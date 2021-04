DJI Air 2S review

Net als je dacht dat DJI zich over elke hoek van de drone-markt voor consumenten had verspreid, kondigde het bedrijf de release van de Mavic Air 2S aan. Deze upgrade van de Mavic Air 2 van 2020 brengt enkele nieuwe features en functionaliteiten naar de populaire drone. Het belangrijkste daarvan is een 20 MP 1 inch sensor in een drone die slechts 595 gram weegt. Het toestel zit qua prijs ook tussen de Mavic Air 2 en Mavic Pro 2.

Review in twee minuten

Niet lang na de release van de DJI FPV komt de drone-fabrikant met de aankondiging van de DJI AIR 2S. Hiermee geven ze ons niet de indruk dat ze willen vertragen. De naam doet slechts een kleine upgrade ten opzichte van de Mavic Air 2 vermoeden, maar er is veel nieuws aanwezig in dit model dat zowel consumenten als professionele dronepiloten kan bekoren. Het belangrijkste van al: er zit een 1 inch sensor in een compacte drone.

Deze 20 MP 1 inch sensor van de DJI Air 2S verhoogt de beeldkwaliteit en zorgt voor een verbeterde hoge ISO-respons in vergelijking met de Mavic Air 2. Er is ook de mogelijkheid om 5.4K video op te nemen tegen 30fps, samen met 4K tegen 60fps en 1080p tegen 120fps. Dat opent dus veel mogelijkheden voor het maken van leuke videobeelden. Deze grotere sensor heeft het gewicht van de drone met slechts 25 laten toenemen ten opzichte van de Mavic Air 2, wat ook interesssant is.

Een andere functie die DJI hypet, is de digitale zoom van de Air 2S. Deze start bij 4X bij 4K tegen 30fps en gaat tot 8X bij 1080p tegen 30fps. Dat klinkt misschien niet zo spannend, maar gezien de wettelijke bepalingen die stellen dat je drones steeds op een veilige afstand van mensen moet besturen, zorgt dit ervoor dat je toch knappe beelden kan maken vanop afstand. Voor professionele dronepiloten kan dit een enorm handige functie zijn. Het biedt enthousiastelingen tevens de kans om meer creatieve foto's en videobeelden te maken.

De beeldkwaliteit is uitstekend en de ruis bij hoge ISO-waarden is veel beter dan bij de Mavic Pro 2. De beelden zijn een beetje minder scherp aan de randen en het diafragma staat vast op f/2.8, dus je kan de belichting bij het maken van videobeelden enkel besturen met het gebruik van ND-filters. Net als bij de Mavic Air 2 Fly More Combo bevat de Air 2S Fly More Bundle ook vier ND-filters, dus we raden je aan om daarvoor te gaan als je kan.

DJI Air 2S releasedatum en prijs

Aangekondigd op 15 April 2020

Standaardkit kost 999 euro

Fly More Combo kost 1.299 euro

Als je graag met deze nieuwe drone aan de slag gaat, dan hebben we alvast goed nieuws: hij is nu te koop in de DJI Store.

Zoals steeds het geval is bij drones van DJI, is de Air 2S beschikbaar in een standaardkit of Fly More Combo. De standaardkit bevat de drone, controller, een batterij, propellers, een oplader en kabel, en dat tegen een prijskaartje van 999 euro.

(Image credit: Future)

De Fly More Combo is ook een goede optie tegen 1.299 euro, want naast de volledige standaardkit krijg je er ook twee extra batterijen bij, samen met een oplaadhub voor drie batterijen, een schoudertas en een set van vier ND-filters.

De Fly More Combo's zijn zeker waar voor hun geld, want als je al deze extraatjes apart moet kopen, dan ben je veel meer geld kwijt. Ook alles in de bundel is vrij essentieel, want slechts één batterij is niet genoeg. Als je van plan bent om videobeelden te maken, dan moet je ook over de ND-filters beschikken om ietwat controle te hebben over de sluitersnelheid. Ook de schoudertas is zeker handig, omdat je zeker iets nodig hebt om jouw drone en accessoires mee te vervoeren.

Design en afstandsbediening

De Air 2S weegt slechts 595g

Hij heeft een compact en vouwbaar ontwerp

Hij komt ook met dezelfde controller als de Mavic Air 2

Langs de buitenkant lijkt de Air 2S ontzettend hard op de Mavic Air 2, met slechts enkele kleine en subtiele verschillen. Zoals je verwacht, komt hij met hetzelfde vouwbare ontwerp waar de Mavic drones bekend voor staan (zelfs nu DJI de Mavic-naam heeft laten vallen). De voorste armen zwaaien naar buiten, en de achterste armen draaien naar beneden en buiten. Dat zorgt er mee voor dat de drone makkelijk te vervoeren is.

