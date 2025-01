Camerageruchten voor 2025: de nieuwste apparaten die we binnenkort verwachten van DJI, Sony, Canon en meer

We zijn inmiddels al vele jaren bekend met de wereld van camerageruchten en je kan ons dus geloven wanneer we zeggen dat ons een aantal zeer interessante verrassingen te wachten staan in 2025 op het gebied van nieuwe cameratechnologieën. Bekende leakers teasen constant kleine beetjes informatie in de aanloop naar nieuwe productlanceringen en wanneer het eindelijk tijd is voor die officiële onthullingen, is er nog maar weinig dat we niet weten over de producten.

Dat betekent natuurlijk niet dat alle geruchten accuraat zijn. Het tegendeel is waar: we raden je juist aan om veel geruchten met een korreltje zout te nemen. Veel geruchten zijn namelijk ook gewoon gebaseerd op wat fans hopen te zien bij een nieuw product of zijn simpelweg gebaseerd op bestaande producten en patronen uit het verleden. Andere geruchten blijken achteraf natuurlijk wel volledig accuraat te zijn. Wij zijn al zo lang bekend met de wereld van camerageruchten dat we inmiddels redelijk goed het verschil tussen deze soorten geruchten kunnen spotten.

Dit overzicht van camerageruchten verzamelt de meest geloofwaardige geruchten voor de meest interessante aankomende camera's van de grootste merken in de wereld van fotografie. Zo vind je hieronder onder andere het laatste nieuws rondom verwachte camera's zoals de DJI Mavic 4 Pro, Canon EOS R6 Mark III en Sony A7. Als je dus op zoek bent naar een nieuwe camera, of gewoon benieuwd bent wat we dit jaar allemaal kunnen verwachten, lees dan vooral verder.

DJI-geruchten voor 2025

(Image credit: Future)

Hoewel DJI nog steeds te maken heeft met de potentiële dreiging dat producten van het bedrijf verboden kunnen worden in de VS, heeft de bekende dronefabrikant toch nog een druk productieschema voor 2025. Geruchten suggereren zelfs dat DJI sommige plannen wil versnellen. In januari werd meteen al de nieuwe DJI Flip geïntroduceerd en als informatie van insiders binnen de industrie accuraat is, kunnen we nog meer nieuwe DJI-drones verwachten dit jaar. Ook nieuwe action camera's, controllers en smartphone-gimbals zijn waarschijnlijk onderweg.

DJI Mavic 4 Pro

Volgens leaks zal de Mavic 4 Pro een meer afgerond camerasysteem met drie camera's hebben en dus niet meer het hoekige camerasysteem van de Mavic 3 Pro. (Image credit: Future)

DJI's vierde generatie flagship consumentendrone met drie camera's

Betrouwbare bronnen hebben aangegeven dat de DJI Mavic 4 Pro ergens in de lente van 2025 kan arriveren. Een vermelding in de FCC-database suggereert dat een nieuwe flagship opvouwbare drone onderweg is. Gelekte afbeeldingen suggereren daarnaast nog dat deze drone een vernieuwd design voor zijn cameramodule krijgt.

Zijn voorganger, de Mavic 3 Pro, won de titels van beste drone en beste camera bij de TechRadar Choice Awards van 2023. Met een camerasysteem bestaande uit drie camera's, met 24 mm, 70 mm en 166 mm als equivalente brandpuntsafstanden, is dit een enorm veelzijdige drone. Het is dan ook nog steeds onze favoriete premium cameradrone. We verwachten dat zijn opvolger voort zal bouwen op het succes van het huidige model op een aantal belangrijke manieren.

Aan de hand van gelekte afbeeldingen lijkt het erop dat de Mavic 4 Pro zal beschikken over een grotere, meer afgeronde cameramodule (verbonden aan een ingebouwde gimbal). We gokken dat dit ook betekent dat we verbeterde lenzen kunnen verwachten en daardoor een betere beeldkwaliteit voor in ieder geval sommige van deze camera's. Dit vernieuwde design zou de camera's vervolgens meer bewegingsruimte kunnen geven. Het kan zijn dat er dus geluisterd is naar de kritiek van Mavic 3 Pro-gebruikers op de beperkingen van de gimbal.

De regelmatige DJI-leaker @QuadroNews heeft aangegeven dat de Mavic 4 Pro geen toegang krijgt tot de LiDAR-feature die we wel op de Air 3S terugvinden. Die functie verbetert obstakelvermijding bij weinig licht. We durven hier echter nog geen conclusies over te trekken: voorspellingen zijn in deze fase nog gebaseerd op beelden van prototypes en reflecteren misschien niet accuraat wat DJI's plannen zijn voor het uiteindelijke productiemodel.

We verwachten wel dat de Mavic 4 Pro een relatief zware drone zal zijn. Met de uitgebreide cameramodule zou het ons verbazen als hij lichter zou zijn dan de Mavic 3 Pro, een drone uit de C2-klasse die 958 gram weegt. Verder suggereren geruchten dat de nieuwe drone over een grotere 6.645mAh-batterij zal beschikken, terwijl de Mavic 3 Pro een 5.000mAh-batterij gebruikt.

We weten nog niet precies wanneer de Mavic 4 Pro officieel wordt uitgebracht. Vroege voorspellingen suggereerden dat hij tegelijkertijd met de DJI Flip gelanceerd zou worden in januari, maar de Flip is inmiddels al gearriveerd en de nieuwe Mavic nog niet. De Mavic 3 Pro werd gelanceerd in april 2023, dus een lancering in de lente zou niet heel gek zijn.

DJI Osmo Action 6 & Osmo 360

De Action 5 Pro is pas sinds september 2024 beschikbaar, maar een opvolger kan nu al onderweg zijn. (Image credit: DJI)

Osmo Action 6 kan de strijd aangaan met flagship action camera's van GoPro en Insta360

DJI's eerste 360-graden action camera kan ook in 2025 verschijnen

DJI maakt niet alleen drones, maar staat ook bekend om het maken van een aantal van de beste action camera's. De Osmo Action 5 Pro is dan ook een van de beste alternatieven voor de GoPro Hero 13 Black. De Action 5 Pro is pas sinds september 2024 uit, maar nieuwe informatie vanuit de FCC-database suggereert dat we binnenkort al een opvolger kunnen krijgen.

De documenten werden gespot door @Quadro_News en Notebookcheck en refereren naar een "DJI Osmo Action 6". Dit soort documenten in de FCC-database worden meestal vrij kort voor de lancering van een nieuw apparaat gespot. Dat betekent dat we de volgende versie van DJI's action camera misschien al ergens in de komende paar maanden kunnen verwachten.

Er is nog niet veel onthuld over de nieuwe camera in de documenten, maar er worden wel twee batterijcapaciteiten genoemd: 1.770mAh en 1.950mAh. Dat suggereert dat we misschien een standaard en Pro-versie van de nieuwe camera krijgen.

