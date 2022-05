Zo til je jouw dronefotografie naar een hoger niveau

Dronefotografie is de laatste jaren echt van de grond gekomen. Compacte modellen van onder andere DJI, Autel, Ryze en PowerVision hebben de hobby een stuk populairder gemaakt. De kwaliteit die deze vliegende camera’s kunnen leveren is ongekend. De beste drones hebben een revolutie teweeggebracht in de wereld van luchtfotografie.

De unieke perspectieven die je alleen kunt bereiken met drones, zorgen voor een weelde aan creatieve mogelijkheden. Iedereen kan nu luchtfoto’s maken als ze een drone kopen, maar dat wil niet zeggen dat het ook goede foto’s zijn. Er zijn verschillende dingen die je voor, tijdens en na een fotosessie kunt doen om je resultaten beter te maken.

Alle soorten fotografie vereisen planning en technische kennis. Dronefotografie is geen uitzondering. Wanneer je plaatjes schiet vanuit de lucht moet je nog steeds weten wat je camera kan doen en welke technieken je moet gebruiken. Je moet goed weten wat je waar en wanneer moet gebruiken. Met deze acht tips til je jouw fotokunsten naar een hoger niveau.

1. Doe onderzoek en maak een plan

Research is belangrijk bij elke fotoshoot. Weten waar je foto’s wilt maken is net zo belangrijk bij dronefotografie als het is bij normale fotografie..

Niet alle locaties zijn geschikt voor dronefoto’s. Gebieden dichtbij vliegvelden, belangrijke infrastructuur of militaire installaties vereisen speciale toestemming om te vliegen. Om deze te herkennen kun je de app AirMap gebruiken (iOS en Android). Uiteraard moet je ook een locatie selecteren voor de visuele mogelijkheden voor foto's.

(Image credit: Future)

Google Maps is een fantastisch hulpmiddel om locaties uit te zoeken. Het geeft je een gedetailleerd beeld van bovenaf. Niet alleen kun je zo potentiële fotolocaties herkennen, je kunt ook zoeken naar handige plekken om op te stijgen en te landen. Ook via Street View kun je soms nuttige plekken herkennen.

Google Maps is een waardevolle tool voor dronefotografie. Het heeft geholpen met de planning van deze foto van aangemeerde boten. (Image credit: Future)

De locatie in de afbeelding hierboven is gevonden via Google Maps en toonde geweldige potentie. Zonder van te voren onderzoek te doen, hadden we deze fotolocatie misschien niet ontdekt.

2. Kies het juiste moment

Het fijne aan dronefotografie is dat je op veel verschillende momenten van de dag kunt schieten. Zonsondergang en -opgang zijn nog steeds de ideale tijdstippen, maar ook wanneer ze zon hoog staat kun je veel moois maken.

Apps als The Photographer’s Ephemeris (iOS) en PhotoPills (iOS) zijn handig omdat ze aantonen waar de zon zal zijn in het perspectief met een onderwerp op een landschap. Veel fotografen gebruiken deze app om fotoshoots te plannen rondom het opkomen of ondergaan van de zon, maar het kan ook handig zijn gedurende de dag.

Dronefotografie is heel afhankelijk van het licht, zoals bij deze foto waar het licht van achter de drone komt. (Image credit: Future)

Midden op de dag fotograferen kan goed werken omdat de schaduwen minimaal zijn. Als de zon achter je drone zit kun je scènes vastleggen met een gelijkmatige verlichting.

De bovenstaande afbeelding is geschoten met de zon achter de drone, zo was het licht goed verdeeld. Met het warme licht van een zonsondergang was het misschien nog mooier geweest, maar het werkt nog steeds in deze situatie omdat de schaduwen minder heftig zijn.

Consumentendrones met kleine sensoren produceren de beste beelden als er veel fel licht is, omdat het dynamisch bereik van de sensor niet zo groot is als die van een full-frame camera bijvoorbeeld.

3. Schiet in RAW

Veel fotografen geven de voorkeur aan schieten in RAW-formaat dan in JPEG. Voor dronefotografie is dit nog belangrijker omdat de kleinere sensoren doorgaans minder goede beeldkwaliteit leveren dan volledige camera’s. Plaatjes schieten in raw geeft je de optie om de kwaliteit te verbeteren in de montage.

