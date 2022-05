DJI Mini 2 review

De DJI Mini 2 is het perfecte startmodel voor beginners die het vliegen en maken en bewerken van beelden van prachtige landschappen onder de knie willen krijgen. Jouw keuze tussen de Mavic Mini of de Mini 2 hangen af van hoe hard je die 4K-resolutie wilt. Waar je ook voor kiest, je zal niet teleurgesteld zijn, zolang je het niet erg vindt om enkel in heldere omgevingen beelden te maken.

In het kort

De DJI Mini 2 is een ultra-compacte drone die zo klein en makkelijk in het gebruik is dat je hem in slechts enkele seconden uit je tas haalt en in de lucht hebt. Daarmee is het de ideale drone voor beginners die 4K beelden willen maken zonder alle high-tech extraatjes van de duurdere drones die je kan vinden.

Het ontwerp van de DJI Mini 2 is vrijwel identiek aan dat van de Mavic Mini, maar de controller heeft wel een upgrade gekregen. Deze is nu prachtig gestroomlijnd en levert merkbaar betere prestaties.

Net zoals de grotere Mavic-broertjes zijn de twee Mini's inklapbaar, met beweegbare armen waarmee je de drone in een handomdraai klaar krijgt om de lucht in te gaan.

De Mavic Mini weegt minder dan 249 gram. Dat lijkt nu niet interessant, omdat het eerder de originele Mavic Mini was die hier grote aanpassingen bracht. We maken echter graag duidelijk dat het gewicht van de Mini 2 hem op elk front beter maakt.

Het beste van de nieuwe DJI Mini 2 is zeker zijn controller. Deze is volledig herwerkt, met eenvoud in het achterhoofd. Ook al ziet deze er nu minder uit als een Transformer, omdat ze nu voor minder bewegende delen hebben gekozen, toch behoudt hij een zekere charme.

De DJI Fly-app is ook een goed gebalanceerde combinatie van gebruiksgemak en sterke features. Beginners moeten niet veel verder kijken dan de hoofd-interface, maar er is voldoende om te bekijken.

(Image credit: Future)

De betrouwbare stabilisatie van DJI is inmiddels een onderdeel van het merk geworden, en we kunnen dit enkel toejuichen.

Het eerste dat opvalt bij de videobeelden van de DJI Mini 2 is dat ze volledig stabiel zijn, buiten in de meest winderige omstandigheden. Dat is vrij indrukwekkend voor een drone van dit formaat.

Onbewerkte beelden kunnen er wat plat en onderbelicht uitzien in bewolkte omgevingen. Het is duidelijk dat DJI de beelden voorzichtig bewerkt, met video-bewerking in het achterhoofd. De helderheid is respectabel te noemen. De digitale zoom is beperkt tot 2x als je beelden maakt in 4K, maar je kan wel bruikbare 3x beelden halen tegen 1080p. Zodra de belichting daalt, daalt ook het bruikbare zoombereik en dus ook bruikbare beelden.

Met een stevige batterijduur haalden we op een winderige dag ongeveer 30 minuten vluchttijd op een enkele oplaadbeurt bij het maken van beelden met een mengeling van 4K en 1080p. Met de drie batterijen van de Fly More Combo haal je dus 90 minuten vliegplezier.

(Image credit: Future)

DJI Mini 2 prijs en releasedatum

Aangekondigd in november 2020

Beschikbaar in twee bundels, waaronder een Fly More Combo

Begint bij 459 euro

De DJI Mini 2 werd in november 2020 aangekondigd en is beschikbaar in twee versies. De gewone bundel voorziet je van de drone met enkele kleine extraatjes, en de Fly More Combo biedt je bijkomende zaken, waaronder drie batterijen en een draagtas.

Het standaardpakket geeft je de mini-drone met een batterij, camerabescherming, controller en enkele kabel- en schroef-opties. Deze komt neer op 459 euro.

Tijdens onze tests maakten we gebruik van de DJI Mini 2 Fly More Combo. Deze komt met drie batterijen en een oplader die ze alle drie tegelijkertijd oplaad en een draagbare power pack wordt. Het voorziet ook enkele reserve-propellors en -schroeven, een gesp die de propellors op hun plaats houdt, een 18W oplader en een handige tas om de drone en alle accessoires in op te bergen.

Een opvallende afwezige, in vergelijking met de originele Mavic Mini Fly More Combo is een 360-graden propellor-beschermer. Dit pakket komt neer op 599 euro.

