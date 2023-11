De DJI Osmo Pocket 3 is een indrukwekkende camera die geweldige videokwaliteit en prachtige slow motion beelden levert. De nieuwe 1-inch sensor verbetert de beeldkwaliteit bij weinig licht en de nieuwe verticale opnamemodus maakt filmen in deze oriëntatie heel gemakkelijk. Verder krijg je ook nog toegang tot handige features zoals timelapse en 'motionlapse'. Als je bereid bent om de hoge prijs te betalen, zal je zeker niet teleurgesteld zijn met de beelden die je met de Pocket 3 kan vastleggen.

DJI Osmo Pocket 3: review in een notendop

De Osmo Pocket 3 is een erg mooie kleine camera. Dat mag je natuurlijk ook wel verwachten als je er meer dan 500 euro aan uitgeeft. Het apparaat heeft een prachtig design. De tweede generatie van deze actiecamera liet de 'Osmo'-benaming achterwege, maar deze is hier toch weer teruggekeerd.

De introductie van een nieuwe 1-inch sensor is echt een gamechanger voor de Pocket-productlijn. Deze sensor zorgt namelijk voor een beter beeldkwaliteit bij foto's en video's. De hogere resolutie beelden zijn zelfs duidelijk te merken in de slow-mo modus en je merkt ook dat de camera beter presteert bij weinig licht. Er is hier en daar nog wel wat beeldruis te zien in donkere scènes, maar het valt niet meer heel erg op.

De meest opmerkelijke toevoeging op het gebied van video is de nieuwe verticale opnamemodus. Je kan nu verticaal opnemen in een resolutie van maximaal 3K en dat is ideaal voor mensen die filmpjes willen maken voor op bijvoorbeeld TikTok of Instagram.

Het scherm is ook iets vergroot van 1-inch naar 2-inch. Dat verschil is duidelijk te zien. Je ziet beter waar je mee bezig bent en je hebt iets meer aan de touchscreen-functies. Het scherm is perfect voor het bekijken van een live feed van de camera en het selecteren van een bepaald punt om op te ficussen, maar hij is eigenlijk nog steeds niet groot genoeg om echt fijn door instellingen en menu's te navigeren met het touchscreen.

DJI Osmo Pocket 3 specs Sensor: 1-inch CMOS-sensor

Gezichtsveld/brandpuntsafstand: 20 mm

Max. resolutie: 3.648 x 2.736 px

Video: Tot 4K/120fps (16:9)

Stabilisatie: 3-assige gimbal (mechanisch)

Tracking: ActiveTrack 6.0

Audio: Stereo-opnames

Scherm: 2-inch draaibaar scherm

Het automatisch detecteren van gezichten en het dynamisch framen maakt het heel gemakkelijk om objecten of gezichten te tracken, terwijl je nog steeds een stabiel beeld behoudt. We vonden het dynamisch framen echter niet zo handig als we hadden verwacht, maar dat kan ook liggen aan hoe wij gewend zijn te filmen. De nieuwe SpinShot-feature voelt voor de meeste gevallen redelijk nutteloos, want hiermee kan je beelden (tijdens het filmen) 90 of 180 graden laten draaien, zonder dat de oriëntatie van het beeld verandert. Dat is niet iets dat mensen waarschijnlijk vaak zullen gebruiken, maar het kan misschien in sommige gevallen wel een leuke gimmick zijn.

De batterij heeft ook een upgrade gekregen. Dit zorgt ervoor dat je langer kan opnemen. Hij laadt ook sneller op dan voorheen. Helaas wordt het apparaat nog steeds wel vrij snel heet tijdens het filmen, maar dat is het geval bij de meeste action camera's.

De stabilisatie op action camera's zoals de Osmo Action 4 en GoPro Hero 12 Black wordt steeds indrukwekkender en betrouwbaarder. Hierdoor vragen we ons wel steeds meer af hoe nuttig een apparaat zoals de Pocket 3 nog is. Nou weet hij zich gelukkig wel te onderscheiden van andere opties met zijn verticale opnamemodus en de toevoeging van speciale audio-opnameapparatuur.

Over het algemeen is dit een erg indrukwekkende camera die een prachtige beeldkwaliteit en slow-mo beelden levert. De timelapse- en motionlapse-features breiden de functionaliteit van de camera nog verder uit en als je bereidt bent om de hoge prijs te betalen, kan je zeker tevreden zijn met de opnames die je hiermee kan maken.