In onze review van de Osmo Action 5 Pro omschreven we het apparaat als een action camera vol met handige features. Een van de weinige beperkingen bij deze action camera is de maximale resolutie van 4K. Op dit gebied loopt hij namelijk achter op de GoPro Hero 13 Black (5,3K) en de Insta360 Ace Pro 2 (8K). We zullen zien of hier iets aan gedaan wordt bij de Action 6.

Er wordt in 2025 misschien ook nog een extra model toegevoegd aan de line-up van DJI. GoPro blijft de opvolger van zijn Max-model maar uitstellen, maar volgens geruchten werkt DJI wel aan een 360-graden camera om te concurreren met de Insta360 X4. Er zijn nog niet heel veel details over deze camera, maar het is opnieuw informatie vanuit de FCC die suggereert dat DJI hieraan werkt.

Mock-ups gebaseerd op gelekte schema's hinten naar een vierkante behuizing met twee lenzen voor de Osmo 360. Het design zou dus redelijk op dat van de GoPro Max kunnen lijken. Verder weten we nog niet veel over dit apparaat en wanneer hij zal verschijnen. DJI heeft een redelijk goede reputatie voor het betreden van nieuwe productcategorieën en het bieden van stevige concurrentie voor de bestaande producten binnen die categorieën. We verwachten dan ook dat een 360-graden camera van het bedrijf een grote impact kan hebben, zeker als hij voor de GoPro Max 2 arriveert.

DJI Osmo Mobile 7

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

DJI's smartphone-gimbal kan ook wel weer een upgrade gebruiken in de vorm van de Osmo Mobile 7

Het lijkt wel alsof DJI extra nadruk wil leggen op zijn diverse line-up van producten, want het lijkt er ook op dat er dit jaar een nieuwe smartphone-gimbal aankomt. Ook dit nieuws hebben we weer te danken aan FCC-informatie en deze informatie suggereert specifiek dat er een nieuwe versie van DJI's handheld stabilisator in de maak is.

De Osmo Mobile 6 was al vrij lang onze favoriete smartphone-gimbal dankzij zijn uitstekende, ergonomische, compacte design en zijn intuïtieve interface. Dit maakt hem een uitstekend hulpmiddel voor als je gestabiliseerde video's wil opnemen met een van de beste cameratelefoons.

De Osmo Mobile 6 werd in september 2022 gelanceerd, dus het is inmiddels ook wel weer tijd voor een upgrade, zeker nu er interessante alternatieven zijn uitgebracht, zoals de Insta360 Flow 2 Pro.

Er is momenteel nog maar weinig concrete informatie te vinden over de DJI Osmo Mobile 7. We verwachten dat hij voort zal bouwen op de formule van de voorgaande modellen, in plaats van dat hij radicaal nieuwe features zal introduceren. Waarschijnlijk kunnen we dingen zoals een verbeterde batterijduur en onderwerptracking verwachten, plus ondersteuning voor Apple DockKit, waardoor hij naadloos samen zou kunnen werken met de officiële camera-app in iOS.

Al die upgrades bij elkaar zouden de DJI Osmo Mobile 7 zeker weer een van de beste smartphone-gimbals kunnen maken. Wanneer in 2025 we hem precies kunnen verwachten, is helaas nog niet duidelijk.

Canon-geruchten voor 2025

Vorig jaar was een belangrijk jaar voor Canon. Het bedrijf lanceerde twee van zijn meest interessante en langverwachte modellen in een lange tijd: de EOS R1 en de EOS R5 Mark II. Nu die flagship camera's alweer eventjes uit zijn, ligt de focus natuurlijk alweer op de volgende releases van Canon. We zijn online al meer dan genoeg geruchten tegengekomen. Zo hebben we dingen gehoord over een tweede generatie van de PowerShot V10, maar ook over een Canon-gimbalcamera die moet concurreren met de Osmo Pocket 3. We hebben ons voor dit overzicht gefocust op de voorspellingen die ons het meest realistisch lijken voor Canon in 2025: de komst van drie nieuwe systeemcamera's van de R-serie.

Canon EOS R6 Mark III

De EOS R6 Mark II is een van onze favoriete full-frame systeemcamera's, maar zijn opvolger moet het zogenaamd beter kunnen opnemen tegen de Nikon Z6 III. (Image credit: Future)

Canons middenklasse full-frame systeemcamera kan wel een upgrade gebruiken om te concurreren met Nikon

De Canon EOS R6 Mark II arriveerde in november 2022 als een full-frame systeemcamera met de specs van een waar hybride werkpaard. Het is een uitstekende, populaire camera, maar de lancering van de Nikon Z6 III van vorig jaar betekent dat de EOS R6 nu toch ook wel weer een upgrade kan gebruiken om Canon in de strijd te houden voor de titel van de beste systeemcamera.

Meerdere bekende Canon-leakers zijn er vrij zeker van dat het bedrijf inderdaad aan de EOS R6 Mark III aan het werken is. De verwachting is dat we dit model in het eerste kwartaal van 2025 te zien krijgen, waarschijnlijk tijdens CP+, een camera-evenement dat plaatsvindt in Japan van 27 februari tot en met 2 maart.

Vroege informatie suggereert dat de EOS R6 Mark III meer een verfijning zal zijn van de Mark II dan een revolutionaire verbetering. Een aantal zogenaamde verbeteringen waar we over hebben gehoord, zijn een geüpgradede EVF en een volledig nieuw OLED-touchscreen met een scherm dat uitklapbaar en draaibaar is op een vergelijkbare manier als bij de Sony A9 III. Dit zou het gemakkelijker moeten maken om je beelden goed te framen als je de camera laag bij de grond houdt of op een statief zet.

Op het gebied van foto's verwachten we dat hij vergelijkbare specs zal hebben als de Mark II, inclusief dezelfde 24MP full-frame sensor en elektronische burstsnelheden tot 40fps. Het zou ons ook niet verbazen als de EOS R6 Mark III een DIGIC Accelerator krijgt om de prestaties van de burstmodus een boost te geven, net als bij de EOS R5 Mark II het geval was.

Hij zou ook het geavanceerde autofocussysteem met onderwerpdetectie van dat model kunnen overnemen, plus het neurale netwerk dat ruis vermindert en upscaling kan toepassen. Samen met de waarschijnlijke verbeteringen voor 6K-video en mogelijke ondersteuning voor Canons Cinema RAW Light-codec lijkt het erop dat de R6 Mark III goed moet kunnen concurreren met de Nikon Z6 III.

