DJI Osmo Pocket 4P is officieel geteased tijdens het Filmfestival van Cannes

Na de lancering van de DJI Osmo Pocket 4-vlogcamera vorige maand komt de volledige onthulling van zijn premium broertje steeds dichterbij. DJI heeft ons via sociale media bovendien al de beste blik tot nu toe gegeven op de Osmo Pocket 4P.

Posts op X en Instagram tonen het ontwerp van het toestel min of meer volledig. We zien de camera-opstelling met dubbele lens, een van de belangrijkste verschillen met het standaardmodel, en er zijn hints naar 3x zoom en een 1-inch sensor.

Er is nu een officieel persbericht verschenen, maar ook dat is opnieuw karig met concrete specificaties. Wel lezen we dat de camera in staat is tot ‘professional-grade storytelling’ en 10-bit D-Log2-kleurprestaties biedt, iets wat creatieve professionals ongetwijfeld zullen waarderen.

Het persbericht heeft het ook over betere prestaties voor portretten, zoom en situaties met weinig licht. Het klinkt er dus naar dat DJI alles uit de kast heeft gehaald voor de DJI Osmo Pocket 4P. Prijzen en configuraties worden volgens DJI echter “op een later moment” bekendgemaakt.

Deze lange opbouw van hype valt niet bij iedereen in goede aarde. Sommige Reddit-gebruikers doen de Cannes-teaser af als “pure marketing fluff” met “zero real details”. We zullen moeten afwachten of de camera de lange wachttijd uiteindelijk waard blijkt.

Ondertussen is Insta360 druk bezig met de voorbereiding van de lancering van de Insta360 Luna Ultra. Volgens de nieuwste lekken krijgt die camera een eigen camera-opstelling met dubbele lens, 8K-video-opname en een afneembaar dashboard dat als afstandsbediening dient.