Design

Meet slechts 131x81x58mm en weegt 249g

Heeft visuele sensoren, maar geen opties om obstakels te vermijden

Heeft nu USB-C-laden in plaats van microUSB

Het ontwerp van de DJI Mini 2 erft de kleinere afmetingen en vouwbare armen van de Mavic Mini voor een grootte die beperkt genoeg is om geen afleidingen te voorzien als je hem door de lucht laat zoeven.

De drone weegt slechts 249 gram, wat oprecht weinig is voor dit soort toestel. De Mavic Air 2 is ook heel compact en licht, maar DJI weet deze trend verder te zetten met de Mini 2. Hierdoor voelt het aan alsof je jouw eigen luchtcamera in je zak hebt zitten.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Vooraan de Mini 2 zit de camera die op drie assen is gestabiliseerd. Deze is in de doos voorzien van een camerabeschermer, maar deze kan je zelf verwijderen bij het vliegen. Achteraan zit er een microSD-kaartgleuf, samen met een USB-C-poort (wat een upgrade is ten opzichte van de micro-USB op de Mavic Mini). Deze kan je gebruiken om tussendoor wat te laden. Hierboven zit de batterijhouder, en het is enorm makkelijk om zowel de batterijen als opslag te verwisselen.

In tegenstelling tot de DJI Mavic Air en grotere drones ondersteunt de DJI Mini 2 geen sensoren om obstakels mee op te merken, zowel vooraan, achteraan als opzij. Er bevinden zich onderaan wel enkele sensoren, dus als het daar iets van oppervlakte voelt, dan zal de drone in de lucht vliegen om dat te vermijden. Het onderstel bevat ook een batterijmeter en licht, zodat je jouw drone steeds in de gaten kan houden, ook 's nachts.

Controller en besturing

Nieuw controllerontwerp zonder antenne

Vertrouwde DJI Fly-app ervaring

Krachtig en gebruiksvriendelijk

Het beste deel van de nieuwe DJI Mini 2 is zijn controller. Deze is volledig herwerkt, en eenvoud staat centraal. Enkel de DJI Mavic Air 2 heeft tot nu toe dezelfde geavanceerde controller.

Met een 5.200mAh batterij is het geen wonder dat de controller van de DJI Mini 2 390g weegt, wat wel wat meer is dan de drone zelf. De linkse en rechtse joysticks bevinden zich in een compartiment onderaan en kan je zonder teveel gedoe in hun respectievelijke houders schroeven.

De smartphone-houder schuif je makkelijk uit aan de bovenkant van de controller, en de opening bevat een verbindingskabel, met drie versies in de doos: Lightning, microUSB en USB-C.

Op vlak van knoppen zit er een Fn-knop voor het pannen over de verticale as, een modus-schakelaar en knoppen voor het landen en in- en uitschakelen van het toestel. Er is ook een fysieke slider waarmee je kan wisselen tussen Cine, Normal en Sportmodi, wat een ongelofelijk handige optie is voor gebruikers die tijdens het vliegen niet op zoek willen gaan in hun interface.

(Image credit: Future)

Achteraan de controller zit er een R-trekker, en waar de L-trekker moet zitten, vind je een wijzer waarmee je het verticale pannen van de DJI Mini 2 kan besturen. Wat hier zo uitzonderlijk aan is, is de mate waarin de wijzer en joysticks zijn afgesteld. Vlotte en trage pans zijn in de Sports-modus mogelijk, dus als je dit onder de knie krijgt, dan zullen jouw vluchten er snel enorm vloeiend uitzien.

Een ander hoogtepunt van de DJI Mini 2 is de eenvoud waarmee we de drone in de lucht kregen en allerlei stunts konden uitvoeren. We dacht bij de originele Mavic Mini al dat het makkelijk was om de drone te besturen, maar DJI weet zich met een meer intuïtieve controller en genuanceerder systeem voor de besturing te overtreffen.

Met een videotransmissie van tot wel 10km breidt de Mini 2 zijn bereik uit met 150% ten opzichte van zijn voorganger. We waren niet in staat om de limieten van de drone te testen, omdat we wettelijk gezien niet ver genoeg mochten vliegen om te testen wanneer de verbinding wegvalt. Hoe dan ook bleken we steeds voldoende connectie te hebben, wat leuk nieuws is.

DJI Fly App

Eenvoudige verbinding en navigatie

Met betere controller minder afhankelijk van de app

Verander modi en krijg toegang tot QuickShots

De DJI Fly-app is een mooi gebalanceerde combinatie van gebruiksgemak en kracht om voldoende diepgang te bieden aan meer geavanceerde drone-piloten.