DJI Osmo Pocket 3 review: prijs

Standaard bundel vanaf nu beschikbaar voor 539 euro

'Creator Combo' kost 679 euro

Meerdere optionele accessoires beschikbaar

De Osmo Pocket 3 is te koop vanaf 539 euro. Dat is de prijs voor de standaard bundel met de Osmo Pocket 3, een USB-C-naar-C PD-kabel, een 'Osmo Pocket 3 Protective Cover', een DJI-polsbandje en een 'Osmo Pocket 3 Handle' met 1/4-inch schroefdraad. Dat totaalpakket is helaas wel een stuk duurder dan het totaalpakket bij de Pocket 2.

De Osmo Pocket 3 Creator Combo staat te koop voor 679 euro. Hierbij krijg je de Osmo Pocket 3, een USB-C-naar-C PD-kabel, een Osmo Pocket 3 Protective Cover, een DJI-polsbandje, een Osmo Pocket 3 Handle met 1/4-inch schroefdraad, een 'DJI Mic 2 Transmitter' (in 'Shadow Black'), een 'DJI Mic 2 Windscreen', een 'DJI Mic 2 Clip Magnet', een 'Osmo Pocket 3 Battery Handle', een 'Osmo Mini Tripod' en een Osmo Pocket 3-opbergtas.

De DJI Osmo Pocket 3 is sinds oktober 2023 beschikbaar verschillende (online) retailers in Nederland en België.

Prijs-kwaliteit: 4/5

DJI Osmo Pocket 3 review: design

139,7 x 42,2 x 33,5 mm (l x b x h), 179 gram

2-inch draaibaar OLED-scherm

Schroefdraad voor een statief

De Pocket 3 past nog steeds (ongeveer) in je broekzak en dat noemt DJI ook maar al te graag in de lijst met alle features. Waarschijnlijk legt het bedrijf hier de nadruk op omdat de afmetingen en het gewicht wel zijn vergroot. De eerste versie van deze action camera was 116 gram en het tweede model woog ongeveer hetzelfde. Deze nieuwe variant weegt echter 179 gram. Hij voelt nog steeds comfortabel in de hand. Door het extra gewicht voelt hij eigenlijk zelfs iets steviger in de hand. Dit gewicht is het gevolg van de grotere sensor, het grotere scherm en simpelweg de grotere afmetingen in het algemeen.

Vergeleken met de Pocket 2 is hij 14 mm langer, 4 mm breder en net iets meer dan 3 mm dieper. Vooral het verschil qua lengte valt op en dat komt door het nieuwe 2-inch scherm dat standaard verticaal is gepositioneerd. Daar komen we overigens later nog op terug.

De bouwkwaliteit reflecteert DJI's toewijding aan het produceren van stevige apparaten die wel tegen een stootje kunnen. Het is dan ook niet voor niets een action camera. De handgreep voelt fijn in de hand en er zit ook paneel met extra grip achterop.

Het apparaat zit heel goed in elkaar. Het feit dat het scherm 90 graden moet kunnen draaien had de stevigheid kunnen verminderen, maar het voelt gelukkig nooit alsof het draaipunt gemakkelijk kan breken. Nou zouden we je niet aanraden om dat te testen, maar het voelde voor ons stevig aan. Wanneer je het scherm draait voelt het alsof het scherm met een soort magnetisch systeem vastklikt (beide kanten op) en dat voelt goed aan.

Een van de meest opvallende onderdelen van het nieuwe design is het 2-inch scherm. Dit scherm is echt een grote verbetering ten opzichte van het 1-inch scherm op de Pocket 2. Het OLED-display ziet er goed genoeg uit om aan de eisen van filmmakers te voldoen en is zeker heel erg geschikt voor actiebeelden. We vonden het scherm helaas nog steeds eigenlijk wel te klein om het comfortabel te kunnen gebruiken voor het veranderen van instellingen en wisselen tussen modi. Die dingen kan je echter wel via de DJI-app aanpassen, maar een iets groter scherm en een beter interface was fijner geweest.

Dit probleem is namelijk vooral te merken wanneer je instellingen wil aanpassen op het scherm. Er is maar ruimte voor ongeveer negen letters en daarom moet de tekst bij elke optie over het scherm heen scrollen en dat maakt het heel onaantrekkelijk om op het scherm je instellingen aan te passen.