(Image credit: Future)

Raw-bestanden zijn afbeeldingen waarvan je meerdere kopieën kunt maken zonder dat het origineel wordt aangetast. Aangezien je werkt met ruwe beelddata in plaats van verwerkte JPEG-bestanden, kun je alles aanpassen. Op deze manier kun je een betere beeldkwaliteit bereiken.

Het verwerken van raw-bestanden lijkt moeilijk, maar het duurt niet lang om te leren. Veel programma’s die je ervoor kunt gebruiken, zoals Adobe Lightroom en Camera Raw, geven de optie om de foto automatisch te bewerken. Dit is een goede plek om te beginnen en van daaruit zelf aanpassingen te maken.

4. Kies de juiste instellingen

Als je al een ervaren fotograaf bent, zal het niet moeilijk voor je zijn om een drone in te stellen. Drones zijn meestal voorzien van een aanpasbaar diafragma. Je kunt kiezen uit een automatische modus, diafragmaprioriteit, sluitertijdprioriteit, of een volledig handmatige modus. De laatstgenoemde optie geeft je de mogelijkheid om handmatig de sluitertijd en ISO aan te passen.

(Image credit: Future)

Zelfs als je voorbij de standaardmodi gaat, is het nog steeds heel makkelijk om een drone goed in te stellen. Met elke drone is het de moeite waard om de ISO zo laag mogelijk te houden. Kleine sensoren creëren namelijk veel ruis. De snelheid van de wind en de intensiteit van het licht bepalen welke ISO je nodig hebt. Als er wat wind staat, moet je ook de sluitertijd aanpassen om te voorkomen dat je camera gaat schudden. 1/125 seconden is een goed uitgangspunt.

Bij drones met een vast diafragma, hoef je je alleen zorgen te maken over ISO, sluitertijd en autofocus. Een drone met een verstelbaar diafragma, zoals de DJI Mavic 3, moet je dit ook zelf doen. Het diafragma is handig bij het schieten van video om de belichting te controleren. Foto’s maken op f/2.8 geeft genoeg diepte. F/4 is ook een bruikbare diafragma-instelling voordat diffractie merkbaar wordt.

5. Gebruik hulpmiddelen voor belichting en compositie

Wanneer je luchtfoto’s maakt, ben je veelal aan het multitasken. Aan de ene kant moet je de drone besturen en stabiel houden, met een constante blik op je onderwerp. Tegelijkertijd moet je de camera besturen. Met genoeg oefening leer je dit snel met elkaar te combineren. De meeste drones bieden wat visuele hulpmiddelen om dit nog makkelijker te maken.

De eerste is het raster waarmee je de regel van derden kunt naleven. Dit is een fundamenteel aspect van compositie. Veel drones bieden hulpmiddelen in de bijbehorende app zodat je dit in beeld kunt krijgen. Vaak is dit door middel van een raster die het scherm in negen vlakken verdeelt.

(Image credit: Future)

De punten waar de lijnen kruisen, worden zogenoemde ‘krachtspunten’ genoemd. Meestal plaats je het belangrijkste object wat je in beeld wilt hebben rondom deze punten. Dit hulpstuk maakt het makkelijk om onderwerpen goed in frame te krijgen en gelijk het perfecte plaatje te schieten.

Ook kun je vaak gebruik maken van een histogram. Deze laat je in een oogopslag zien of je te veel schaduwen in beeld hebt, of wanneer de highlights te heftig zijn. Hierdoor kun je namelijk veel detail verliezen in een afbeelding. Je wilt dat de histogram zo dicht mogelijk bij de rechterkant van het kader zit, zonder dat het wordt aangeraakt. Dan is de afbeelding zo fel als het kan zonder dat er detail verloren is gegaan.

6. Wees creatief met compositie

Pak een drone, vlieg op 120m hoogte en je hebt gelijk het beste punt om foto’s te maken, toch? Soms is dat zo, maar in veel gevallen wil je niet zo hoog mogelijk zijn. Misschien geeft het een indrukwekkend beeld van de scène die je schiet, maar soms verlies je juist je onderwerp. ‘Less is more’ is soms ook van toepassing op hoogte.

