakkelijk filmische beelden), 'Night Mode' voor omgevingen met weinig licht, 'Hyperlapse' (4K horizontaal / 2,7K verticaal), 'Slow Motion' tot 100fps bij 4K, 'Smartphoto 3.0', 'QuickTransfer', 'Lightcut' (videobewerking met een tik op het scherm) en 'Waypoint Flights', een feature die nu voor het eerst beschikbaar is op de Air-serie.

DJI Air 3: foto- en videokwaliteit

Twee camera's (groethoek en medium telefoto)

Twee 1/1,3-inch CMOS-sensors

Tot 4K/100fps video-opnames

De DJI Air 3 beschikt over twee camera's die allebei gebruikmaken van een 1/1,3-inch CMOS-sensor. Eén van deze camera's heeft een groothoeklens equivalent aan een 24mm-lens en de andere camera heeft een medium telefotolens equivalent aan een 70mm-lens en deze tweede lens biedt je in principe dus 3x zoom. Dat lijkt misschien enigszins nutteloos als je natuurlijk ook gewoon dichter bij het onderwerp van je foto kan vliegen met de drone. Er zijn echter een paar simpele redenen waarom dit toch wel handig is.

Ten eerste geeft deze zoom je de mogelijkheid om evenementen vast te leggen waar je te maken hebt met grote groepen mensen. Het is illegaal om over menigtes heen te vliegen (menigtes worden hier gedefinieerd als een groep mensen die niet snel uit elkaar kunnen als er een ongeluk gebeurt) en daarom kan een zoomlens je alsnog helpen om evenementen wel vast te kunnen (en mogen) leggen. Denk daarbij aan festivals, bruiloften, etc.). Je hoeft dan niet te dichtbij te komen en je creëert dus geen risico voor andere mensen. Een ander voordeel van deze 3x zoom merk je als je iets aan zee wil vastleggen. zoals een boot. Met de zoomlens kan je hoog genoeg boven het water blijven zodat je drone niet door de golven wordt geraakt, maar je kan wel alle close-ups maken die je wil.

Een zoomlens biedt je verder ook nog de mogelijkheid om het perspectief van een scène te veranderen. Met een zoomlens wordt de omgeving namelijk meer in elkaar gedrukt. De verschillende elementen in beeld die eigenlijk op verschillende afstanden van elkaar liggen worden dichter bij elkaar gebracht en dat geeft je weer nieuwe creatieve mogelijkheden.

We vinden het ook erg fijn dat je de camera van 90 graden naar beneden ook kan schakelen naar 60 graden naar boven. Dat is weer heel erg handig voor het vastleggen van beelden die uniek zijn en het is dan ook een feature waar Mini 3 Pro-gebruikers al bekend mee zullen zijn.

Wat wel belangrijk is om rekening mee te houden is dat beide lenzen een vast diafragma hebben: f/1.7 voor de groothoeklens en f/2.8 voor de medium telefotolens. Als je alleen maar foto's maakt met je drone, dan zal dit waarschijnlijk geen probleem zijn, maar als je je vooral wil focussen op video's, dan betekent het gebrek aan een variabel diafragma dat je eventueel vaak tussen verschillende ND-filters moet wisselen wanneer het licht verandert. Als je daarvoor steeds weer even moet landen, dan kan dat vrij irritant worden en dan maak je ook niet optimaal gebruik van de batterijduur van 46 minuten.

Wij hebben bijvoorbeeld vaak geprobeerd om beelden op te nemen bij zonsopgang. Bij een vast diafragma betekent dit dat we (vanwege het licht dat vrij snel steeds feller wordt) eerst opstegen zonder ND-filter, vervolgens vijf minuten later (wanneer de zon echt opkwam) de drone weet lieten landen om een ND8-filter toe te voegen en uiteindelijk 10 minuten later weer moesten wisselen naar een ND16-filter.

De sensors zijn hetzelfde als op de Mini 3 Pro, dus je kan een vergelijkbare, goede beeldkwaliteit verwachten. Beide camera's kunnen opnemen in 12MP of in 48MP en de foto's kunnen worden opgeslagen in RAW en/of JPEG. Ook zijn alle gebruikelijke fotografiemodi aanwezig, waaronder 'Single Shot', 'Burst Shooting', 'AEB' en 'Timed'. Op het gebied van video kunnen beide camera's opnemen in 4K tot 100fps, Full HD tot 200fps, verticaal in 2,7K tot 60fps en verticaal in Full HD tot 60fps.

Moet je de DJI Air 3 kopen?

Koop hem als...