Canon EOS R7 Mark II

De EOS R7 blijft een van de beste systeemcamera's met een cropsensor die momenteel beschikbaar is en zijn zogenaamde opvolger zou topklasse features kunnen bieden voor sport- en natuurfotografie. (Image credit: Future)

Canons opvolger voor een van de beste APS-C systeemcamera's kan wel eens topklasse prestaties leveren

Nog een andere camera uit de Canon EOS R-series kan in 2025 wel een upgrade gebruiken en die camera is de EOS R7. De originele R7 werd in 2022 naast de EOS R10 gelanceerd. Het was de eerste flagship APS-C-camera voor de EOS R-serie van systeemcamera's. Het enige dat deze camera een beetje beperkte was de kleine hoeveelheid lenzen die Canon zelf aanbood (en het gebrek aan ondersteuning voor lenzen van derden). Dit probleem is inmiddels aangepakt, want Canon heeft Sigma en Tamron eindelijk toestemming gegeven om het RF-montagesysteem te gebruiken. Daarnaast is het aanbod van Canon RF-lenzen inmiddels ook wel wat groter geworden, maar vooral voor full-frame camera's.

Online kan je inmiddels veel bronnen horen praten over belangrijke upgrades voor Canons APS-C-camera's in 2025. Die upgrades kunnen dus verschijnen in de vorm van de R7 Mark II. Dit zou volgens geruchten de eerste APS-C-camera van Canon met een gestapelde sensor kunnen worden.

De eerste generatie R7 was al een snelle camera voor sport- en natuurfotografie, met een elektronische burst-snelheid van 30fps. Een gestapelde sensor zou zijn opvolger nog sneller maken en dus kan de R7 Mark II misschien 40fps leveren, net als de EOS R1. Die sensor zou ook een einde kunnen maken aan het probleem van rolling shutter.

Canonrumors heeft aangegeven dat de EOS R7 Mark II een "upmarket" camera wordt en de aanwezigheid van een gestapelde sensor zou het ongetwijfeld een duur model maken. Momenteel vind je gestapelde sensoren alleen in Canons topklasse full-frame modellen: de EOS R1, EOS R5 Mark II en EOS R3. Uit al zijn rivalen is de Fujifilm XH-2S ook de enige met een gestapelde sensor.

Hoe deze sensor er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. De EOS R7 heeft een 32,5MP CMOS-sensor die kan opnemen in 4K/60fps. Sommige bronnen voorspellen ook een mogelijke toename van het totale aantal pixels, wat ervoor zou kunnen zorgen dat de EOS R7 Mark II in 8K kan opnemen, maar dat lijkt ons een beetje overkill voor dit model.

Geruchten suggereren ook dat Canon nog twee nieuwe professionele RF-S-lenzen zal introduceren die gericht zijn voor gebruik op de EOS R7 Mark II. Hoe die lenzen er precies uit zullen zien en wanneer in 2025 we deze nieuwe releases precies kunnen verwachten, is momenteel helaas nog niet bekend.

Canon EOS RC

Sony heeft een FX-reeks van systeemcamera's die gefocust zijn op film en Canon zou dit als voorbeeld kunnen nemen voor een enigszins budgetvriendelijke filmcamera. (Image credit: Future)

Kan Canon Sony achterna gaan met een systeemcamera gefocust op film?

Er word online ook veel gesproken over een derde toevoeging aan Canon's R-serie voor 2025. Op verschillende forums wordt er gespeculeerd over een zogenaamde Canon EOS RC. Die naam komt vanuit Canonrumors en schijnt verkregen te zijn via een insider die vaker betrouwbaar is gebleken. Verder is er nog maar heel erg weinig bekend over de EOS RC.

Sommigen hebben gesuggereerd dat de EOS RC een APS-C-model zal zijn dat gefocust is op video en de strijd aan moet gaan met de Sony FX30. Het design van de behuizing zou ook een beetje tussen de hybride camera's van Canon en zijn Cinema EOS-camera's in moeten zitten. Dat zou het aanbod APS-C-modellen zeker interessanter maken. Daarnaast kan dit model dus concurrentie bieden voor de Sony FX30.

Een EOS RC die gefocust is op video, zou zeker interessant zijn, maar we weten nog niet zeker of dit model inderdaad onderweg is. Er is zeker een kans dat Canon werkt aan een camera die moet concurreren met de FX-serie van Sony, maar het kan hier ook gaan om een nieuw full-frame model. Als dat het geval is, vragen we ons af wat de EOS RC precies zal kunnen.

Andere bronnen suggereren weer dat Canon misschien een hele andere kant opgaat met de EOS RC. Er gaan bijvoorbeeld al jaren geruchten rond over een Canon-systeemcamera met een retro design. Zou 2025 dan eindelijk het jaar zijn? Meerdere succesvolle camera's hebben bewezen dat het retro design erg populair kan zijn, waaronder de Fujifilm X100VI, maar ook twee camera's van een andere rivaal: de Nikon Zf en Zfc.

Een paar jaar geleden deed Canon marktonderzoek in Azië om erachter te komen van welke analoge camera's klanten graag een digitale versie zouden willen zien. Tot nu toe heeft dit nog niet tot een nieuw product geleid. We kunnen helaas nog niet veel nuttigs zeggen over wanneer we deze camera kunnen verwachten. Er lijkt in ieder geval wel een markt te zijn voor filmcamera's en een Canon EOS R-systeemcamera met een retro design in 2025.

Sony-geruchten voor 2025

(Image credit: Sony)

Sony’s cameradivisie heeft het relatief rustig gehad in 2024. Er vond vorig jaar maar één grote camerarelease plaats: de release van de fantastische Sony A1 II. Naast een paar nieuwe lenzen was die prachtige full-frame flagship-camera alles wat we kregen. 2025 lijkt wel weer een drukker jaar te worden voor de techgigant. Als we de geruchten binnen de industrie kunnen geloven, zou er in ieder geval één grote lancering van een nieuwe camera moeten plaatsvinden aan het begin van dit jaar en worden er nog één of twee belangrijke toevoegingen aan de line-up verwacht voor het einde van het jaar.

Sony A7 V

De zogenaamde Sony A7 V zou de A7 IV (hierboven) opvolgen en een van de meest interessante camera's van 2025 kunnen worden. (Image credit: Future)

De opvolger voor de populaire, maar gedateerde Sony A7 IV kan een van de belangrijkste camera's van 2025 worden

Sony’s enorm populaire en veelzijdige A7-productlijn van full-frame systeemcamera's bestaat tot nu toe uit vier modellen, waarvan het meest recente model, de A7 IV, aan het einde van 2021 werd aangekondigd. Het is inmiddels dus wel weer tijd voor een nieuw model en geruchten binnen de industrie suggereren ook dat dit model in het eerste kwartaal van 2025 kan arriveren. Zo gaf Sony Addict ook al aan dat Sony al een nieuwe camerabehuizing heeft geregistreerd bij de gebruikelijke instanties en sommige mensen geloven dat dit de A7 V is.