De Air 2S is vrij klein als je hem opvouwt en meet dan 180x97x80 millimeter. Als je hem opent, dan meet hij 183x253x77 millimeter. Daarmee verschilt hij niet veel van zijn voorganger, maar zodra je hem opvouwt, is hij wel 4 millimeter korter dan de Mavic Air 2. Hij weegt ook slechts 595 gram, waardoor hij iets meer weeg dan de helft van de DJI Mavic 2 Pro en slechts 25 gram zwaarder is dan de Air 2. Gezien de grotere camera is dat vrij indrukwekkend.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

De afstandsbediening is dezelfde als die van de Mavic Air 2. In tegenstelling tot de controllers van de Mavic kan je ze niet opvouwen en wegen ze met 393 gram ook iets meer. Hij verbindt zich sneller met de drone dan de controller van de Mavic 2, maar helaas heb je geen eenvoudig scherm dat de normale vlucht- en camera-informatie toont.

Je kan bovenaan een smartphone plaatsen dankzij een uitschuifbare houder, en de controle-sticks zitten onderaan in rubberen secties. De controller is comfortabel in het gebruik, maar het is jammer dat hij wat groter en zwaarder is dan de controller van de Mavic 2 Pro en Mavic 2 Zoom.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Een controller die wat groter uitvalt, is natuurlijk niet het einde van de wereld. De gecombineerde grootte en het gewicht van de controller blijft laag. Een eenvoudig scherm om wat informatie op te tonen samen met wat extra programmeerbare FN-(functie) knoppen op de achterkant van de controller zou handig zijn, maar is niet essentieel.

Deze relatief eenvoudige controller houdt in dat de besturing van jouw camera - op het openen van de sluiter na, als je van video naar foto's wisselt, en alles dat je op de FN-knop programmeert - in de DJI Fly app moet plaatsvinden.

Ook hierin verschilt het toestel niet veel van de Mavic Air 2. De Tripod Mode is wel hernoemd naar 'Cine Mode', wat je ook op de vluchtmodusschakelaar kan terugvinden. Deze biedt ook Normal- en Sportmodi aan.

Functies en vliegen

Geüpgrade veiligheidsfuncties

Nieuwe MasterShots vluchtmodus

Vluchtduur rond de 20 minuten

Het vliegen met de DJI Air 2S is enorm eenvoudig en veilig dankzij de vluchtfuncties waar de Mavic-reeks bekend voor staat. Of je nu een beginner of doorwinterd expert bent, de vluchtmodi, geautomatiseerde videomodi, collisie-vermijder en manuele vluchtcontrole geven je de nodige ondersteuning.

De Air 2S bevat ook alle camerafuncties die je verwacht, waaronder Single Shot, Timed Photo, AEB (Auto Exposure Bracketing), HDR, Panorama's en Hyperlapses. Er is ook een nieuwe SmartPhoto-modus die full-resolution foto's neemt met scène-analyse en deep learning om automatisch het beste van drie opties te kiezen - HDR, Hyperlight en Sceneherkenning - voor jouw foto.

Dit is geweldig voor beginnende fotografen die graag een hoogkwalitatief beeld willen maken met zo weinig mogelijk moeite. Voor geavanceerde gebruikers is het iets minder handig. Als je echter foto's wil maken in raw+JPEG-modus, dan zal de JPEG worden verwerkt als een SmartPhoto waarbij het Raw-bestand ongewijzigd blijft, dus je kan dat daarna dan zelf aanpassen als je wenst.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Videogebruikers kunnen ook de gebruikelijke QuickShots krijgen, wat de geautomatiseerde camerabewegingen zijn van DJI. Als je bijvoorbeeld 'Boomerang' selecteert, dan zal de drone automatisch rond jou heen cirkelen. Deze hebben in de Air 2s naar verluidt een upgrade gekregen, maar daar merkten we tijdens onze testvluchten weinig van. Alles werkte zoals het hoorde. Deze modi bevatten Rocket, Circle, Dronie, Helix en Asteroid. Ze vormen nog een interessante bonus voor beginners die zonder al te veel inspanning een professioneel uitziende video willen maken.

