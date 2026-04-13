OPPO onthult het design van zijn nieuwe Find X9 Ultra-vlaggenschip

Een kleine Hasselblad

De OPPO Find X9 Ultra (Beeld: Future / Tim Coleman)

Wij hebben inmiddels al wat tijd kunnen doorbrengen met de aankomende OPPO Find X9 Ultra, die op 21 april officieel gelanceerd wordt. Tegen die tijd kunnen we wat meer delen over de camerakwaliteit van het nieuwe vlaggenschip van OPPO, maar in de tussentijd kunnen we al wat eerste beelden van de telefoon delen.

Het design van de Find X9 Ultra is duidelijk geïnspireerd door de producten van OPPO's partner Hasselblad. Het toestel lijkt vooral erg op de Hasselblad X2D 100C II (een 100MP medium-format camera).

De allerbeste cameratelefoon?

De OPPO Find X8 Ultra van vorig jaar was ook al een zeer indrukwekkende cameratelefoon, met betere prestaties dan zijn iPhone Pro Max- en Galaxy Ultra-rivalen, maar helaas kwam dat model alleen in China uit. We kregen hier wel tegen het einde van vorig jaar de OPPO Find X9 Pro, en die leverde ook al indrukwekkende cameraprestaties, maar nu krijgt dus het echte vlaggenschip een wereldwijde release.

Deze opvolger van de Find X8 Ultra moet zich op het gebied van camera's nog meer gaan onderscheiden van standaard flagships met goede camera's maakt dus een grote kans om een van de beste cameratelefoons op de markt te worden.

OPPO heeft al een video op zijn YouTube-kanaal gedeeld (hieronder te zien), waarin we eerst kort de bovengenoemde Hasselblad-camera te zien krijgen en vervolgens het 'Hasselblad Master Camera System' van de Find X9 Ultra. Dit camerasysteem bestaat uit onder andere twee 200MP-camera's en een indrukwekkende 50MP-telefotocamera met 10x optische zoom.

De teaser bevestigt ook al dat je hier dus kan genieten van brandpuntsafstanden van 14-230 mm én van maximale diafragma's van f/1,5-3,5.

Er zal ook nog een 'Earth Explorer'-kit beschikbaar zijn. Dit kit is geïnspireerd door een limited edition van de Hasselblad X2D II. Er zal ook een optionele 400mm-telefotolens beschikbaar zijn als accessoire. Daarmee krijgt de telefoon dus een nog groter zoombereik dan de 10x optische zoom die hij standaard biedt.

We kregen in de teaser ook al een korte blik op een andere, oranje kleuroptie. De teaser is voornamelijk bedoeld om mensen enthousiast te maken over de camera's en wij kijken er ook naar uit om binnenkort meer te delen over onze ervaringen met deze cameratelefoon.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