Natuurlijk blijft dit alles speculatie totdat Sony een officiële lancering houdt, maar een bron heeft wel aan Sony Alpha Rumors verteld dat de Sony A7 V een nieuwe 44MP full-frame sensor met ondersteuning voor 4K/120fps (zonder crop) krijgt. Diezelfde bron zei ook dat de A7 V ongeveer 3.000 euro gaat kosten. Dat is ook vergelijkbaar met wat de A7 IV kostte bij zijn lancering in 2021. Dat model is inmiddels echter wel veel goedkoper. Andere geruchten hebben het over een burstsnelheid van 20fps, een grote upgrade tegenover de ietwat lage 10fps burst van de A7 IV).

Nu AI ook steeds prominenter aanwezig is binnen de wereld van consumentenelektronica, zijn we geneigd om de geruchten te geloven die suggereren dat de Sony A7 V als een "AI-camera" zal worden gepromoot. Hij zal ongetwijfeld over bepaalde AI-features en -verbeteringen beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbeterde onderwerpdetectie voor autofocus en dezelfde soort automatische framing voor video's als bij de Sony ZV-E1.

Sony A7S IV of Sony FX3 II

Er zijn inmiddels teveel jaren voorbij gegaan om te geloven dat Sony nog steeds gefocust is op zijn A7S-serie van systeemcamera's voor film. Een opvolger voor de kleine, maar krachtige FX3 is waarschijnlijker. (Image credit: Sony)

Wat wordt Sony's volgende full-frame systeemcamera voor filmmakers: de A7S IV of de FX3 II?

Als we het hebben over populaire Sony-productlijnen die al lang geen updates meer hebben gehad, dan kan de A7S-serie niet missen. De A7S-modellen zijn varianten van de A7-serie met een lagere resolutie, maar meer focus op prestaties bij weinig licht en een snelle sluitertijd voor video's. Het nieuwste model uit deze serie, de A7S III, werd in oktober 2020 gelanceerd. Als er nog een opvolger moet komen, dan is het inmiddels toch wel tijd. Sommige mensen geven echter aan dat de A7S-serie misschien een beetje overbodig is geworden na de introductie van Sony's FX-serie met een focus op video.

Net als de A7S-serie heeft de Sony FX3 (geïntroduceerd in 2021) een lage resolutie, maar wel een gevoelige 12MP full-frame sensor (dezelfde die de A7S III ook heeft) die uitstekend presteert onder uitdagende verlichtingsomstandigheden. In tegenstelling tot de A7S III is de FX3 echter ook qua design meer op video gefocust. Hij heeft een koelingssysteem met een ventilator en kan hierdoor langer achter elkaar opnemen zonder te heet te worden. Hij mist wel een zoeker en mechanische sluiter, dus dat maakt hem minder geschikt voor fotografie.

Wat we misschien dit jaar dus krijgen, is een nieuwe Sony-camera met een erg snelle sensor (misschien de indrukwekkende 24MP global shutter-sensor uit de A9 III). Het zou de hybride A7S IV kunnen zijn, of een nieuw model voor de FX-serie die meer op video gefocust is, maar allebei lijkt onwaarschijnlijk.

Sony RX1 II / RX1R III

Aan de hand van de recente trends rondom premium compactcamera's lijkt er zeker ruimte te zijn voor Sony om zijn RX1-serie weer tot leven te wekken in 2025. Een RX1R III zou kunnen concurreren met de populaire Leica Q3 en Fujifilm X100VI. (Image credit: Sony)

2025 kan ook een goed moment zijn voor Sony om zijn full-frame RX1-serie weer tot leven te wekken

Het is alweer ongeveer tien jaar geleden sinds Sony voor het laatst een nieuwe full-frame compactcamera met een vaste lens heeft uitgebracht (de uitstekende RX1R II). Daarnaast hebben Leica, Fujifilm en Ricoh ook allemaal met veel succes hun eigen moderne premium compactcamera's op de markt gebracht (de Q3, de X100VI en de GR III). Het is dus niet heel erg vergezocht om dit jaar een opvolger voor de Sony RX1 te verwachten.

Door een grotere sensor te combineren met een hoge kwaliteit lens en ze te verpakken in een extra compacte behuizing, zou Sony op dit vlak weer kunnen concurreren met de met de merken die we zojuist benoemd hebben (vooral Leica). Dit soort modellen zijn een mooie upgrade voor mensen die voornamelijk met hun smartphone foto's maken en ook liever geen grote camera's met grote (losse) lenzen overal mee naartoe willen nemen.

Er is nog maar weinig concreet bewijs voor de terugkeer van deze productlijn naast een "gevoel" binnen de industrie dat dit een goed moment zou zijn voor een alternatief voor de Fujifilm X100VI en de Leica Q3 43. Daar zijn wij het ook mee eens, maar dit is dus zeker geen garantie.

Fujifilm-geruchten voor 2025

(Image credit: Fujifilm)

Als we het over Fujifilm-geruchten voor 2025 hebben, moeten we misschien eerst maar beginnen met wat we niet verwachten. Als bepaalde bronnen binnen de industrie accuraat blijken. dan zien we dit jaar geen opvolger voor de X-T200. Ook lijkt er geen opvolger voor de X-Pro3 onderweg te zijn. Verder heeft Fujifilm ook al gesuggereerd dat we op de korte termijn geen filmcamera van het bedrijf moeten verwachten. Wat kunnen we dan wel nog verwachten van Fujifilm in 2025?

Fujifilm X-E5

De Fujifilm X-E4 met zijn X-montagesysteem werd al gauw een populair alternatief voor de X100V toen dat model in 2023 en 2024 steeds uitverkocht was. Geruchten suggereren nu dat een X-E5 onderweg kan zijn, met veel van dezelfde technologie als de X100VI uit 2024, plus verwisselbare lenzen. (Image credit: Fujifilm)

Een aantrekkelijk alternatief voor de X100VI met verwisselbare lenzen

Een X-Pro4 is dan misschien niet waarschijnlijk in 2025, maar dat betekent niet dat we geen andere nieuwe camera met een meetzoekerstijl van Fujifilm kunnen krijgen. Volgens Fuji Rumors, een betrouwbare bron, zou er een nieuw model aan de X-E-serie worden toegevoegd: de X-E5.

Vier jaar na de release van de Fujifilm X-E4 blijft zijn formule nog steeds erg aantrekkelijk. Het is een compact model met een grote APS-C-sensor en een retro stijl, plus over het algemeen een fijne camera om verrassend indrukwekkende foto's mee te maken. Toen de productie van de X-E4 werd stopgezet, werd de X-T5 automatisch het alternatief voor veel fotografen.

Een zogenaamde 'revival' in 2025 klinkt veelbelovend. Als we ervan uitgaan dat hij voortbouwt op wat de X-E4 ons al te bieden had, kan de X-E5 wel eens een van de meest aantrekkelijke Fujifilm-camera's voor beginners (en voor op reis) worden. We verwachten dat hij gepositioneerd zou worden als een alternatief voor de X100VI, met het mooie design van de X-T5 en de veelzijdigheid van verwisselbare lenzen.

