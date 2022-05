DJI Mini 3 Pro review

De DJI Mini 3 Pro is een serieuze upgrade voor de Mini-reeks. Het is een van de beste compacte drones die je nu kunt kopen. De grote sensor, ingebouwde obstakelvermijding, en intelligentie vliegmodi maken het een veelzijdig apparaat. Je krijgt de prestaties van een volwaardige drone in een handzame verpakking. De Mini 3 Pro is zeer geschikt voor beginners, maar zijn prijskaartje straalt dat niet uit.

Review in twee minuten

De kleine lichtgewicht DJI Mini 3 Pro tilt de populaire Mini-reeks naar nieuwe hoogtes. De originele Mavic Mini verscheen in 2019 en werd in 2020 opgevolgd door de Mini 2. Deze verbeterde de videokwaliteit van 2.7K naar 4K en bracht wat andere verbeteringen met zich mee. Het is echter de Mini 3 Pro die een echte wow-factor heeft.

Het meest indrukwekkende aan deze drone is dat DJI een obstakelvermijdingssysteem heeft geïmplementeerd in zo’n klein apparaat. Dat is overigens zeker niet de enige verbetering ten opzichte van zijn voorganger.

De nieuwe drone heeft een grotere sensor. Het is nu een 1/1,3 inch CMOS-chip met een groot diafragma van f/1.7. De videomogelijkheden zijn ook sterk verbeterd en de camera kan nu 90 graden draaien. Zo kun je foto’s en video’s maken in zowel landschapsformaat als portretformaat.

De lijst van vernieuwde functies gaat maar door. De ‘Pro’-titel is niet voor niets toegevoegd aan de naam. Wat je krijgt met de DJI Mini 3 Pro is een professioneel apparaat met de functies van een premium drone, zoals de DJI Mavic Air 2, in een apparaat dat minder dan 250g weegt. Hierdoor hoef je hem in veel regio’s niet te registreren. Al is het altijd de moeite waard om te kijken wat de regels zijn in jouw gemeente.

De nieuwe functies, in combinatie met de nieuwe DJI RC Smart Controller die je erbij kunt krijgen, maken dit een interessante drone voor content creators. Het enige nadeel is het stevige prijskaartje, vooral als je het vergelijkt met de DJI Mini 2.

Dit hadden we enigszins kunnen zien aankomen, maar de DJI Mini 3 Pro heeft vanwege al zijn premium functies ook een premium vraagprijs gekregen. Normaliter was de Mini-reeks heel toegankelijk voor beginners, maar de instapprijs van 739 euro sluit hier niet bij aan. Je moet het eerder zien als een alternatief voor de DJI Air 2S, wat een van de beste drones is. Als je de voorkeur hebt voor draagbaarheid, is de DJI Mini 3 Pro een prima optie.

DJI Mini 3 Pro releasedatum en prijs

Beschikbaar vanaf 739 euro

Keuze uit drie sets, waaronder eentje met de nieuwe RC-controller

Fly More-bundel met extra accessoires ook beschikbaar

De DJI Mini 3 Pro is in drie verschillende configuraties te krijgen in de DJI Store en aanverwante verkopers. De instapversie is de Mini 3 Pro zonder controller. Deze kost 739 euro en is gericht op gebruikers die al een bruikbare controller hebben.

Daarnaast heb je nog de bundel met de DJI RC-N1 controller. We verwachten dat dit de meest populaire bundel zal zijn. Deze haal je voor 829 euro in huis. Wil je de nieuwe DJI RC Smart Controller gebruiken, dan moet je voor de duurste bundel gaan en 999 euro betalen.

Alle DJI Mini 3 Pro bundels zijn een stuk duurder dan de DJI Mini 2. Deze verscheen in 2020 voor 449 euro.

Alle sets zijn uitgerust met een zogenoemde Intelligent Flight Battery, twee propellersets, een schroevendraaier, een gimbal-beschermer en een USB-C-kabel. Het standaardmodel komt ook met kabels om de controller aan je smartphone te bevestigen.

Zoals altijd is er ook een Fly More-bundel te krijgen. Deze biedt uitstekende waarde voor je geld als je kijkt naar de prijs van de individuele accessoires. Hierin vindt je twee extra Intelligent Flight Batteries, een laadstation, twee propellersets en een schoudertas. Deze bundel kost 199 euro. Aanvullende accessoires zijn apart verkrijgbaar.

DJI Mini 3 Pro: Design and controller

Nieuwe DJI RC Smart Controller beschikbaar op het hoogste prijspunt

Bekend vouwbaar Mavic-design

Zowel landschap- als portretformaat mogelijk

Met zijn vouwbare ontwerp en lichtgrijze afwerking kun je zien dat de Mini 3 Pro een echte DJI-drone is. De Mini 2 heeft juist een strakke afwerking terwijl de Mini 3 Pro meer rondingen heeft.

