De batterijcapaciteit van de OnePlus 13T is onthuld en deze klinkt veelbelovend

We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van de (Chinese) OnePlus 13T-lancering. Die zal namelijk plaatsvinden op 24 april. Dat weerhoudt OnePlus er echter niet van om in de tussentijd al allerlei specs en andere details van de telefoon te delen voor zijn volledige onthulling. De nieuwste informatie die het bedrijf heeft gedeeld, gaat over de batterij van het aankomende toestel.

Volgens een post van OnePlus op het Chinese sociale mediaplatform Weibo zal de OnePlus 13T beschikken over een 6.260mAh-batterij. Dat komt dus ook overeen met eerdere claims van het bedrijf over dat de capaciteit minstens 6.000mAh zou zijn.

Daarnaast heeft OnePlus ook nog onthuld dat de batterij van de 13T 'bypass-opladen' ondersteunt. Dit betekent dat deze Android-smartphone stroom direct uit een stroombron kan gebruiken (zoals een powerbank of het stopcontact) en niet per se alles door zijn interne batterij hoeft te laten lopen bij het opladen. Zo wordt als het goed is de levensduur van de batterij verlengd.

Dat was overigens nog niet alles wat OnePlus heeft gedeeld. We weten nu namelijk ook dat de 13T 185 gram weegt. Dat is erg indrukwekkend aangezien de OnePlus 13 en OnePlus 13R allebei iets minder grote 6.000mAh-batterijen hebben en allebei meer dan 200 gram wegen. Het is OnePlus dus verrassend genoeg gelukt om een grotere batterij in een kleinere behuizing te stoppen.

Verder nog maar weinig verrassingen?

(Image credit: OnePlus)

OnePlus heeft tot nu toe dus al vrij veel afbeeldingen en details gedeeld van de 13T via sociale media. Eerder zagen we bijvoorbeeld al foto's van de verschillende kleuropties van het toestel (grijs, roze en zwart) en zagen we ook dat er een nieuwe knop op het toestel zit.

Daarnaast is er natuurlijk ook het een en ander gelekt. Zo werd er bijvoorbeeld gesuggereerd dat de OnePlus 13T zal beschikken over een Snapdragon 8 Elite-chip, een 6,32-inch display, een IP65 rating en twee 50MP-camera's achterop. Het gaat bij deze camera's waarschijnlijk om een hoofdcamera en een telefotocamera met 2x optische zoom en 4x 'lossless' zoom.

Dat gezegd hebbende, we weten nog niet alle specs van de OnePlus 13T en het is natuurlijk nog mogelijk dat OnePlus een aantal interessante nieuwe features achter de hand heeft gehouden voor het lanceringsevenement. Nu er echter al zoveel bekend is, is het lastig om ons voor te stellen wat voor verrassingen er misschien nog over kunnen blijven. We zullen er in ieder geval op 24 april achter komen, wanneer de 13T in China wordt gelanceerd.