Aangezien de X100VI IBIS (in-body image stabilization) heeft, is het waarschijnlijk dat dit bij de X-E5 ook het geval zal zijn. Daarmee zou hij ook een van de minpunten van de X-E4 aanpakken. We denken dat hij ook gebruik zou maken van Fujifilms nieuwste 40MP APS-C-sensor. Of hij daarnaast nog andere upgrades zou krijgen, zoals twee slots voor geheugenkaarten, hangt af van hoe het bedrijf de X-E5 wil promoten. Ze kunnen het model neerzetten als een instapmodel, net als bij de X-E4, of juist als een meer premium model.

Hoe dan ook, veel mensen zijn enthousiast over de mogelijke komst van de X-E5. Als hij inderdaad verschijnt, zal hij ongetwijfeld niet een van de krachtigste camera's van het jaar zijn. Hij zou echter wel een van de meest interessante opties kunnen zijn als je kijkt naar factoren zoals gebruiksvriendelijkheid, prestaties en natuurlijk zijn prijs en beschikbaarheid.

Fujifilm GFX100RF

De Fujifilm GFX50R is een van de kleinste digitale medium-format camera's die je kan kopen, maar Fujifilm zou een nog kleiner model kunnen aanbieden in 2025.

De zogenaamde GFX100RF-compactcamera zou een 100MP medium-format sensor krijgen

Als je op relatief gedurfde geruchten zat te wachten, vind je deze misschien wel interessant: Fuji Rumors heeft aangegeven dat Fujifilm werkt aan een 100MP medium-format camera voor 2025. Als de gelekte informatie accuraat is, zal de camera een 100MP GFX-sensor combineren met een behuizing van ongeveer hetzelfde formaat als de X-Pro3.

Dat zou de GFX100RF in ieder geval erg aantrekkelijk maken. Qua stijl en gevoel in de hand zou hij moeten lijken op Fujifilms premium compactcamera's, maar daarnaast heeft hij dus nog een sensor die flink groter is dan een full-frame sensor. Ook is er schijnbaar sprake van een vaste GF 35 mm f/4 lens.

Dit alles zou hem een aantrekkelijk alternatief voor de prachtige Leica Q3 maken. Net zoals die camera lijkt de GFX100RF zich op een redelijk niche markt te focussen. Ten eerste is het geen goedkoop toestel. Het is een soort van opvolger voor de GFX50S II die in 2022 werd gelanceerd voor 3.999 euro (zonder lens).

We verwachten dat de camera meer geschikt zal zijn portretten en landschapsfotografie dan voor snelle actie. Oftewel, dit is een hulpmiddel voor rustige scènes in plaats van voor straatfotografie.

De GFX100RF is een interessante camera voor meerdere redenen. Fujifilm heeft goed zijn best gedaan om medium-format iets aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Een compactcamera met een vaste lens zou dan ook een perfecte combinatie kunnen zijn, net als de X100VI was voor zijn premium compacte reeks.

Hoewel we nog niet weten hoeveel de GFX100RF zal kosten, zou hij in ieder geval toegankelijker zijn dan de Leica Q3 als hij een vergelijkbare prijs krijgt als die van de GFX50S II. Daardoor zou hij ook echt een overtuigend alternatief zijn. We verwachten niet dat hij net zo goed zal verkopen als de X100VI, maar onder fotografen zou de camera wel net zo'n soort "cultstatus" kunnen krijgen.

Fuji Rumors voorspelt een release in maart 2025 voor de GFX100RF, dus misschien hoeven we niet heel lang meer te wachten.

Fujifilm Instax Wide Evo

De Instax Wide Evo werd in januari 2025 gelanceerd en kost maar liefst 379,99 euro. (Image credit: Fujifilm)

Stijlvolle Instax-instant-camera die foto's maakt in 'wide-format film'

*update – de Fujifilm Instax Wide Evo is op 21 januari 2025 aangekondigd - zie voor meer informatie onze hands-on review.

Nikon-geruchten voor 2025

(Image credit: Nikon)

Na verschillende recente releases ziet Nikons line-up van systeemcamera's er sterk uit in 2025. Van het retro Zf-model tot de flagship Z9, er is binnen de Z-serie een optie voor iedereen. Met zo'n groot aanbod zijn er niet heel veel modellen die echt een upgrade nodig hebben. De Z6 III verscheen bijvoorbeeld ook nog vorig jaar en werd meteen onze favoriete systeemcamera. We verwachten ook binnenkort nog geen opvolger voor de uitstekende Z8 en daarnaast geloven veel mensen dat het bestaan van de Z8 een Z7 III ook overbodig maakt. Wat is er dan nog om naar uit te kijken voor Nikon-fans?

Nikon Z5 II

De Nikon Z5 was een lange tijd onze favoriete full-frame systeemcamera voor beginners en een opvolger zou zijn rivalen kunnen verpletteren als hij het juiste prijskaartje krijgt. (Image credit: Future)

Nikon kan opnieuw de beste full-frame systeemcamera voor beginners uitbrengen

De Nikon Z5 mag dan wel in 2020 zijn uitgekomen, maar we vinden het nog steeds een van de beste instapmodellen als je de wereld van full-frame systeemcamera's wil betreden. Hij is inmiddels wel alweer bijna vijf jaar oud en kan dus wel een upgrade gebruiken. Een nieuw model zou ook al in het eerste kwartaal van 2025 kunnen verschijnen.

The New Camera suggereert dat de Z5 II in Q1 arriveert met een prijs rond de 1.200 dollar. Die relatief agressieve prijs zou hij nodig hebben om niet in het vaarwater van de oudere Z6 II te komen, die je nu voor ongeveer 1.500 dollar (1.400 euro) kan vinden.

We verwachten dat de Z5 II zal lijken op de Nikon Z50 II, een APS-C-camera uit Nikons line-up, maar dat hij zich zal onderscheiden met een 24,5MP full-frame sensor. Verder gokken we dat hij voorzien zal zijn van Nikons Expeed 7-processor, net als de Z5 II. Dat zou weer uitstekende onderwerpdetectie voor autofocus mogelijk moeten maken. Die chip kan de burstsnelheid ook verhogen ten opzichte van de 4,5fps op de originele Z5.

Met deze zogenaamde specs zou de Z5 II op papier redelijk op de retro Nikon Zf lijken. De belangrijkste verschillen zouden dan ook op het gebied van design te merken zijn. De Z5 II zal er ongetwijfeld moderner uitzien, zoals de Z50 II. Daarnaast verwachten we op dit model ook beeldstabilisatie. De Zf heeft een indrukwekkende "AI-assisted in-body Vibration Reduction" met 8 stops en 5 assen. Als dit iets wordt beperkt op de Z5 II dan kan dat voor een duidelijker verschil tussen de twee modellen zorgen.

