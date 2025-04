De OnePlus Watch 3 ligt nu (eindelijk) in de winkel

OnePlus start vandaag met de officiële verkoop van zijn nieuwe smartwatch, de OnePlus Watch 3. De OnePlus Watch 3 is verkrijgbaar in twee kleuren, Emerald Titanium en Obsidian Titanium, voor een adviesprijs van 349 euro. Daarnaast is vanaf vandaag de 60s Health Check-In inclusief ECG beschikbaar in Nederland en België.

De OnePlus Watch 3 werd aangekondigd in februari 2025 en moest normaal in maart in de winkel liggen. Vanwege een typfout op de onderkant (er stond "meda" in China in plaats van "made" in China") van alle modellen moest de verkoopdatum opgeschoven worden.

De Wear OS-smartwatch beschikt over functies zoals een batterijduur van 120 uur, 60s Health Check-In, 360 Mind and Body, Dual-Frequency GPS, geavanceerde slaaptracking, militaire duurzaamheid en een roterende kroon. Dit alles is verpakt in een roestvrijstalen behuizing met een titanium PVD-bezel en een 2D-saffierkristallen display.

Vanaf vandaag zijn ook de polsbanden (Emerald Titanium / Obsidian Titanium) en het oplaadstation verkrijgbaar tegen een adviesprijs van respectievelijk 34,99 euro en 29,99 euro.