Je een telefotocamera nodig hebt

Omdat de Air 3 groter is en dus een C1-label heeft gekregen, ben je beperkter op het gebied van waar je allemaal mag vliegen vergeleken met de Mini 3 Pro, maar een zoomlens geeft je de mogelijkheid om toch op een veilige en legale manier bepaalde evenementen op te nemen. Het kan ook erg handig zijn voor het fotograferen van dieren in het wild zonder dat je ze afschrikt omdat je te dichtbij komt.

Je de DJI Mavic Pro 3 te duur vindt

De Mavic 3 Pro biedt fantastische professionele features voor een erg hoge prijs. Of dit het waard is, ligt wat jij nodig hebt en wat je bereidt bent om te betalen. Voor velen zal de Air 3 de perfecte compromis zijn tussen de Mini 3 Pro en de Mavic 3 Pro, ook al heeft hij geen 'Pro' in zijn naam.

Je een betere windsnelheidsweerstand nodig hebt dan op de Mini 3 Pro

We spreken uit eigen ervaring als we zeggen dat wind nogal een probleem kan zijn in sommige gebieden in Nederland en België. We hebben dan ook onder vrij vervelende windomstandigheden gevlogen met de Air 3 en het is duidelijk te merken dat hij een betere weerstand biedt tegen de wind, hoe goed de Mini 3 Pro verder ook mag zijn. Hou hierbij echter wel in gedachten dat hogere windsnelheden betekenen dat je batterij ook minder lang meegaat.

Koop hem niet als...

Dit je eerste drone wordt

Een beginner zou niet per se moeite hebben met het vliegen met de DJI Air 3, hij is namelijk gemakkelijk te bedienen en zijn veiligheidsfeatures zijn uitstekend. Het is echter nog steeds een redelijk grote drone met grote propellers en daardoor zit hij in de C1-categorie. We zouden eigenlijk altijd aanraden om te beginnen met een goedkopere drone onder de 250 gram, zoals de Mini 3 of de Mini 3 Pro, en pas daarna bekijken of je eventueel nog een upgrade nodig hebt als je eenmaal genoeg met de drone hebt gevlogen, gewend bent geraakt aan de bediening, drone-camera's beter begrijpt en van alle regels voor drones op de hoogte bent.

Je ND-filter gebruikt en eigenlijk een variabel diafragma nodig hebt op je lenzen

Als je vooral veel video's opneemt en daarbij ND-filters gebruikt voor een beter resultaat, dan maakt een vast diafragma je ervaring een stuk ingewikkelder, omdat je dan steeds van ND-filter moet wisselen als het licht verandert.

Je maar één brandpuntsafstand nodig hebt

Als je eigenlijk alleen maar een standaard groothoeklens nodig hebt en niet per se ook een zoomlens, dan is het misschien lastig om de prijs van de Air 3 te verantwoorden en dan is de Mini 3 Pro misschien geschikter.

Zo hebben we de DJI Mavic 3 Pro getest

We hebben de DJI Air 3 gedurende een aantal weken getest. Er stonden krachtige winden tot ongeveer 55 km/u, behalve op één rustigere dag. Dit was dan misschien niet ideaal, maar we konden hierdoor wel zijn prestaties testen voor het vliegen en voor het maken van video's en foto's onder deze lastige omstandigheden.

We hebben met de drone gevlogen met en zonder obstakelvermijding aan en in meerdere soorten omgevingen, van open grasvelden tot een dichtbegroeid bos. Een bos is een geweldige omgeving voor het testen van een drone en zijn controller. Je kan bijvoorbeeld goed testen of de drone succesvol de bomen detecteert en ontwijkt. Je kan zien hoe goed het dynamisch bereik van de camera's is (oftewel hoe gaan ze om met het contrast tussen donkere en lichte gebieden) en je kan zien hoe goed ze werken bij weinig licht. Verder is een bos ook handig om de signaalsterkte te testen door te kijken hoe goed het signaal door de dichtbegroeide vegetatie heen gaat.

We vliegen drones vaak handmatig, met minimale assistentie van dingen zoals de obstakelsensoren en automatische vliegfeatures. Op deze manier kunnen we testen hoe goed ze reageren en of er een merkbare vertraging zit tussen de drone en de controller, afhankelijk van de omgeving waarin je vliegt.

Al onze tests worden uitgevoerd op privéterrein, weg van andere mensen en gebouwen en we houden ons ook aan de lokale regels en beperkingen om ervoor te zorgen dat we altijd veilig en legaal vliegen.

We hebben inmiddels al met veel verschillende drones gevlogen en van de verschillende creatieve mogelijkheden kunnen genieten en dus hebben we ook een goed idee van wat voor features en kwaliteiten ze nodig hebben.