Aangezien het hier om een full-frame instapmodel gaat, verwachten we niets heel indrukwekkends van Nikon op het gebied van video. We gokken dat het toestel 4K/30fps 10-bit video zal ondersteunen en twee SD UHS-II-kaartslots zal hebben.

De Nikon Z5 II wordt dus waarschijnlijk geen revolutionair nieuw product, maar met de juiste features en de juiste prijs kan het wel een van de beste systeemcamera's voor beginners worden.

Nikon Z9 II / Z9H

De Nikon Z9 was in 2022 onze favoriete camera van het jaar. Zal hij in 2025 eindelijk een upgrade krijgen? (Image credit: Future)

Nikons flagship systeemcamera voor sport- en natuurfotografie kan een krachtige upgrade krijgen

We horen nu al meerdere jaren hier en daar geruchten over een opvolger voor de flagship Z9. Dat model werd eind 2021 gelanceerd en is een krachtige systeemcamera voor professionals met zijn gestapelde 45,7MP-sensor en DSLR-design. Sindsdien heeft Nikon de interne onderdelen ook in het minder grove design van de Z8 verwerkt, voordat Canon de lat vorig jaar weer hoger legde met de indrukwekkende EOS R1.

De vraag is nu dus of Nikon weer zal reageren. Er is momenteel nog niet veel bewijs en online lijken de meningen verdeeld te zijn. Aan de ene kant geloven sommige mensen dat Nikon werkt aan een global shutter die specifiek is ontwikkeld voor sport- en natuurfotografie en dus om snelle bewegingen vast te leggen. Dit zou zogenaamd leiden tot een model genaamd de Z9H.

Aan de andere kant geloven andere mensen dat er een Nikon Z9 II onderweg is met alleen een elektronische sluiter en een nieuwe Expeed 8-processor. Dat model zou erg hoge burstsnelheden mogelijk moeten maken, plus hogere framerates bij video-opnames en betere onderwerpdetectie voor autofocus. Hij zou in principe dus alles kunnen doen wat de Z9 kan, maar dan nog iets beter om te concurreren met de EOS R1.

We denken dat die tweede optie waarschijnlijker is dan de eerste. De EOS R1 heeft geen global shutter, ook al heeft de snellere en kleinere Sony A9 III dat wel, dus er is weinig reden voor Nikon om op dit punt heel veel geld te stoppen in het ontwikkelen van zijn eigen global shutter als de R1 zijn grootste concurrent is. Daarom denken we dus dat een Z9 II met algemenere upgrades waarschijnlijker is. Toch durven we over beide opties niet met zekerheid te zeggen dat ze hoe dan ook in 2025 zullen uitkomen.

De Nikon Z9 levert al prestaties die meer dan goed genoeg zijn voor de meeste professionals. Er is natuurlijk wel ruimte voor verbetering, vooral op het gebied van burst. Met maximaal 20fps wordt deze modus op de Z9 wel duidelijk verslagen door de 40fps op de EOS R1.

De vraag is of het de moeite waard is voor Nikon om een opvolger te ontwikkelen om alleen op dat vlak weer beter te kunnen concurreren, zeker aangezien dit al een redelijk gespecialiseerd premium model is.

Nikon cinema camera

De Nikon Z50 II ondersteunt RED Luts-kleurprofielen. Zouden we in 2025 nog meer positieve invloeden kunnen zien van de overname van RED Digital Cinema door Nikon (die in 2024 plaatsvond)? (Image credit: Nikon)

In 2025 kan de overname van RED Digital Cinema wel een zijn vruchten afwerpen voor Nikon, in de vorm van een nieuwe filmcamera

Nikon verraste de filmwereld vorig jaar met de overname van RED Digital Cinema. RED staat bekend om het maken van een aantal van de favoriete, professionele filmcamera's binnen de industrie en het ontwikkelen van sommige legendarische videocodecs. Al die technologie is nu dus van Nikon.

Wat dit betekent voor camera's van Nikons eigen merk, is nog niet helemaal duidelijk. Nikon maakt al een aantal uitstekende hybride camera's en de Nikon Z9 is dan ook onze favoriete 8K-camera van al de beste videocamera's, maar Nikon is nog steeds niet echt de eerste keuze voor veel videoprofessionals.

Daar zou natuurlijk binnenkort verandering in kunnen komen. Nu RED van Nikon is, zijn er allerlei mogelijkheden om de videokwaliteit te verbeteren. We hebben al gezien dat ondersteuning voor RED LUT's op Nikon-camera's is verschenen, waaronder op de Nikon Z50 II, maar we verwachten dat de integratie nog wel verder zal gaan. Dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat er ondersteuning komt voor RED's R3D-codec op toekomstige hybride camera's van Nikon.

We verwachten ook nog wel een soort cross-over op het gebied van hardware. Aangezien RED nu dus van Nikon is, lijkt het ons vrij logisch dat toekomstige RED-camera's over zullen schakelen van Canons RF-lenzen naar Nikons Z-lenzen. Andersom zou Nikon ook wel wat van RED kunnen overnemen: de global shutter die in de Komodo 6K zit. Die sluiter kan Nikon een grote boost geven.

We weten nog niet zeker wanneer de grote overname dus echt zijn vruchten zal afwerpen, maar we verwachten dat de aankomende producten wel een grote impact kunnen hebben. We gokken dan ook dat Nikon nu zeker de strijd aan wil gaan met de camera's in Sony’s FX-line-up, Canons Cinema EOS-serie en met Panasonics topklasse videocamera's.

GoPro-geruchten voor 2025

(Image credit: GoPro)

Ondanks de lancering van twee nieuwe camera's (de flagship GoPro Hero 13 Black en de ultra-compacte GoPro Hero) was 2024 toch een zwaar jaar voor GoPro. Ooit was het bedrijf de overduidelijke marktleider op het gebied van action camera's, maar het Amerikaanse bedrijf heeft steeds meer concurrentie gekregen van Chinese bedrijven zoals DJI en Insta360, zelfs zo veel concurrentie dat de toekomst van het bedrijf in gevaar is. Om kosten te besparen heeft GoPro vorig jaar dan ook een kwart van zijn werknemers ontslagen. Volgens CEO Nicholas Woodman heeft deze herstructurering er samen met meer inkomsten uit abonnementen (en meer abonnees) ervoor gezorgd dat het bedrijf toch nog "duurzaam en veilig" is. Woodman heeft ook gesuggereerd dat er nog wel nieuwe camerareleases onderweg zijn en wij hebben wel wat ideeën over wat voor camera's dit kunnen zijn.