De toevoeging van sensoren voor obstakelvermijding voegt toe aan het ronde ontwerp. Daarnaast zijn de propellerarmen lichtelijk aangepast voor meer aerodynamica. Ook zijn ze groter dan die van de Mini 2 voor langere vliegtijden.

De gimbal zit bevestigd aan de drone aan beide kanten van het frame. Hierdoor wordt de camera beter ondersteund, alsmede de grote 1/1,3 inch sensor. Deze camera kan 90 graden worden gedraaid, wat heel handig is voor het maken foto’s en video’s in zowel landschap- als portretformaat. Deze functie is hoogstwaarschijnlijk toegevoegd voor social media-doeleinden.

DJI Mini 3 Pro key specs Sensor: 12,1MP 1/1,3inch CMOS

Video/max framerate: 4K/60fps, 2,7K/60fps, 1080/120fps

Max bitrate: 150Mbps

Stabilisatie: 3-assige gimbal

Transmissie: Ocusync 3

Max vliegtijd: 34 minuten

Gewicht: 249g

Afmetingen (opgevouwen): 145 x 90 x 62mm

Afmetingen (uitgeklapt): 171 x 245 x 62mm

De standaardversie wordt geleverd met de bekende DJI RN-N1 controller. Deze kennen we nog van de Mavic 3, Air 2S, Mavic Air 2 en Mini 2. De controller is voorzien van een smartphonehouder, maar heeft verder geen scherm.

Als je bereid bent om diep in de buidel te tasten, kun je ook voor de nieuwe DJI RC Smart Controller gaan. Deze krijg je bij de duurste Mini 3 Pro-set. Hierop zit een groot 5,5 inch touchscreen met 700 nits helderheid. Het hele apparaat weegt zo’n 390g. Hiermee kun je sneller aan de slag, aangezien je alleen de control sticks hoeft in te schroeven voordat de controller klaar is voor gebruik.

Features en vliegfuncties

Obstakelvermijding in drie richtingen

Slimme volgfunctie

Verbeterde batterijduur

Als het om vliegen gaat, heeft de Mini 3 Pro drie slimme modi: Cine, Normaal en Sport. Deze komen je bekend voor als je meerdere DJI-apparaten hebt gebruikt.

Cine biedt een maximale snelheid van 26,4km/h en heeft minder gevoelige besturing. Zo krijg je soepele beelden met een filmachtige uitstraling. De normale modus verhoogt de vliegsnelheid naar 35,9km/h. Dit is de meest gebruikte modus. Tot slot is er nog Sport, waarmee de drone een snelheid van meer dan 57km/h kan bereiken. Al is obstakelvermijding hierbij uitgeschakeld.

Ondanks het kleine formaat en lichtgewicht chassis heeft de Mini 3 Pro een windweerstand van ongeveer 38km/h. In deze omstandigheden presteert de drone prima, met name in de krachtige sportmodus. Over het algemeen was de besturing responsief en merkten we geen problemen in de verbinding tussen de drone en de controller.

Elke nieuwe DJI-drone lijkt een verbetering in zijn batterij en vliegprestaties te krijgen. De Mini 3 Pro is geen uitzondering. De nieuwe 2.453mAh Intelligent Flight Battery weegt slechts 80,5 gram en levert een vliegtijd van 34 minuten.

Wanneer je rekening houdt met de temperatuur, wind en de tijd die het kost om terug te keren hou je een vliegtijd van 20-25 minuten over, maar dat is nog steeds prima en een grote upgrade ten opzichte van de originele DJI Mavic Mini.

Het is belangrijk om te noemen dat er ook een Intelligent Flight Battery Plus beschikbaar is, waarmee je een langere vliegtijd uit de drone kunt halen. Deze is echter niet beschikbaar in de EU. De vergrote batterij zorgt ervoor dat de drone meer weegt dan 250g, wat in sommige gebieden niet toegestaan is.

Een van de belangrijkste verbeteringen van de DJI Mini 3 Pro is de toevoeging van obstakelvermijding in drie richtingen. Dit maakt gebruik van sensoren die naar voren, achteren en onder zijn gericht om ongelukken te voorkomen. Combineer dit met de ingebouwde vliegassistentie en je voorkomt dat je spiksplinternieuwe drone in een boom terecht komt.

Ook kun je gebruik maken van QuickShots. Dit zijn automatische vliegpatronen waarmee je gemakkelijk dynamische video’s opneemt. Deze zijn al langer beschikbaar op andere DJI-drones, maar nu voor het eerst ook op de Mini-reeks. Als je een specifiek onderwerp in beeld probeert te brengen, kun je ook FocusTrack gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je automatisch bewegende doelen kunt volgen of ze in frame kunt houden terwijl je handmatig de drone bestuurt. Al deze modi werken goed en zijn een genot om te gebruiken.

Foto- en videokwaliteit

1/1,3 inch sensor, groter dan de Mini 2

12.1MP en 48MP RAW en JPEG-opties

Videokwaliteit tot 4K/60fps

De nieuwe 12,1MP 1/1.3 inch sensor, die ook 48MP foto’s kan schieten, is onwijs goed voor een drone van dit kleine formaat.