De schroefdraad voor een verbinding met een statief was op de Pocket 1 niet aanwezig, maar is op de Pocket 2 geïntroduceerd en gelukkig nu ook weer teruggekeerd. Alle accessoires houden zich verder aan dezelfde "designregels" en dat maakt de volledige set van accessoires heel fijn om mee te werken. De onderdelen zijn gemakkelijk op elkaar aan te sluiten en we hadden niet het idee dat we ons zorgen hoefden te maken over of ze wel vast zouden blijven zitten tijdens het filmen.

Design: 5/5

DJI Osmo Pocket 3 review: features en prestaties

Verticaal filmen en een optie voor livestreamen

Automatisch gezichten detecteren en dynamisch framen

DJI focust zich met dit apparaat duidelijk heel erg op content creators die vooral op sociale media video's willen posten. Vandaar dat er nu dus ook modi voor verticale opnames en livestreamen zijn toegevoegd. Voor mensen die dit soort apparaten liever voor traditionelere opnames willen gebruiken, kunnen deze features misschien een beetje gimmicky aanvoelen en afbreuk doen aan een geweldig product. Je kan echter niet ontkennen dat deze combi van camera en gimbal ideaal is voor vloggers en content creators die content op sociale media willen posten. DJI lijkt dat dus ook in te zien en heeft het scherm dus ook standaard in een verticale oriëntatie geplaatst.

De Pocket 3 beschikt over ActiveTrack 6.0, waarbij je gebruik kan maken van automatische gezichtsdetectie en dynamisch framen. Beide features werkten indrukwekkend goed, zonder bugs of andere problemen, De camera wist meerdere objecten heel goed te blijven volgen en dat zelfs bij weinig licht en vanaf verschillende afstanden.

De SpinShot-feature voelt wel een beetje als een gimmick en we kunnen ons dan ook niet voorstellen dat veel filmmakers dit zullen gebruiken. Wel zouden vloggers dit eventueel kunnen gebruiken voor een draaiende overgang naar een volgend shot. Daar heb je echter niet per se een functie in de camera zelf voor nodig en we waren dan ook wel een beetje verrast over deze toevoeging. Het kost ook wat moeite om de juiste oriëntatie te krijgen bij deze feature.

Het bedienen van de camera met de gimbal werkt vrij gemakkelijk en het hele systeem reageert ook snel. We denken dat het wel fijn was geweest als de gimbal qua bediening van richting zou veranderen wanneer je in de selfiemodus zit. Dat kan natuurlijk een persoonlijke voorkeur zijn, maar het voelde voor ons een beetje raar dat de camera naar rechts draaide toen we de stick van de gimbal naar links drukten.

De standaard fotografie- en panoramafeatures zijn natuurlijk ook weer aanwezig. Er is niet veel veranderd aan de functionaliteit van deze features. Verder is de 'countdown'-feature in de fotografiemodus handig voor het framen van een shot wanneer de persoon die de camera bedient ook in beeld moet zijn.

De DJI Mimo-app voegt nog veel meer functies toe aan de camera en maakt hem nog gemakkelijker te bedienen. Video wordt heel snel weergegeven op je (telefoon)scherm en er is geen merkbare vertraging. Het is ook mogelijk om de instellingen aan te passen en de camera te bedienen zonder de app te gebruiken, maar echt gemakkelijk is dat niet. Het 2-inch scherm is wel een touchscreen, maar zoals we eerder al zeiden, is deze te klein om comfortabel mee te werken. het feit dat je dan dus haast wel een app op je telefoon "moet" gebruiken, is niet per se een probleem, maar maakt het hele proces wel iets onhandiger en minder natuurlijk. Een groter scherm met een beter interface zou de app minder relevant maken en het hele creatieve proces gemakkelijker en leuker maken.

Qua audio is er niet echt veel veranderd vergeleken met de Pocket 2. Als je voor de Creator Combo kiest, krijg je ook een externe draadloze microfoon en een windkap. Deze draadloze microfoon is ook perfect voor vloggers die veel in beweging zijn en niet vast willen zitten aan de Pocket 3 met een kabel. Je moet wel even goed opletten bij het koppelen van de Pocket 3 met de microfoon, maar als je eenmaal doorhebt hoe het werkt, is het niet te ingewikkeld. Het is ook mogelijk om de Pocket 3 te verbinden met een andere externe (digitale) USB-C-microfoon met ondersteuning voor 48K/16bit.

