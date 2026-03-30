Nieuwe beelden van de DJI Osmo Pocket 4 gelekt en een lancering lijkt nabij

We zijn recent redelijk veel leaks rondom de DJI Osmo Pocket 4 tegengekomen en nu is er opnieuw een reeks onofficiële beelden van de aankomende vlogcamera gelekt. Daarnaast wordt er ook gehint dat de camera vanaf 20 april eindelijk te koop zal zijn.

De Colombiaanse retailer DroneTech heeft afbeeldingen en video's op zijn sociale mediakanalen gepost van de zogenaamde DJI Osmo Pocket 4 (via Notebookcheck) en dus ook meteen gehint naar een releasedatum. Hoewel we natuurlijk nog niet kunnen bevestigen dat dit echte beelden van de nieuwe vlogcamera zijn, zijn ze wel geloofwaardig.

De omschrijvingen bij de afbeeldingen en video (vertaald met Google Translate) noemen onder andere hoge videokwaliteit, intelligente stabilisatie en een Creator Combo (wat ook een van de bundels bij de DJI Osmo Pocket 3 was).

In onze DJI Osmo Pocket 3 review gaven we aan dat dat model een topklasse 4K-camera was die een geweldige videokwaliteit en prachtige slow-motion beelden weet te leveren. We zijn dus erg benieuwd wat er verbeterd is op de Pocket 4.

Qua upgrades verwachten we onder andere een feller scherm, een langere batterijduur en wat kleine designveranderingen. Daarnaast worden er ook verbeteringen voor de videokwaliteit verwacht, maar wat dat precies zal inhouden is nog niet duidelijk.

Dankzij eerdere leaks hebben we ook een idee van wat voor accessoires er naast de DJI Osmo Pocket 4 worden gelanceerd. Zo hebben we onder andere een LED-lampje gezien die je bovenop de camera zou kunnen zetten en er zullen als het goed is ook weer meerdere bundels beschikbaar zijn.

We hebben ook al het een en ander gehoord over een Pro-versie van het apparaat dat beschikt over een extra camera en natuurlijk ook wat duurder zal zijn. We hebben echter nog geen geruchten gehoord over mogelijke prijzen, maar de DJI Osmo Pocket 3 werd oorspronkelijk gelanceerd met een adviesprijs vanaf 539 euro.