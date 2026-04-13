OPPO onthult het design van zijn nieuwe Find X9 Ultra-vlaggenschip

Wij hebben inmiddels al wat tijd kunnen doorbrengen met de aankomende OPPO Find X9 Ultra, die op 21 april officieel gelanceerd wordt. Tegen die tijd kunnen we wat meer delen over de camerakwaliteit van het nieuwe vlaggenschip van OPPO, maar in de tussentijd kunnen we al wat eerste beelden van de telefoon delen.

Het design van de Find X9 Ultra is duidelijk geïnspireerd door de producten van OPPO's partner Hasselblad. Het toestel lijkt vooral erg op de Hasselblad X2D 100C II (een 100MP medium-format camera).

Dit toestel ziet er dan ook duidelijk iets anders uit dan de gemiddelde smartphone. Hij is voorzien van een klassieke, leren afwerking en een metalen frame met wat leuke oranje accenten. Het voelt echt als een kleine Hasselblad en dat komt niet alleen door het design, want de camera's zijn hier ook duidelijk een belangrijk onderdeel.

Het artikel gaat hieronder verder.

De cameramodule achterop is dan ook niet te missen. Dat is het enige designelement dat misschien toch wel een beetje tegenvalt, maar als er erg goede camera's in die module zitten, dan is dat te vergeven. We kunnen daar nog niet heel diep op ingaan, maar het is al wel duidelijk dat er achterop vier lenzen zitten die brandpuntsafstanden van 14-230 mm bieden. Dit is wat OPPO tot nu toe verder onthuld heeft.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman)

De allerbeste cameratelefoon?

De OPPO Find X8 Ultra van vorig jaar was ook al een zeer indrukwekkende cameratelefoon, met betere prestaties dan zijn iPhone Pro Max- en Galaxy Ultra-rivalen, maar helaas kwam dat model alleen in China uit. We kregen hier wel tegen het einde van vorig jaar de OPPO Find X9 Pro, en die leverde ook al indrukwekkende cameraprestaties, maar nu krijgt dus het echte vlaggenschip een wereldwijde release.

Deze opvolger van de Find X8 Ultra moet zich op het gebied van camera's nog meer gaan onderscheiden van standaard flagships met goede camera's maakt dus een grote kans om een van de beste cameratelefoons op de markt te worden.

OPPO heeft al een video op zijn YouTube-kanaal gedeeld (hieronder te zien), waarin we eerst kort de bovengenoemde Hasselblad-camera te zien krijgen en vervolgens het 'Hasselblad Master Camera System' van de Find X9 Ultra. Dit camerasysteem bestaat uit onder andere twee 200MP-camera's en een indrukwekkende 50MP-telefotocamera met 10x optische zoom.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De teaser bevestigt ook al dat je hier dus kan genieten van brandpuntsafstanden van 14-230 mm én van maximale diafragma's van f/1,5-3,5.

Something Ultra This Way Comes | OPPO Find X9 Ultra - YouTube Watch On

Er zal ook nog een 'Earth Explorer'-kit beschikbaar zijn. Dit kit is geïnspireerd door een limited edition van de Hasselblad X2D II. Er zal ook een optionele 400mm-telefotolens beschikbaar zijn als accessoire. Daarmee krijgt de telefoon dus een nog groter zoombereik dan de 10x optische zoom die hij standaard biedt.

We kregen in de teaser ook al een korte blik op een andere, oranje kleuroptie. De teaser is voornamelijk bedoeld om mensen enthousiast te maken over de camera's en wij kijken er ook naar uit om binnenkort meer te delen over onze ervaringen met deze cameratelefoon.