Beginners en hobbyisten moeten niet veel voorbij de standaard interface kijken. Er is een opstijg- en landknop (die ook op de controller zit), een kaart-shortcut onderaan links, een sluiterknop rechts samen met een modus-wisselaar, shortcut naar je galerij en een schakelaar tussen manuele foto en video.

Op de gebruiksinterface van de DJI Fly-app kan je een hoop handige zaken terugvinden, waaronder de hoogte, resterende opnametijd, belichtingscompensatie, batterijpercentage en controllersignaal.

(Image credit: Future)

De app blinkt echt uit voor meer geavanceerde gebruikers in zijn uitgebreide menu, wat je kan openen door op de drie bolletjes te drukken bovenaan rechts. Hier kan je de maximale hoogte en afstand inschakelen, samen met jouw startpunt van de Mini 2.

Hier kan je ook het RGB LED-spectrum aan de voorzijde van de drone mee bedienen. Dit geeft de Mini 2 een gaming-achtige uitstraling. Dit is vooral handig als je met meerdere drones tegelijk vliegt, zodat je makkelijk de jouwe eruit kan vissen. Je kan de RGB-modi ook overschakelen naar een vaste, ademende of regenboogkleur.

Met bijkomende opties om een histogram, waarschuwingen bij overbelichting en gridlijnen op te roepen en het schakelen van de beeldverversing tussen 50hz en 60hz is het opmerkelijk hoe goed DJI de professionele functies heeft weten thuis te brengen in een eenvoudige UI.

Tot slot stelt de app je in staat om manueel foto's te maken met een optionele sluitersnelheid van tot wel vier seconden voor foto's en 1/60 seconden voor video, met een maximale ISO-waarde van 3200 voor beide modi.

Functies en prestaties

Tot 4K resolution met 30fps

12MP afbeeldingen

Vijf QuickShot-modi

In de DJI Fly-app krijg je bij het openen van de verschillende modi om beelden mee te maken een eenvoudig menu te zien met alle verschillende manieren waarop je beelden kan maken. De eerste set opties zijn Photo, Video, QuickShot en Pano, maar je kan per optie nog bijkomende instellingen aanpassen.

Binnen de Photo-modus kan je schakelen tussen het nemen van een enkelvoudige foto per keer, AEB (auto-exposure bracketing) voor HDR-beelden, alsook een auto-timer terugvinden. In de Video-modus kan je resoluties kiezen (1080p, 2,7K en 4K) en frame rates (tot 60fps in 1080p, 30fps in alle andere modi).

Er zijn ook vijf QuickShot-modi wat vooraf ingestelde vluchtroutes zijn die een onderwerp volgen (Cirkel, Boomerang, Dronie, Helix en Rocket) en drie panorama-opties (traditioneel, 180-graden en 360-graden).

Hoe zit het met de batterijduur? Op een licht winderige dag haalden we 30 minuten op een enkele oplaadbeurt bij het maken van beelden op een gemengde 1080p en 4K-resolutie. Zodra de batterij leeg begint te lopen, gaat de slimme Mini 2 terug naar zijn startpunt om ervoor te zorgen dat hij niet zomaar zonder stroom komt te zitten.

De hoofdreden om de Fly More Combo te kopen is dat je jouw drone langer in de lucht kan houden. Met drie 2.250mAh batterijen kan je tot wel 90 minuten vluchttijd halen, wat fantastisch is.

De batterij van de drone is niet het enige noemenswaardige. De 5.200mAh batterij van de controller is gigantisch, gaat lang mee en vraagt enkele uren om volledig op te laden. Je kan tevens jouw smartphone hiermee opladen als je deze verbindt.

De powerpack van de Fly More Combo zorgt er ook voor dat de drie batterijen in een 18W snelladende powerbank voor jouw smartphone of een ander accessoire kunnen worden omgevormd.

Video en fotokwaliteit

Als je ooit al met een product van DJI hebt gewerkt, ongeacht wat het is, dan is het overkoepelende thema altijd de vlotheid en stevigheid. De betrouwbare stabilisatie van DJI is inmiddels de standaard geworden voor het bedrijf.

Het eerste dat we moeten aanhalen over de videobeelden van de DJI Mini 2 is dat ze in ongeveer elke omstandigheden rotsvast blijven, wat we wel appreciëren aan een drone van deze grootte.

Over de drie modi, Normal (medium), Cine (traag) en Sports (snel), blijft hij stabiel. Ook bij plotse veranderingen kan het horizontale niveau wat afwijken, maar zelfs onervaren piloten kunnen vrij mooie beelden maken, omdat de Mini 2 zichzelf doorgaans snel rechttrekt.