GoPro Max 2

We hebben recentelijk enorm veel geruchten gehoord over de GoPro Max 2. Dit model moet een update zijn voor de Max (hierboven), maar de lancering van de toekomstige 360°-camera is schijnbaar al meerdere keren uitgesteld. (Image credit: TechRadar)

GoPro's uitgestelde Max 2 360-graden camera kan jaren na zijn aankondiging misschien eindelijk onthuld worden

We weten dat er binnenkort een GoPro Max 2 aankomt, want de CEO van het bedrijf, Nicholas Woodman, heeft dit in principe vorig jaar al bevestigd tijdens een bijeenkomst voor het bespreken van de financiële resultaten. Woodman liet aan zijn investeerders weten dat er in 2025 een nieuwe versie van de 360-graden action camera zou arriveren. Dat is later dan origineel gepland was, want GoPro had eerder geschat dat de lancering ergens in Q4 2024 zou plaatsvinden.

De originele GoPro Max wist indruk op ons te maken toen hij werd geïntroduceerd in oktober 2019. Hij biedt 5,6K 360-graden video-opnames met in-camera stitching, herframing en digitale stabilisatie in een relatief compacte behuizing die compatibel is met de montagesystemen die al bestonden voor GoPro-apparaten. In de jaren sinds zijn release heeft het Chinese bedrijf Insta360 de markt van 360-graden action camera's verovert met een aantal uitstekende modellen, waaronder onze huidige favoriet: de Insta360 X4.

Om te kunnen concurreren met Insta360 moet GoPro wel echt zorgen voor flink verbeterde prestaties op de Max 2 in vergelijking met zijn voorganger. Het is inmiddels dan ook al weer zo'n vijf jaar geleden dan die voorganger uitkwam. Als de geruchten accuraat zijn en de Max 2 inderdaad 599 dollar zal kosten bij zijn release, dan moet hij die prijs ook wel kunnen verantwoorden.

We verwachten in ieder geval een verhoging van de resolutie voor 360°-video's, waarschijnlijk naar 8K om de X4 te evenaren. 360 Rumors geeft aan dat de resolutie zelfs 9,3K zou kunnen zijn als hij dezelfde sensoren gebruikt die ook in de GoPro Hero Black 12 en 13 zitten. Een zogenaamde gelekte foto van de Max 2 toont prominente koelingsvinnen en dat suggereert dat de beeldverwerking voor flink wat hitte zal zorgen. Dat is dan ook wel te verwachten als je te maken hebt met enorm veel pixels. De Max 2 krijgt misschien ook ondersteuning voor hogere framerates dan de X4 om zich te onderscheiden van zijn grootste rivaal.

De originele Max had al indrukwekkende elektronische beeldstabilisatie, maar dit kan inmiddels ook wel weer verbeterd worden. Verder zien we op het volgende model misschien ook automatische in-camera herframing en dat is precies het soort tijdbesparende feature dat de Max 2 kan onderscheiden van zijn concurrentie.

GoPro Hero 14 Black

GoPro wist indruk te maken met het nieuwe montagesysteem voor lenzen op de Hero 13 Black. Dit systeem detecteert automatisch Lens Mods' zoals de nieuwe anamorfe lens (hierboven). Krijgen we in 2025 nog meer Lens Mods om de mogelijkheden van GoPro's action camera's uit te breiden? (Image credit: Future | Tim Coleman)

Bereid je voor op de nieuwste flagship action camera van GoPro, die zoals vrijwel altijd in september verwacht wordt

De onthulling van de GoPro Hero 13 Black vond nog niet zo heel lang geleden plaats, dus we verwachten nog niet heel snel een opvolger. Als een nieuwe versie van GoPro's flagship action camera wel aan het einde van 2025 gelanceerd wordt, zal hij waarschijnlijk een vergelijkbare upgrade zijn als zijn voorgangers. Dat betekent vooral kleine verbeteringen en waarschijnlijk geen revolutionaire veranderingen.

Aangezien de Hero 13 Black nog relatief nieuw is, hebben we nog niet heel veel geruchten gehoord over de Hero 14 Black. We verwachten dat hij dezelfde nieuwe (en waarschijnlijk krachtige) processor zal gebruiken als de GoPro Max 2. Ook gokken we dat de maximale resolutie van de 5,3K op de 13 Black zal worden verhoogd naar 8K en dat de beeldkwaliteit ook op andere manieren wordt verbeterd. Verder zou hij een nieuwe, grotere sensor kunnen krijgen om het dynamisch bereik te verbeteren en om beter te presteren bij weinig licht.

Iets anders waar GoPro zich meer op kan focussen en waarmee het zijn action camera nog meer kan onderscheiden van de concurrentie, is met extra Lens Mods die automatisch gedetecteerd worden. Momenteel zijn er opties voor een anamorfe lens, een macrolens en een ultrawide-lens. We denken dat deze feature van de Lens Mods een interessante manier is om deze line-up te onderscheiden van andere populaire modellen. Er is in ieder geval een grote kans dat de Hero 14 Black in september uitkomt, want GoPro heeft elk jaar zijn nieuwste model voor de Hero Black-line-up in september gelanceerd.

GoPro Helmet

GoPro action camera's ingebouwd in motorhelmen? Klinkt als een logische stap

GoPro heeft in begin 2024 een Australische fabrikant van slimme helmen, Forcite Helmets, overgenomen en dat suggereert plannen voor motorhelmen met ingebouwde camera's en andere technologie.

Natuurlijk kunnen motorrijders momenteel ook gewoon een GoPro aan hun helm bevestigen, maar we verwachten dat een speciale GoPro Helmet (of hoe het ook precies zal heten) andere technologie zal bevatten voor bijvoorbeeld navigatie, communicatie en veiligheidsmeldingen. Een verslag van RideApart gebaseerd op grondig onderzoek stelt dat GoPro en Forcite's eerste slimme helm al in 2025 zou kunnen verschijnen.

Insta360- / Leica- / Panasonic- / Pentax- / Ricoh- / OM System-geruchten voor 2025

De Panasonic Lumix S1H (Image credit: TechRadar)

De merken die we hierboven benoemd hebben, zijn natuurlijk niet de enige merken die in 2025 interessante camera's zullen uitbrengen. Er zullen nog meer dan genoeg overtuigende alternatieven in 2025 verschijnen. Dat geldt voor systeemcamera's, action camera's, compactcamera's en meer.

We hebben hieronder dan ook de meest interessante geruchten over aankomende modellen van Insta360, Leica, Panasonic, OM System, Ricoh en Pentax verzameld.

Panasonic Lumix S1H II / Lumix S1R II

De originele Lumix S1R werd in 2019 gelanceerd. (Image credit: Future)

Flagship full-frame "L-mount" Lumix-camera's voor videoprofessionals zijn misschien onderweg

Gebaseerd op voorgaande jaren verwachten we inmiddels een paar nieuwe, interessante Panasonic-camera's per jaar. In 2024 kregen we de fantastische Lumix GH7 en de Lumix S9, terwijl we in 2023 te maken hadden met de Lumix G9 II en de Lumix S5 II. Wat kunnen we dan in 2025 verwachten?

