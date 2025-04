De OnePlus 13T wordt op 24 april volledig onthuld, maar er zijn nu al beelden gedeeld

OnePlus heeft bevestigd dat het de OnePlus 13T officieel zal aankondigen op 24 april. Zoals gewoonlijk heeft het bedrijf echter van tevoren alvast wat officiële beelden van de smartphone gedeeld.

Een korte teaservideo werd gedeeld op het Chinese sociale mediaplatform Weibo (via GSMArena) en hierin zijn de voor- en achterkant van de OnePlus 13T volledig te zien. We zien onder andere een platte achterkant, afgeronde hoeken en drie kleuropties: grijs, roze en zwart. Die kleuren zie je in de afbeelding hieronder.

Op de afbeeldingen is ook te zien dat er een nieuwe knop aan de zijkant zit. Deze knop vervangt de alert slider die we gewend zijn op OnePlus-telefoons en het bedrijf heeft eerder ook al bevestigd dat dit een aanpasbare knop is. Het klinkt alsof de knop vergelijkbaar zal werken als de actieknop op iPhones.

De drie kleurvarianten van de OnePlus 13T. (Image credit: OnePlus)

Klein scherm, grote batterij

In een andere post onthulde het bedrijf dat de 13T een 6,32-inch scherm zal hebben en in een eerdere teaser vermeldde OnePlus ook al dat de batterijcapaciteit ten minste 6.000mAh zou zijn. Dat is erg indrukwekkend, want voor een moderne smartphone lijkt de OnePlus 13T ook vrij compact te zijn.

Dat is al het officiële nieuws dat we tot nu toe hebben gekregen, maar verdere leaks hebben ook nog gesuggereerd dat de OnePlus 13T zal beschikken over een Snapdragon 8 Elite-chip, 16GB RAM, een 50MP-hoofdcamera, een 50MP-telefotocamera (met 2x optische zoom) en mogelijk ook nog een ultrawide-camera. Voor die zogenaamde ultrawide hebben we nog geen gelekte specs gezien.

Het lijkt er in ieder geval op dat de OnePlus 13T een erg indrukwekkende smartphone wordt. We zullen er binnenkort dus ook achter komen of dit daadwerkelijk het geval is. Het is wel belangrijk om te vermelden dat die aankondiging op 24 april in de eerste instantie alleen voor de Chinese markt is. We weten ook nog niet zeker of het toestel hier überhaupt wordt uitgebracht, maar in het verleden zijn er in Nederland en België wel T-modellen gelanceerd. Hoe dan ook volgen die aankondigingen altijd pas na de aankondiging voor de Chinese markt.

Hopelijk komt er dus inderdaad ook een wereldwijde lancering en duurt dit niet al te lang meer. De 13T lijkt namelijk een veelbelovend, compact alternatief voor de OnePlus 13 te worden.