De basisspecs van de sensor/lens zijn een exacte kopie van die van het model van vorig jaar, wat inhoudt dat eigenaars van de Mavic Mini waarschijnlijk niet voor de upgrade zullen gaan.

Het 83 graden zichtveld van de Mini 2 houdt in dat de kadrage van de drone lijkt op die van het menselijk oog. De fixed-focus lens met een f/2.8 diafragma is open, maar toch nauw genoeg om ervoor te zorgen dat de lucht er te opgeblazen uitziet.

Om samen te vatten komen zowel de Mavic Mini als Mini 2 met een 12MP 1/2,3 inch CMOS-sensor met een maximale resolutie van 4.000 x 3.000 (of 16:9, 4.000 x 2.250).

Ook al is de hardware van de Mini 2 vertrouwd, toch zorgen de verbeterde motoren, stabilisatie en windbescherming voor een stevigere camera, met verbluffende resultaten.

Onbewerkte beelden kunnen er wat plat en onderbelicht uitzien in bewolkte scènes. De DJI is duidelijk gemaakt voor de nabewerking van beelden. Je kan immers de schaduwen in je beeld omhoog krikken, maar je kan geen overbelichte beelden zomaar omlaag trekken.

(Image credit: Future)

De stijging in videoresolutie van 2,7K naar 4K is zeker een welkome toevoeging. We vragen ons af waarom 4K er niet in het vorige model zat, maar in goed verlichte omgevingen zorgen de extra pixels voor een betere zoom en bijsnijden.

De digitale zoom is beperkt tot ongeveer 2x als je in 4K beelden maakt, al kan je bruikbare 3x-beelden maken op 1080p. Zodra het licht wegvalt, zal je merken dat het bruikbare zoombereik van de Mini 2 ook vermindert.

Zoals je zou verwachten van een kleine sensor is dit niet de drone om beelden te maken in donkere omstandigheden. De video van de Mini 2 heeft het moeilijk zodra de zon wegzakt, al lijken de foto's het hier wat beter te doen. Zijn neiging om niet voldoende te belichten zorgt er ook voor dat de prestaties in slecht verlichte plaatsen wat ondermaats is. We raden je dus aan om videobeelden te maken op heldere en mooie dagen.

Met een manuele modus om foto's en video's te maken kan je de automatische modus uitschakelen, wat op zijn beurt voor betere prestaties bij weinig licht zorgt. De panorama-functie is ook geweldig en werkt beter dan die van de 64MP DJI Pocket 2 op vlak van dynamisch bereik over grote scènes.

Moet ik de DJI Mini 2 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je de beste draagbare drone zoekt

Met zijn 4K videobeelden, verbeterde controller, extra bereik en verstevigde windresistentie is de DJI Mini 2 de beste lichte drone die je kan vinden. De originele Mavic Mini is ook wel zijn enige concurrentie, maar hij weet deze op vlak te verslaan, op de prijs na.

Je 4K videobeelden nodig hebt

In goed verlichte omgevingen verzekert de 4K-modus van de DJI Mini 2 helderdere beelden, en het splitsen van DJI Mini 2-beelden in een 4K-project behoudt jouw kwaliteit.

Je een beginnende drone-piloot bent

Het ongelofelijk intuïtieve controlesysteem houdt in dat je als starter moeilijk een drone van betere kwaliteit zal vinden om de lucht in te gaan.

Koop hem niet als...

Je een beperkt budget hebt

Als geld geen probleem is, dan is de DJI Mini 2 een prachtige drone om mee te starten. Als je iets zoekt dat net iets meer waar voor zijn geld is, dan is de originele Mavic Mini misschien meer iets voor jou. Hij kost doorgaans minder en omdat hij met vrijwel dezelfde camera-hardware komt, zijn de beelden vergelijkbaar, zelfs als de resolutie maximaal 2,7K bedraagt.

Je reeds een Mavic Mini hebt

Ook al is de DJI Mini 2 beter dan de Mavic Mini, het is tevens geen heel grote sprong. Als je tevreden bent met een 2,7K resolutie, dan zal de grootste upgrade zich op vlak van de controller bevinden, dus ons advies zou zijn om nog even te wachten op een DJI Mini 3.

Je liefst 's nachts vliegt

Elke drone-piloot die veel nachtelijke vluchten wilt uitvoeren, zal zich meer kunnen vinden in een meer premium drone zoals de DJI Phantom 4 Pro V2.0. Deze is misschien niet even draagbaar of goedkoop, maar je krijgt er wel een opmerkelijk betere beeldkwaliteit mee dankzij de 1 inch sensor en professionele functies.