Het is alweer een tijdje geleden dat Panasonic voor het laatst een high-end full-frame camera heeft gelanceerd en recente geruchten wijzen op opvolgers voor de Lumix S1H en de Lumix S1R.

Er wordt voorspeld dat een Lumix S1H II in 2025 zal lanceren en misschien ook al in het eerste kwartaal. Dit zou een opvolger zijn van de erg goede S1H, met zijn focus op video. Er zijn meer dan genoeg redenen voor filmmakers om enthousiast te zijn over de nieuwe camera. Panasonic zal namelijk waarschijnlijk veel van zijn recente technologie in de camera verwerken. Denk daarbij aan dingen zoals phase detect autofocus (die voor het eerst verscheen op de S5 II), plus ingebouwde 32-bit float-audio, zoals bij de Lumix GH7. En dat allemaal in een professionele behuizing zoals die van de originele S1H.

The New Camera denkt dat de S1H II zal beschikken op een full-frame sensor met een relatief lage resolutie van 22,5MP en een focus op videocontent. Er zou sprake zijn van 6K "open gate video" en een "triple native ISO". Dat laatste zagen we voor het eerst in de Canon EOS C400 / EOS C80. Er zou ook een DR-boost met tot 17 stops aan dynamisch bereik kunnen zijn bij het gebruik van een "Arri Log C4"-profiel, plus ProRes RAW / RAW HQ interne opnames. Als deze features inderdaad aanwezig zijn, dan zou een zogenaamde Lumix S1H II de beste videokwaliteit van alle Lumix-systeemcamera's kunnen bieden, met waarschijnlijk ook twee ventilatoren voor onbeperkte opnametijden. Dit kan dus ook de camera voor filmmakers worden rond dit prijspunt.

Een nieuwe S1R II zou daarnaast weer erg interessant zijn voor fotografen, zeker als de geruchten over een "goedkopere versie" van de Leica SL3 accuraat zijn. De samenwerking tussen Leica en Panasonic is geen geheim. De twee bedrijven delen veel van de cameratechnologieën die bij de L-mount gebruikt worden. Als de S1R II dezelfde 61MP-sensor kan gebruiken als de SL3, maar tegelijkertijd ongeveer de helft kost van de SL3, dan wordt dit een zeer aantrekkelijk model.

Ricoh GR IV

De Ricoh GR IIIx is een geweldige alledaagse camera, met hier en daar wat verbeterpunten. (Image credit: Future)

Een geüpgradede premium GR III-compactcamera voor fotografen die gemakkelijk in een broekzak past

We hadden eigenlijk verwacht de Ricoh GR IV vorig jaar al in handen te krijgen, maar helaas bleken de geruchten toen niet kloppend te zijn. Wat we in plaats daarvan kregen, waren niche versies van de huidige GR III- / GR IIIx-modellen (de GR III HDF / GR IIIx HDF). Die nieuwe versies waren vrijwel identiek aan hun voorgangers op elk vlak, behalve dan dat de ingebouwde ND-filters werden ingeruild voor een highlight diffusion-filter. Er zijn nu toch weer geruchten die aangeven dat een vierde generatie model in 2025 zal arriveren en dit model zal waarschijnlijk erg interessant zijn voor fotografieliefhebbers.

De Ricoh GR-serie is al een lange tijd favoriet bij ervaren fotografen die op zoek zijn naar een alledaagse camera. De nieuwste modellen leveren een uitstekende beeldkwaliteit dankzij hun grote APS-C-sensors en scherpe vaste lenzen en weten alles te verpakken in een erg compacte behuizing die met gemak in een broekzak past. De GR IIIx is ook een van onze favoriete premium compactcamera's en wist zelfs een van onze collega's te overtuigen om zijn geld hieraan uit te geven in plaats van aan de nieuwste iPhone. De GR III-serie is dus zeer aantrekkelijk, maar zeker niet perfect. Er is meer dan genoeg ruimte voor verbetering en we hebben dan ook al geschreven over de vijf upgrades doe we willen zien op de GR IV, waaronder een ingebouwde flitser en betere autofocus.

We zijn nog een beetje voorzichtig met het delen van GR IV-geruchten, want er zijn nog maar weinig specs gelekt en dat suggereert dat het misschien toch nog even zou kunnen duren voor dit nieuwe model verschijnt (als hij inderdaad onderweg is). We hopen in ieder geval wel dat de GR IV dit jaar verschijnt en ook echt een upgrade is, en niet gewoon een verfijnde versie van de GR III van vijf jaar oud. Compactcamera's worden weer steeds populairder en de Ricoh GR III / GR IIIx is een van de weinige opties van hoge kwaliteit rond de 1.000 euro. We zouden dus heel graag binnenkort een GR IV met duidelijke verbeteringen zien. De camera zou een mooi alternatief kunnen zijn voor de Fujifilm X100VI.

Een nieuwe Pentax SLR-filmcamera

De Pentax 17 uit 2024 was de eerste camera die gelanceerd werd als onderdeel van het 'Pentax Film Project' en er zouden nog meer camera's onderweg moeten zijn. (Image credit: Future | Tim Coleman)

2024 bracht ons een nieuwe, compacte Pentax 'half-frame' film camera. 2025 brengt misschien een nieuwe SLR

Pentax leverde de eerste camera van het Pentax Film Project in 2024 en deze werd gewoon de Pentax 17 genoemd. We waren in de eerste instantie niet de grootste fans van deze camera, maar uiteindelijk wist deze verrassend gebruiksvriendelijke half-frame filmcamera ons toch over te halen en bleek het achteraf een van de highlights van 2024 te zijn. Daarom zijn we dus ook zeker benieuwd naar een nieuwe toevoeging aan deze serie. Volgend Pentax zal de volgende filmcamera van het merk dan ook een ware SLR zijn.

Het lijkt dus vrij waarschijnlijk dat er weer een nieuwe Pentax-filmcamera onderweg is. We verwachten allen niet dat de tweede camera van dit project heel snel zal arriveren. Pentax's Film Project werd in 2022 aangekondigd en de eerste camera kwam twee jaar later pas uit. Het zou dus ook wel een flinke verrassing zijn als de nieuwe SLR-filmcamera van Pentax al in 2025 verschijnt, maar we worden graag op die manier verrast.

Toen het project pas net onthuld was, zei Pentax Product Planner Takeo Suzuki: "Eerst zullen we een compacte filmcamera ontwikkelen. Daarna zullen we, terwijl we verschillende soorten technologieën beoordelen, verdergaan met het ontwikkelen van een high-end compact model, een SLR-model, en als laatste (hopelijk) een volledig mechanische SLR-camera." Die betaalbare compacte filmcamera met de uitstekende garantie was uiteindelijk inderdaad de nieuwe Pentax 17. Wat de er verder nog onderweg is weten we niet, maar de volledig mechanische SLR-camera is een mooi vooruitzicht voor serieuze fotografen.