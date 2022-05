Het beste aan de DJI Mini 3 Pro is de RC Smart Controller

De DJI Mini 3 Pro is klein wondertje van 249g. Het is een van de beste kleine drones die je nu kunt krijgen. Het beste gedeelte van dit apparaat is niet van de drone zelf, maar juist de controller. Als je de duurste bundel aanschaft krijg je daarbij de gloednieuwe RC Smart Controller, deze zal veranderen hoe je naar drones kijkt.

De nieuwe controller is uitgerust met een 5,5 inch kleurendisplay met een hoge resolutie.

Voordat we uitleggen wat deze drone zo goed maakt, moeten we uitleggen dat je er wel extra voor moet betalen. Je kunt de DJI Mini 3 Pro bestellen voor 739 euro, maar daar krijg je geen afstandsbediening bij. Als je de drone met de RC-N1-controller wilt kopen, kost je dat 829. De set die je wilt kopen, is degene met de RC Smart Controller. Hiervoor moet je 999 euro neerleggen.

Dit is niet de eerste controller met een scherm. Dat was de DJI Smart Controller, maar deze is niet meer verkrijgbaar. De twee afstandsbedieningen lijken enigszins op elkaar, maar de nieuwe versie heeft geen uitvouwbare antennes.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De oude problemen

Om te begrijpen waarom deze controller zo goed is, moeten we terugkijken naar de vroege dagen van DJI-drones. Bij vrijwel elke drone moesten we een smartphone koppelen met een controller voor de besturing. DJI heeft verschillende methodes verzonnen om een smartphone vast te zetten aan een controller, met wisselend succes.

DJI werd namelijk beperkt door het feit dat er een enkele houder geplaatst moest worden, die compatibel was met vrijwel alle smartphones. Het heeft bij ons nooit voor ongelukken gezorgd, maar heel stabiel was het ook niet. Daarnaast was er niet altijd een goede oplossing voor de kabels.

De controller van de DJI Mini 2 (de RC-N1) was een duidelijke verbetering. Dit is ook de controller die je bij een van de Mini 3 Pro-bundels krijgt. Hierop zit een stevige klem met vering die je smartphone stabiel vasthoudt. Hierdoor kun je ook de kabel gemakkelijk wegwerken.

Zelfs deze controller gebruik je echter niet volledig zonder zorgen. Je moet de nieuwste software en apps installeren, en dat is niet altijd even makkelijk. DJI heeft de neiging om voor elke drone een nieuwe app uit te brengen, wat het een verwarrend proces maakt.

Ook batterijen zijn dan een probleem. Zowel de controller als je smartphone moet genoeg accusap hebben om de vlucht door te komen.

Een betere manier

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De DJI RC Smart Controller lost een duidelijk probleem op: er is geen smartphone voor nodig.

Je hoeft de controller niet via wifi aan te sluiten (tenzij je dat graag wil doen), een app zoeken en met de kabels stoeien. Als jouw smartphone nog thuis ligt, kun je nog steeds vliegen.

Dit is een uitstekende combinatie van gebruiksgemak, vrijheid en plezier.

De controller is iets zwaarder dan oudere modellen, maar ligt heel fijn in de hand. De metalen joysticks (die je kunt bewaren in de achterkant en aan de voorkant vast kunt schroeven) voelen goed en zijn perfect gepositioneerd. Door de slimme plaatsing, zitten je vingers nooit voor het scherm.

Aan de voorkant zitten er een aantal knoppen die makkelijk te bereiken zijn. Zo kun je snel een foto maken of video-opnames starten of stoppen. Daaronder zitten draaiknoppen waarmee je de oriëntatie van de gimbal kunt aanpassen. De andere laat je inzoomen op het beeld wat de drone weergeeft.

Er zijn ook knoppen toegevoegd waarmee je snel de oriëntatie van de camera naar voren of naar onderen kunt zetten, plus toegang tot geavanceerde camera-instellingen.

Tussen de joysticks zitten knoppen om de drone terug te laten keren naar huis, alsmede een pauzeknop en een aan/uitschakelaar. Het is een simpele maar vooral logische layout.

Ondanks dat er geen zichtbare antennes opzitten, was de communicatie altijd top. Zelfs wanneer de drone een ruime kilometer van ons af was.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het 5,5 inch LCD-scherm is fel genoeg om er direct op te kijken. Wanneer iemand naast je staat heeft hij of zij wellicht wat moeite om alles goed te zien. Voor de piloot is dat echter geen probleem.

Het scherm, die ook aanraakgevoelig is, vraagt niet veel van je. De DJI Mini 3 Pro verbindt vrijwel automatisch met de controller. Zodra dat klaar is klik je op ‘Go Fly’ om de besturing te activeren en door de camera van de drone te kijken.

Door te swipen kun je bij enkele andere functies komen. Hier kun je bijvoorbeeld verbinden met wifi om automatisch de nieuwste firmware-updates te downloaden.

We maakten ons zorgen over de mogelijke batterijduur, aangezien het wat stroom kost om zowel de drone te besturen als een camera-feed weer te geven. De controller houdt het echter een stuk langer vol dan de drone, dus je zult geen problemen ervaren.

De DJI Mini 3 Pro is zonder twijfel een van de beste drones die je nu kunt krijgen, maar zonder de RC Smart Controller was de ervaring wellicht minder goed.