Een van de grote voordelen van dronefotografie, is dat je op plekken kunt komen waar je te voet niet bij kunt. Denk aan moeilijk te betreden landschappen of boven water. Dit geeft op zichzelf al een uniek kijkpunt. Als je de drone te hoog laat vliegen, verlies je soms een gedeelte van je scène omdat er geen duidelijk onderwerp is.

Afbeelding 1 van 1 (Image credit: Future)

Je kunt ook proberen om op 1,5-2m hoogte te schieten of net boven 3m. In beide gevallen weet de kijker niet gelijk zeker dat het een drone-shot is, maar moet er worden nagedacht over hoe de foto is gemaakt.

Foto’s van bovenaf maken is een unieke mogelijkheid van drones en een belangrijke toevoeging aan jouw arsenaal aan compositiemogelijkheden. Een foto recht van boven op een stilstaand onderwerp is soms meer indrukwekkend dan je zou verwachten. Probeer niet zo hoog mogelijk te vliegen, maar kijk naar wat een goede hoogte is voor het onderwerp waar je mee bezig bent.

7. Omarm belichtingsbracketing en HDR

Neutral density graduated filters (ND Grads) zijn de perfecte manier om belichting te controleren in scènes met veel contrast, als je een fotocamera gebruikt. Bij dronefotografie kun je deze helaas niet gebruiken, omdat drop-in-filters waarbij je kunt bepalen waar het filter tussen de helderdere lucht en de donkere voorgrond overgaat, niet beschikbaar zijn voor drones.

(Image credit: Future)

De makkelijkste manier om dit probleem te verhelpen, is door afbeeldingen te schieten in HDR. Dit is waar verschillende afbeeldingen worden gemaakt van dezelfde scène met verschillende belichtingen, voordat ze worden samengevoegd door middel van software als Adobe Lightroom. Zo worden veel details vastgelegd, van de schaduwen tot de hooglichten. Dit resulteert in een afbeelding met scherpte in zowel lichtere en donkere delen van de scène. Met een zorgvuldige verwerking kunnen de resultaten er volledig natuurlijk uitzien.

De meeste drones bieden een HDR-opnameoptie, maar deze moet je vermijden omdat het meestal JPEG's maakt met samengevoegde opnamen. Gebruik in plaats daarvan Auto Exposure Bracketing (AEB) ingesteld op vijf belichtingsopties en schiet in raw. De meeste drones meten alleen de belichting in stappen van één stop. Dus als je de optie met vijf opnamen kiest, krijgt je een basisbelichting, evenals onder- en overbelichte afbeeldingen met één en twee stops. Deze kunnen vervolgens in Lightroom worden samengevoegd.

8. Schiet in portretstand met verticale panorama-foto’s

De meeste drones kunnen hun camera’s niet rechtop kantelen, zoals je zou doen met een normale camera of je smartphone door hem een kwartslag te draaien. Foto’s met een portretformaat moet je handmatig maken. Dit geldt ook voor verticale panorama-foto’s. Je doet dit door drie of vier overlappende foto’s te maken naar boven of onder, of naar de zijkant.

Afbeelding 1 van 3 We hebben een portretfoto gemaakt met drie overlappende afbeeldingen. Dit is de eerste. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 Dit is de tweede. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 En dit is de laatste afbeelding van onze verticale panorama. (Image credit: Future)

Het is niet mogelijk om een verticale panorama te maken in Lightroom, dus je moet zelf je raw-bestanden bewerken voordat je ze exporteert. Daarna kun je ze aan elkaar vastmaken via een optie in fotoshop. Zodra de foto’s zijn samengesmolten kun je het exporteren als één geheel.

Afbeelding 1 van 2 Kies eerst alle foto's die je wilt gebruiken in je verticale panorama... (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 Zodra alles is samengevoegd, snijd de afbeelding bij tot het gewenste formaat. (Image credit: Future)

Open Photoshop en ga naar bestand>automatiseren>foto samenvoegen. Klik vervolgens op de knop ‘bladeren’ om Windows Verkenner te openen en de map met afbeeldingen te zoeken. Laat ‘lay-out’ ingesteld staan op automatisch en zorg ervoor dat ‘voeg afbeeldingen samen’ is aangevinkt. Druk op ok en vervolgens doet Photoshop de rest. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is de afbeelding bijsnijden tot jouw gewenste resultaat.