Laten we het uiteindelijk ook nog maar even over de batterij hebben. Het lijkt erop dat vrijwel elke action camera moeite heeft met het leveren van een goede batterijduur en tegelijkertijd niet oververhit te raken. De batterij is geüpgraded van 875mAh naar 1.300mAh en dat betekent dat je hem langer kan gebruiken dan zijn voorganger. Bij een gewone kamertemperatuur kan de Pocket 3 ongeveer 166 minuten opnemen in 1080p. Dat is 26 minuten langer dan mogelijk was op zijn voorganger. Zelf in 4K kan de Pocket 3 nog ongeveer twee uur lang opnemen.

Gelukkig kan je de batterij ook heel snel weer opladen. Na 32 minuten is de batterij weer volledig opgeladen en dat is ook twee keer zo snel als bij de Pocket 2. Wat nog indrukwekkender is, is dat de batterij na pas 16 minuten al op 80% zit.

Features en prestaties: 4/5

DJI Osmo Pocket 3 review: foto- en videokwaliteit

4K/60fps horizontaal en 3K/60fps verticaal

4K/120fps voor slow-mo

De videoresolutie is op vrijwel elk front echt uitstekend. De Pocket-modellen hebben altijd al 4K/60fps-beelden geleverd en dat is dus ook weer het geval bij de Pocket 3. Op een gegeven moment zal er vast wel 8K worden toegevoegd, maar momenteel is daar nog maar weinig vraag naar en aangezien er steeds ongeveer een tot twee jaar tussen de apparaten zitten, kunnen dat soort features nog wel even wachten.

De videokwaliteit is over het algemeen fantastisch, maar de kwaliteit is wel duidelijk minder aan de randen van de video's. Dit is ook bij foto's te zien. Er is sprake van 'chromatic aberration' en iets minder detail in deze gebieden en dat soort dingen worden alleen maar versterk bij een groothoeklens.

De maximale videoresolutie is 4K met een beeldverhouding van 16:9. Als je echter verticaal wil opnemen, dan kan dat maximaal in 3K op de Pocket 3. De 9:16- en 1:1-beeldverhoudingen beschikken beide over maximaal 3.072 pixels. Het is jammer dat we niet in 4K verticaal kunnen opnemen, maar content creators op bijvoorbeeld TikTok zullen vast blij zijn met de verschillende opties voor beeldverhoudingen, aangezien verticaal opnemen helemaal niet mogelijk was op de Pocket 2.

De fotoresolutie is 3.840 x 2.160 en dat is opvallend genoeg lager dan de resolutie van de Pocket 2 (9.216 x 6.912). De pixelgrootte is echter wel omhoog gegaan van 1,6um naar 3,2um. Helaas is de Pocket 3 dus niet echt geschikt voor mensen die foto's in een hele hoge resolutie willen maken en de foto's op een groot formaat willen afdrukken. De fotokwaliteit is dus een klein beetje teleurstellend en dat maakt deze camera vooral geschikt voor video-opnames.

De grotere sensor zorgt voor een heel groot dynamisch bereik en een goede kleurweergave. Tegelijkertijd helpt hij ook om een aantal van de voorgaande problemen bij weinig licht te verminderen. Zoals we nu al een paar keer hebben vermeld, zal de introductie van verticaal filmen en livestreamen erg fijn zijn voor vloggers. Daarnaast is de hogere resolutie voor slow-mo-opnames ook mooi meegenomen. Er zijn eerlijk gezegd gewoon niet heel veel minpunten om het over te hebben bij deze nieuwste release.

Een van de grootste verbeteringen voor de videomogelijkheden is dat je nu ook op kan nemen in 4K/120fps. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Pocket 2, die slow-mo alleen in 1080p kon opnemen. De extra resolutie maakt het hier echter mogelijk om meer details vast te leggen en het zorgt ervoor dat je meer flexibiliteit krijgt als achteraf moet/wil bijsnijden. Het was wel fijner geweest als je ook in de verticale opnamemodus slow-mo kon gebruiken, maar daarvoor moeten we waarschijnlijk wachten op een toekomstige versie van de Pocket.

Foto- en videokwaliteit: 4,5/5

Moet je de DJI Osmo Pocket 3 kopen?

Koop hem als...

Je content wil maken voor op sociale media

De introductie van een verticale opnamemodus in 3K maakt het opnemen van video's voor allerlei verschillende platformen soepeler dan ooit tevoren. Met alle voordelen die de stabilisatie met zich meebrengt is de Pocket 3 een van de beste camera's voor het opnemen van verticale video's voor op sociale media.