Rondom de randen van het beeld verlies je soms wat scherpte bij het maken van foto’s, maar dat is niet ongewoon voor consumentendrones. Soms is er ook wat chromatische beeldvervorming te zien, maar dat is geen groot probleem.

De Mini 3 Pro gaat op uitstekende wijze om met ISO. Er is geen enkele ruis zichtbaar in ISO-instellingen van boven de 100 tot het maximale 6400. Natuurlijke kleuren worden goed gereproduceerd, dus je kunt met veel vertrouwen op elke ISO-instelling beeld maken.

De camera gebruikt een dubbele ISO weergavetechnologie en dit werpt zijn vruchten af. Combineer dit met het snelle f/1.7 diafragma en je hebt een krachtig apparaat voor in het donker.

In de fotomodus kun je beelden opslaan in RAW of JPEG en kiezen uit twee resoluties. De Mini 3 Pro wordt geadverteerd met een resolutie van 50MP, maar RAW-bestanden zijn 12,1MP van zichzelf. Je kunt handmatig de resolutie aanpassen naar 48MP, maar deze beelden lijken iets minder scherp te zijn.

Toch is het een welkome toevoeging om in 48MP te kunnen schieten. Hiermee opent er een weelde aan cameramogelijkheden. Al ben je wel beperkt in de opnamemodi die je kunt gebruiken. Sommige functies zijn alleen beschikbaar bij een lagere resolutie.

Over het algemeen ziet het videomateriaal wat de Mini 3 Pro levert er op en top uit. We hebben onze testbeelden geschoten zonder ND-filters (neutral density) want deze waren op dat moment niet beschikbaar. Hierdoor zie je heel soms wat hapering in de 4K-beelden. Dit gebeurt vanwege de snelle sluitertijd die nodig is om de belichting goed te besturen samen met het f/1.7 diafragma.

Detail en scherpte is verder uitstekend. Het gebruik van ND-filters kan het bovengenoemde probleem oplossen. Deze zijn apart beschikbaar bij DJI en een waardevolle toevoeging voor iedereen die video’s wilt maken met de Mini 3 Pro.

Je kunt uit drie videoresoluties kiezen: 4K (tot 60fps), 2,7K (tot 60fps) en FHD (tot 120fps). De laatstgenoemde optie levert slow motion-beelden wanneer je het op 120fps gebruikt. De maximale bitrate is 150Mbps. Verder zijn er verschillende kleurprofielen beschikbaar. De Mini 3 Pro is bruikbaar voor zowel amateurs als professionele videomakers.

Er is ook een digitale zoomoptie die 2x zoom levert bij 4K, 3x zoom bij 2,7K en 4K zoom bij FHD. Deze kun je beter niet te vaak gebruiken vanwege het kwaliteitsverlies van het beeld. FHD levert hierbij de beste resultaten als je niet verder gaat dan 2x zoom.

Moet ik de DJI Mini 3 Pro kopen?

Koop hem als...

Je een beginnende piloot bent

Ondanks dat de prijs flink is verhoogd, is de DJI Mini 3 Pro nog steeds een uitstekende optie voor beginners vanwege het handzame formaat en gebruiksvriendelijke gewicht. Het obstakelvermijdende systeem maakt de vlucht nog veiliger.

Je naast je drone nog andere camera's gebruikt

Veel foto- en videografen moeten met veel apparatuur op stap. Een zware drone is niet handig om er ook nog bij te hebben. Het handzame formaat van de Mini 3 Pro biedt hier de uitkomst. Je hoeft er niet eens foto- of videokwaliteit voor in te leveren.

Je goede prestaties nodig hebt bij weinig licht

Dankzij het snelle f/1.7 diafragma gaat deze drone ontzettend goed om met hoge ISO-waardes. Hierdoor is het een fanstastisch hulpstuk wanneer je beelden schiet in het donker. Zelfs bij een ISO van 3200 krijg je waanzinnig scherpe foto's en video's.

Koop hem niet als...

Je de allerbeste beeldkwaliteit nodig hebt

Als je zoekt naar de best mogelijke foto- en videokwaliteit, kun je beter verder kijken. Dan heb je waarschijnlijk de DJI Mavic 3 nodig. Deze weegt echter bijna 900g, dus het is zeker geen model voor beginners.

Je de DJI Mavic Air 2 al gebruikt

De DJI Mini 3 Pro is op alle fronten een fantastische drone. Zijn sensor is zelfs groter dan die van de DJI Mavic Air 2. Wij zijn echter van mening dat hij niet genoeg upgrades biedt om de overstap te maken aangezien de Mavic Air 2 al een zeer capabele drone is.

Je de Autel Evo Nano+ al gebruikt

De DJI Mini 3 Pro en de Autel Evo Nano+ zijn vergelijkbare drones die minder dan 250g wegen. Als je de Nano+ al hebt is het niet nodig om de overstap te maken naar de Mini 3 Pro.