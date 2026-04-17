DJI Osmo Pocket 4 gelanceerd met 4K 240fps, extra knoppen en langere batterijduur

DJI heeft de Osmo Pocket 4 officieel aangekondigd. De compacte gimbalcamera volgt de Osmo Pocket 3 op en richt zich opnieuw op vloggers en content creators die een lichte en snelle camera zoeken. De nieuwe versie krijgt onder meer verbeterde slow motion, extra fysieke knoppen en ingebouwde opslag.

De Osmo Pocket 4 beschikt net als zijn voorganger over een 1-inch CMOS-sensor met een diafragma van f/2.0. DJI legt de nadruk op betere prestaties bij weinig licht en een groter dynamisch bereik tot 14 stops. Ook wordt 10-bit D-Log ondersteund voor meer flexibiliteit bij nabewerking.

Een van de opvallendste upgrades is de slowmotionfunctie. Waar de vorige generatie tot 120fps ging in 4K, kan de Osmo Pocket 4 nu opnemen in 4K met maximaal 240fps.

Meer knoppen en slimme tracking

DJI brengt enkele fysieke knoppen terug die bij de vorige generatie verdwenen waren. Naast het touchscreen zijn er nu een aparte zoomknop en een programmeerbare C-knop aanwezig. Die zijn alleen zichtbaar wanneer het scherm wordt omgeklapt voor horizontaal filmen.

Daarnaast introduceert DJI nieuwe trackingopties onder de noemer ActiveTrack 7.0. De camera kan onderwerpen automatisch blijven volgen, zelfs wanneer ze zich door een drukke omgeving bewegen. Functies zoals Subject Lock en Registered Subject Priority moeten ervoor zorgen dat de juiste persoon scherp in beeld blijft.

De camera gebruikt een drie-assige gimbal voor stabilisatie en krijgt ook nieuwe bedieningsopties zoals gesture control. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld opnames starten of tracking activeren met handgebaren.

Ingebouwde opslag en langere batterijduur

Een andere verandering is de toevoeging van 107GB interne opslag. Daardoor is een microSD-kaart niet altijd nodig, al blijft uitbreiding via kaartjes mogelijk tot 1TB. Bestanden kunnen volgens DJI met snelheden tot 800MB per seconde worden overgezet.

De batterijcapaciteit is gegroeid naar 1545mAh. Volgens DJI levert dat een gebruiksduur tot 240 minuten op bij 1080p-opnames. Opladen van 0 naar 80 procent zou ongeveer 18 minuten duren.

De Osmo Pocket 4 krijgt een adviesprijs vanaf 499 euro voor de standaardversie. Daarmee is hij iets goedkoper dan de Osmo Pocket 3 bij lancering. De camera is vanaf 22 april beschikbaar met verschillende bundels die onder meer een microfoon en accessoires toevoegen.