Je veel in slow-mo wil opnemen

De Pocket 3 kan maximaal in 4K/120fps opnemen. Dit is een enorm indrukwekkende resolutie en dit maakt het mogelijk om je beelden tot vier keer langzamer af te spelen. Je kan overigens ook nog in 1080p/240fps opnemen en dat is ook een geweldige optie om te hebben.

Je onderweg audio wil opnemen

De microfoonzender levert een geweldige geluidskwaliteit. Voeg daar de enorm soepele video's aan toe en je krijgt hier een indrukwekkende combi. Met 8GB aan interne opslagruimte kan je tot 14 uur aan 48kHz 24-bit audio opnemen zonder compressie.

Koop hem niet als...

Je al een Osmo Action 4 of GoPro Hero 12 Black hebt

De stabilisatie wordt steeds beter op deze andere action camera's en de Pocket 3 levert dan ook niet veel meer dan deze andere camera's op het gebied van videokwaliteit en features.

Je veel actiefoto's maakt

Deze camera is niet bepaald ideaal voor het vastleggen van actiefoto's in een hoge resolutie. Als dat je voornaamste doel is, dan is de GoPro Hero 12 Black een veel beter optie.

Je al tevreden bent met de Pocket 2

Als de Pocket 2 eigenlijk al het soort beelden kan leveren waar jij naar op zoek bent, dan is er geen hele grote reden om te upgraden. Je krijgt hier dan wel een iets betere videokwaliteit en trackingopties, maar het is in dat geval misschien beter om te wachten op de Pocket 4 voordat je gaat upgraden.

DJI Osmo Pocket 3 review: alternatieven

GoPro Hero 12 Black

De GoPro Hero 12 Black is een stevige, handige ultrawide-action camera met geweldige stabilisatie en enorm veel features. De nieuwe externe en 'dual-channel'-audiotools zijn erg handig en filmmakers zullen tevreden zijn met de toevoeging van 10-bit log-opnames en tijdcodes bij opnames. Het is geen perfecte camera en hij heeft nog steeds veel moeite met het opnemen bij weinig licht, vergeleken met zijn grote rivaal: de DJI Action 4. Hij is ook erg vergelijkbaar met de Hero 11 Black, dus als je die al hebt, is een upgrade waarschijnlijk nog niet nodig. Deze camera neemt wel prachtige beelden op bij een goede verlichting en dankzij zijn gestroomlijnde interface en geüpgradede features is het nog steeds de beste GoPro die je kan kopen. Lees onze volledige GoPro Hero12 Black review

DJI Osmo Action 4 De Osmo Action 4 is een fantastische action camera; hij is enorm klein, stevig en veelzijdig, plus hij levert een betere beeldkwaliteit dan zijn voorganger. Hij weer meer details vast te leggen onder vrij uitdagende filmomstandigheden en bij weinig licht. De prijsverhoging vergeleken met zijn voorganger plaatst de Action 4 nu recht tegenover de beste camera's van GoPro. Hij is in ieder geval gemakkelijker vast te maken aan accessoires dan GoPro's dankzij zijn snelle, handige magnetische montagesysteem. Dit is een ongelofelijk leuke en goede camera voor het vastleggen van je actieve bezigheden of om mee te vloggen. Het is zeker een aanrader. Lees onze volledige DJI Osmo Action 4 review

Scorekaart

Swipe to scroll horizontally DJI Osmo Action 4 Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Redelijk duur voor een action camera. 4/5 Design Een prachtig en weloverwogen design. 5/5 Features en prestaties Geweldige tracking en stabilisatie. 4/5 Foto- en videokwaliteit Levert een geweldige videokwaliteit, maar heeft een te lage resolutie voor foto's. 4,5/5

Zo hebben we de DJI Osmo Pocket 3 getest

We hebben de DJI Osmo Pocket 3 tijdens het weekend in de stad kunnen testen, waar we te maken hadden met mooie architectuur, grote groepen toeristen en allerlei verschillende omgevingen en evenementen. Dit was dus een geweldige plek om de verschillende features van de Pocket 3 te testen. We hebben dan ook alle opnamefeatures getest, samen met de audio-hardware. We konden de Creator Combo-bundel testen, dus daar zaten ook alle accessoires bij, zoals het statief, de batterijhandgreep, de beschermende cover en de microfoonzender.