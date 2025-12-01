De DJI Osmo Pocket 4 is opnieuw gelekt en een lancering lijkt nabij

Het ziet ernaar uit dat we binnenkort een opvolger krijgen voor de DJI Osmo Pocket 3. Er is namelijk een nieuwe DJI-vlogcamera bij de 'Federal Communications Commission' (FCC) in de VS verschenen.

Elke gadget die in de VS op de markt moet komen, moet van tevoren eerst goedkeuring van de FCC krijgen. New Camera (via Notebookcheck) heeft nu dus aangegeven dat dit gebeurd is. Dat betekent dat we nu waarschijnlijk niet lang meer hoeven te wachten op de DJI Osmo Pocket 4.

De FCC-documentatie vertelt ons niet heel veel over wat er nieuw is aan deze camera, maar geeft wel aan dat hij bijvoorbeeld, net als de DJI Osmo Pocket 3, Wi-Fi 5 zal ondersteunen. Ook zou er sprake zijn van een upgrade voor de batterijcapaciteit. Deze zou van 1.300mAh naar 1.545mAh gaan.

We zien benieuwd hoe groot de impact van die upgrade in de praktijk zal zijn. Extra batterijcapaciteit is natuurlijk altijd mooi meegenomen, maar het is maar een van de factoren die bijdragen aan de daadwerkelijke batterijduur.

De VS dreigt met een verbod

(Image credit: Tim Coleman)

We hebben eerder al gelekte afbeeldingen van de DJI Osmo Pocket 4 gezien en die toonden een flink veranderd design. Dat nieuwe design zou onder andere een tweede scherm kunnen bevatten. Dat kan natuurlijk ook weer impact hebben op de batterijduur.

Naast een tweede scherm zou de vlogcamera ook een tweede camera kunnen krijgen. Dat zou in theorie moeten zorgen voor een hogere foto- en videokwaliteit en meer veelzijdige opnameopties.

Er staat momenteel wel wat druk op DJI in de VS, want daar wordt er gedreigd met een verbod op nieuwe DJI-producten. Het lijkt er steeds meer op dat er inderdaad een verbod aankomt en dit zou al op dinsdag 23 december in kunnen gaan. Voor die datum zou een overheidsinstantie een veiligheidsaudit moeten uitvoeren om DJI aan het verbod te laten ontsnappen.

Er is dus een goede reden voor DJI om de Osmo Pocket 4 hoe dan ook nog snel voor 23 december te lanceren. Het is echter niet duidelijk of de overheid in de VS na die datum ook bestaande producten zal aanpakken, maar daar hebben wij hier geen last van.