De Air 2S heeft ook een geüpgrade FocusTrack-modus, die verscheidene geprogrammeerde modi bevat waarmee je een doos rond een onderwerp maakt die de drone trackt. Er is ook Spotlight 2.0 waarbij de vlucht van de drone door de piloot wordt bestuurd, terwijl de camera zich op een bepaald onderwerp vastzet en dat in het kader volgt.

De nieuwe MasterShots-modus klinkt interessant op papier en geeft een interessant resultaat. Het is misschien wel eerder een showcase van alle QuickShots in één enkele video, in plaats van iets dat je regelmatig zal gebruiken. Je zal het enkele keren proberen, maar dan snel overschakelen naar QuickShots of de manuele besturing om meer unieke camerabewegingen vast te leggen.

Met MasterShots selecteer je een onderwerp in de app door er een rechthoek of vierkant rond te tekenen, en vervolgens op de startknop te drukken. De drone zal dan enkele manoeuvres uitvoeren met een timer die de vooruitgang toont. De drone selecteert daarna automatisch een opnamemodus om de video mee te maken. Zodra dat is afgerond kan je in de DJI Fly app thema's toevoegen om een video te maken die je kan delen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Op vlak van veiligheid beschikt de Mavic Air 2S vooraan, achteraan en boven- en onderaan over obstakelsensoren die over binoculaire zoomtechnologie beschikken om objecten vanop afstand te herkennen als je rondvliegt. Als je het Advanced Pilot Assistance System (APAS) 4.0 inschakelt, dan kan je hiermee de drone stoppen of hem autonoom laten rondvliegen. Hiermee gaat hij boven of onder obstakels als hij deze detecteert, om een doorlopende vlucht te krijgen.

Een bijkomende veiligheidsfunctie is AirSense. Dit werd voor het eerst geïntroduceerd op consumentendrones bij de Mavic Air 2. Deze functie maakt gebruik van ADS-B luchtvaarttechnologie om signalen van nabijgelegen vliegtuigen en helikopters te ontvangen, en vervolgens hun locatie op de kaart in de DJI Fly-app weer te geven. Er is ook het GEO 2.0 geofencing-syseem dat de drone weghoudt van locaties zoals luchthavens. DJI heeft zeker geïnvesteerd in de veiligheid van de Air 2S, maar je zal wel steeds op de hoogte moeten zijn van de wetgeving rond drones in jouw regio.

De maximale vluchttijd van de Air 2S ligt op een respectabele 31 minuten, al is dat wel 3 minuten minder dan de Air 2. Deze bewering geldt in windloze omstandigheden. Als je dus rekening houdt met het weer en de Return-To-Home-functie (die in werking treedt zodra de batterij op 25 procent komt), dan lagen de vluchttijden in onze tests rond de 20 minuten per batterij, afhankelijk van het weer.

Foto- en videokwaliteit

1 inch 20MP sensor

Kan videobeelden maken in 5.4k

Heldere beelden zelfs bij hoge ISO-waarden

Het maakt niet uit hoeveel toeters en bellen je op een drone plaatst; de beeldkwaliteit is het belangrijkste. De Air 2S presteert hier aardig in.

Hij komt met een 20MP 1 inch sensor, met een camera die een gezichtsveld van 88 graden levert of een brandpuntafstand van 22mm (full-frame equivalent). Net als de Mavic Air 2 heeft de Air 2S helaas ook een vast f/2.8 diafragma met een focusbereik van 60cm tot oneindig.

Afbeelding 1 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 9 (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 9 (Image credit: Future)

Beelden blijven toch lichtjes zachter aan de randen dan die van de Mavic 2 Pro, zelfs als het diafragma van de Pro op f/2.8 wordt gezet. Het is merkbaar als je ze naast elkaar bekijkt, maar de daling in scherpte is echter minimaal en vormt geen reden om de ene drone te kiezen boven de andere. Bij videobeelden is het hele kader steeds even scherp.

De meest significante verbetering in beeldkwaliteit ten opzichte van de Mavic 2 Pro is de hoge hoeveelheid ruisonderdrukking van de Air 2S. Beelden die met een ISO 3200 gemaakt werden, waren opmerkelijk proper voor een drone, zelfs met een 1 inch sensor. De ruis werd enkel bij ISO 6400 opvallender.

In het kort: deze drone gaat opmerkelijk beter om met de ISO-waarden dan de Mavic 2 Pro, wat het mogelijk maakt om ook mooie beelden te maken in omgevingen waar je hogere ISO-waarden moet gebruiken, zoals bij weinig licht. Je zal geen last hebben van opvallende kleur- en helderheidsruis. Om eerlijk te zijn, de Air 2S blaast de Mavic 2 Pro omver als het hierop aankomt.

