Nieuw lek toont DJI Osmo Action 6 eindelijk in actie

Het lijkt er sterk op dat er binnen enkele weken een nieuwe kanshebber voor onze lijst met beste actioncamera’s zijn opwachting maakt: de DJI Osmo Action 6. Een nieuw beeld van het toestel is namelijk online uitgelekt.

Zoals bij veel eerdere lekken van deze camera, komt de afbeelding van de bekende tipgever Igor Bogdanov, maar in tegenstelling tot de beelden die we tot nu toe zagen, toont deze foto de DJI Osmo Action 6 in een echte omgeving.

Eerdere beelden van de actioncamera leken vooral op officiële renders die bedoeld waren voor online winkels, terwijl deze nieuwe afbeelding duidelijk een marketingfoto is waarop het toestel te zien is, bevestigd aan het stuur van een motor.

Daarnaast is ook iets te zien dat sterk lijkt op de DJI Osmo Action GPS Bluetooth Remote Controller die al verkrijgbaar is als optionele accessoire voor DJI-camera’s. Op het display is te lezen dat er nog 1 uur en 53 minuten opslagruimte beschikbaar is voor 4K/30fps-video.

Welke upgrades komen er?

👉We have surpassed the milestone of 10,000 followers🥂. It may seem insignificant, but it is gratifying. I extend my deepest gratitude to my subscribers.🫡#osmoaction6 pic.twitter.com/fbcrcuuFpPOctober 24, 2025

Afgezien van het feit dat dit een interessant beeld is van de DJI Osmo Action 6 die daadwerkelijk in actie te zien is, vertelt het ons eigenlijk niets nieuws over de opvolger van de DJI Osmo Action 5 Pro. Het ontwerp, zowel aan de voor- als achterkant, hebben we al in eerdere lekken gezien.

Als we de renders die eerder online verschenen van dichtbij bekijken, zien we een variabel diafragma van f/2.0 tot f/4.0 en een camerasensor van 1/1,1 inch (ter vergelijking: het huidige model gebruikt een 1/1,3-inch sensor).

De camera lijkt dus een flinke upgrade te worden, maar DJI heeft zelf nog niets officieel bekendgemaakt over het toestel of over een mogelijke releasedatum. Er doen geruchten de ronde over maandag 10 november als lanceerdatum, maar dat moeten we nog afwachten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zoals gebruikelijk is het verstandig om deze lekken en geruchten met een korreltje zout te nemen al komen de beelden van een betrouwbare bron, en zou het geen verrassing zijn als dit inderdaad het definitieve ontwerp van de DJI Osmo Action 6 blijkt te zijn.