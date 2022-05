De DJI Mini 2 is een uitstekende drone, maar de app blijft een hekel punt

Ik heb recent mijn eerste drone gekocht, de DJI Mini 2. Niet alleen staat deze hoog op onze lijst van beste drones, zijn lichtgewicht chassis en gebruiksgemak maakt het een ideale drone voor beginnende piloten. Wanneer we ‘gebruiksgemak’ zeggen, hebben we het echter niet over de app.

De drone in elkaar zetten is goed te doen. Stickers op de behuizing maken het makkelijk om de armen uit te vouwen en de gimbal-beschermer te verwijderen, bij het installeren van de app is waar je tegen problemen aanloopt.

Ik ben geen drone-expert, maar ik werk met veel apps in mijn dagelijks leven. Dit zou dus geen zware taak moeten zijn voor mij. DJI heeft echter zo veel verschillende apps, waardoor het ontzettend verwarrend is om erachter te komen welke je moet gebruiken.

Apps in overvloed

Nadat ik bekend was geworden met de DJI Mini 2 en de batterijen op had geladen, bladerde ik verder door het instructieboekje. Nu was het tijd om het apparaat klaar te maken voor de eerste vlucht, en daar is de app voor nodig.

Ik herinnerde me dat de app DJI Fly of DJI Go of iets dergelijks heet. In de zoekbalk van de Google Play Store type ik ‘DJI’ in en ik werd gelijk overspoeld met apps.

DJI Go, DJI Go 4, DJI Pilot en nog twee andere apps van het bedrijf die duidelijk niet de juiste waren. Geen van deze apps had een waardering van meer dan 1,4 sterren, wat niet echt geweldig is. Op het oog leek het om namaaksoftware te gaan.

Welke was de juiste? DJI Go claimde dat het de app was voor ‘producten voor P4’. DJI Go 4 was voor ‘drones sinds P4’. Ik als beginnende piloot had geen idee wat dit betekende.

Om meer antwoorden te vinden heb ik de omschrijvingen van de apps uitgepluisd en gezocht naar ondersteunde apparaten. Toen kwam ik erachter dat geen van deze apps geschikt was voor mijn drone.

Na wat zoekwerk kwam ik er via de website van DJI achter dat er nog een andere app was genaamd DJI Fly. Dat was de app die ik nodig had, ondanks dat deze niet te vinden was in de Google Play Store.

Deze heb ik apart moeten installeren via de website van DJI, wat niet echt een perfecte oplossing is. Apps installeren buiten de Play Store om, neemt een inherent risico met zich mee. Het hele proces duurde uiteindelijk ongeveer een half uur, wat een stuk langer is dan je zou verwachten voor het installeren van een app.

Gelukkig werkte de app gelijk en kon ik mijn drone verder installeren, maar het proces was veel moeilijker dan het had moeten zijn.

Deze verwarring is niet nodig

In onze lijst met de beste drones, noemen we de DJI Mini 2 de beste drone voor beginners. Dit is waarom ik deze drone hebt gekocht, en omdat ik video’s van landschappen wil maken. De DJI Mini 2 lijkt me een prima apparaat om dit mee te leren.

Voor beginners is het echter niet prettig als het zo moeilijk is om een drone in te stellen, vooral als je veel geld uitgeeft aan je nieuwe vliegende camera.

Drones zijn ietwat spannend om te gebruiken. Toen ik de Mini 2 voor het eerst liet opstijgen was ik behoorlijk nerveus. Het is een klein, fragiel apparaat. Je moet je goed inlezen om te weten hoe je moet vliegen en waar het mag.

DJI moet het zo makkelijk mogelijk maken om in te stappen in de hobby. Anders raken ze wellicht klanten kwijt door de hoge drempel waar ze overheen moeten. Een app downloaden zou een van de simpelste stappen in het proces moeten zijn.

De oplossing is simpel: maak een centrale app die werkt met alle DJI-drones. Het is voor het bedrijf ook de moeite waard om even te kijken waarom iedereen reviews van 1 ster geeft. Sommige apps lijken daardoor op neppers, niet de officiële software van DJI.

Nu dat ik alles onder controle heb, weet ik dat het een goede app is met veel nuttige informatie en hulp voor beginners. Het zou echter een stuk fijner zijn als het wat sneller zou werken.