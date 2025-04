De OnePlus Watch 3 Mini krijgt misschien formaat van 43 mm

Twee nieuwe leaks lijken aan te geven dat de kleinere versie van de OnePlus Watch 3 die OnePlus al eerder heeft genoemd de 'OnePlus Watch 3 Mini' zal zijn. Dat model zou in principe gewoon een enigszins aangepaste versie (voornamelijk qua software) van de OPPO Watch X2 Mini zijn.

De OnePlus Watch 3 is tot nu toe overduidelijk een van de beste smartwatches van 2025, maar hij zal niet iedereen aanspreken vanwege zijn vrij grote formaat. Deze grote smartwatch biedt dan wel weer tot 120 uur aan batterijduur, maar als je hem niet comfortabel kan dragen, heb je daar natuurlijk ook niet veel aan. Wij vonden hem overigens niet extreem groot, maar het is wel fijn om een extra optie te hebben.

Eerder dit jaar gaf OnePlus al aan dat er ook nog een kleiner model zou komen en nu hebben we dus een redelijk goed idee van hoe dit model eruit zal zien. Zoals we een paar weken geleden al deelden, geeft de OPPO Watch X2 Mini ons misschien een eerste blik op de OnePlus Watch 3. OPPO en OnePlus hebben hetzelfde moederbedrijf en delen dus ook veel hardware.

Nu lijken twee nieuwe leaks te bevestigen dat de OnePlus Watch 3 'Mini' onderweg is en in principe gewoon een variant van de OPPO Watch X2 Mini zal zijn. Op 10 april claimde de leaker Abhishek Yadav op X dat de nieuwe OPPO Watch X2 Mini (die in China inmiddels onthuld is) wereldwijd verder als de OnePlus Watch 3 Mini op de markt wordt gebracht.

De OPPO Watch X2 Mini is een 43mm-smartwatch met een 60Hz LTPO AMOLED-display, plus ook weer twee chips die een betere batterijduur mogelijk maken. Ook draait hij op Wear OS 5.

Nu heeft een nieuwe FCC-vermelding in de VS het ook over een nieuwe OnePlus-smartwatch van 43 mm gehad. Dat model lijkt nu dus binnenkort ook wereldwijd te worden gelanceerd. Zoals 91Mobiles ook al spotte, is niet alleen de behuizing identiek aan die van de OPPO Watch X2 Mini, maar is ook zijn 345mAh-batterijcapaciteit identiek.

Een goedkopere, nog aantrekkelijkere OnePlus Watch 3?

De OnePlus Watch 3 heeft niet bepaald de meest soepele start gehad sinds zijn onthulling eerder dit jaar. Hoewel wij erg tevreden zijn over deze smartwatch, werd de lancering van het apparaat uitgesteld voor twee maanden vanwege een typfoutje op de behuizing. Er stond 'Meda in China' in plaats van 'Made in China'.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Nu is hij eindelijk beschikbaar, met een adviesprijs van 349 euro (maar in de praktijk een prijs van 299 euro). De OnePlus Watch 3 Mini zal ongetwijfeld nog iets goedkoper zijn dan het bestaande model. We weten nog niet hoeveel goedkoper dit model zal zijn dan het standaard model dat nu al uit is, maar we hopen dat er los van het formaat niet al te veel verschillen zijn. De OnePlus Watch 3 biedt namelijk geweldige gezondheidstracking, Wear OS en een fantastische batterijduur. Op vlak van batterijduur kan hij niet concurreren met de beste Garmin-horloges, maar hij presteert wel veel beter dan Apple, Galaxy of Pixel Watches.