Op vlak van video is het mogelijk om 5.4K tegen 30fps op te nemen, 4K tegen 60fps en FullHD tegen 120fps. Je kan dus slow-motion beelden maken. Er is ook een 8x digitale zoom die op 4x start bij 4K tegen 30fps en doorgaat naar 8x op 1080p tegen 30fps. Zoomopnames zijn helaas niet mogelijk als je 10-bit of 120fps video-opnames maakt.

Zoals je hierboven kan zien, is de videokwaliteit als je de zoom gebruikt goed, zolang je slechts 2x zoomt in elke resolutie. Als je iets verder gaat, dan valt het op dat er een digitale zoom wordt gebruikt, gezien de flinke daling in beeldkwaliteit.

Digitale zooms zijn doorgaans heel zwak omdat ze de resolutie van het beeld verminderen door de beelden bij te snijden om zo een zoom te krijgen. Hier is het echter iets minder destructief, omdat de camera van de Air 2S beelden tot 5.4K kan maken. Dat verklaart ook waarom er op verschillende videoresoluties een zoomslider beschikbaar is. Hoe dan ook, 2x lijkt ons de maximale zoom die je mag gebruiken, ongeacht de resolutie.

Je kan ook videobeelden opnemen in het H.264 of H.265-formaat, en daarnaast kan je ook kiezen uit drie verschillende kleurenprofielen: Normal (8-bit), D-Log (10-bit) of HLG (10-bit). Dit geeft het perfecte bereik voor zowel enthousiastelingen als professionals. Pro's kunnen hun dronebeelden in een ruwe video-workflow krijgen met kleurbewerkingen, en hobbyisten kunnen Standard gebruiken om mooie beelden te krijgen die geen verdere ruwe bewerkingen vereisen.

Moet ik de DJI Air 2S kopen?

Koop hem als...

Je de kleinste drone wilt met een 1 inch sensor

Dankzij een gewicht van 595 gram en een vouwbaar ontwerp is de Air 2S de kleinste en lichtste consumentendrone met een 1 inch sensor die je kan vinden. Dat houdt in dat je geweldige beelden kan maken van hoge kwaliteit en de drone zonder problemen mee op reis kan nemen.

Je graag opnames maakt bij weinig licht

Als je met een drone beelden maakt bij zonsopgang en -ondergang, dan kan de sluitertijd wat traag worden, wat resulteert in schuddende camerabeelden als er wind is. Een van de geweldige functies van de Air 2S is de geweldige ruisonderdrukking bij hoge ISO-waarden, wat inhoudt dat je bij hogere ISO-instellingen zonder problemen mooie beelden kan maken.

Je een drone wilt met AirSense

DJI AirSense is een alarmsysteem dat ADS-B-technologie gebruikt om dronepiloten te waarschuwen van nabije toestellen met ADS-B-zenders. Hiermee willen ze dronevluchten veiliger maken en het risico op ongevallen verminderen. Het is geweldig als je graag zo veilig mogelijk vliegt.

Koop hem niet als...

Je controle wil over je diafragma

De Air 2S heeft dezelfde 1 inch sensor van de Mavic 2 Pro, maar dan zonder aanpasbaar diafragma. Dit houdt in dat je enkel de belichting tijdens het maken van videobeelden kan besturen met het gebruik van ND-filters. Dat is geen afknapper, maar het duurt langer om een ND-filter te vervangen dan de f-stop op de Mavic 2 Pro.

Je recent de Mavic Air 2 kocht

De Mavic Air 2 is minder dan een jaar oud en geeft veel van dezelfde functies als de Air 2S. Er zijn natuurlijk enkele nieuwigheden op het nieuwe model, waaronder de 1 inch sensor, 8x digitale zoom en MasterShots vluchtmodi, maar de Air 2 blijft een zeer sterke drone.

Je hem met de DJI Goggles V2.0 wil gebruiken

Ondanks de vele geruchten is de Air 2S niet compatibel met de DJI Goggles V2.0. DJI liet ons weten dat het 'theoretisch' mogelijk is dat de Air 2S in de toekomst ondersteuning biedt voor de video headset, maar als je graag in de 'cockpit' kruipt van de Air 2S, dan zoek je beter een optie van een derde partij of koop je gewoon de DJI FPV.