Nieuwe leak toont de DJI Osmo Pocket 4-vlogcamera in actie voor zijn officiële lancering

Een grote onthulling is onderweg

DJI Osmo Pocket 3
De DJI Osmo Pocket 3 (Beeld: DJI)

We verwachten de komende weken meerdere nieuwe DJI-producten te zien verschijnen, waaronder de DJI Osmo Pocket 4-vlogcamera. Nu is er een nieuwe afbeelding gelekt van dit apparaat in actie in het wild, voordat hij dus überhaupt officieel onthuld is.

Deze leak komt vanuit The New Camera (via Notebookcheck) en in de afbeelding lijkt dus de aankomende camera te zien te zijn naast het huidige model. Het is mogelijk dat de prestaties hier vergeleken werden of dat er promobeelden voor het nieuwe product gemaakt werden.

Meerdere upgrades onderweg

DJI Osmo Pocket 3-vlogcamera in iemands hand

Het nieuwe model zal naar verwachting lichter zijn dan de DJI Osmo Pocket 3. (Image credit: Tim Coleman)

We hebben al eerder gelekte afbeeldingen van de DJI Osmo Pocket 4 te zien gekregen en die wezen op twee grote upgrades: een tweede camerasensor om de foto- en videomogelijkheden te verbeteren en een extra scherm aan de voorkant van de camera.

Die verbeteringen ten opzichte van het huidige model, plus de reputatie van DJI, betekenen waarschijnlijk dat dit model bij zijn release meteen weer een van de beste vlogcamera's wordt. We verwachten ook dat hij vrij snel zal worden gelanceerd.

Deze nieuwe gelekte afbeelding ziet er relatief slecht uit, dus we kunnen niet al te veel details van de nieuwe camera duidelijk zien. Het feit dat iemand hem echter zo in de praktijk aan het testen is, suggereert dat we niet lang meer hoeven te wachten op een officiële onthulling.

Daarnaast is het vrij waarschijnlijk dat we ergens in de komende weken ook nog een DJI Osmo Action 6-lancering zullen zien, plus een wereldwijde uitrol voor de DJI Neo 2.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft recent zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

