Vijf onmisbare tips voor betere WiFi

Volgens de schattingen van Internet World Stats gebruikten in 2021 ongeveer 747 miljoen Europeanen het internet. Dat is 89,2 procent van de bevolking. Een hoog percentage vergeleken met de rest van de wereld, waar slechts ongeveer 68 procent online was. Mensen gebruiken het internet voornamelijk via de WiFi in hun eigen huis. Maar die is niet altijd van optimale kwaliteit. Wil je series zonder onderbrekingen streamen in HD of snel de nieuwste gamefuncties downloaden? Dan heb je stabiele en snelle WiFi nodig. Ter gelegenheid van World WiFi Day op 20 juni helpt de Duitse netwerkexpert devolo AG, je om je WiFi in vorm te krijgen met deze vijf eenvoudige tips.

1. Doe een snelle WiFi-check

Als internetgebruiker merk je zeer snel of je WiFi-dekking goed of slecht is, maar handige analysetools helpen je om er meer inzicht in te krijgen. Met een app als Ookla Speedtest lokaliseer je thuis eenvoudig met je smartphone of tablet de ‘blinde WiFi-vlekken’ in elke kamer. Ook providers als KPN en Ziggo bieden hun eigen online snelheidsmetingen aan die je, ook als niet-klant, gratis kunt gebruiken.

2. Plaats de router op de juiste plek

Is je WiFi te traag of valt de verbinding soms helemaal weg? Dit is meestal te wijten aan een probleem met het bereik. Vaak staat de router in veel huishoudens immers ergens in een hoek, achter een bloempot of - erger nog - in de kelder. Een centrale en iets verhoogde positie is beter, bijvoorbeeld op een dressoir of een kast in het midden van een appartement. De WiFi van de router mag niet geblokkeerd worden door andere objecten ervoor of ernaast. Heeft de router externe antennes die je in verschillende richtingen kan zetten? Probeer dan wat combinaties uit tot je de optimale dekking hebt gevonden.

3. Is de router te oud?

Als je oude router aan vervanging toe is, moet het nieuwe model zeker WiFi 5 (WiFi ac) of zelfs WiFi 6 (WiFi ax) ondersteunen. Beide standaarden zijn aanzienlijk sneller dan WiFi 4 (WiFi n). Bovendien is een deel van WiFi 4, de 2,4 GHz-band, in veel grote stedelijke gebieden extreem overbelast. Je WiFi wordt weer sneller door over te stappen op een router die standaard WiFi 5 of WiFi 6 ondersteunt.

4. Kies voor een WiFi-versterker voor korte afstanden

Obstakels zoals muren of zelfs plafonds van gewapend beton werken als stoorzender voor WiFi. Voor kleine flats met een balkon en om de WiFi-prestaties op één verdieping te verbeteren, biedt devolo de devolo WiFi 6 Repeater 3000 (99,90 euro) en de devolo WiFi 6 Repeater 5400 (149,90 euro). Deze WiFi-repeaters vergroten het bereik van je bestaande draadloze netwerk met hoge transmissiesnelheden, geavanceerde mesh-functionaliteit en eenvoudige installatie met één druk op de knop.

In grote woonomgevingen is een repeater echter niet toereikend, omdat repeaters het WiFi-netwerk ook gebruiken voor gegevensoverdracht naar elkaar. Er is echter ook een goede technische oplossing voor een lange WiFi-afstand: Powerline-adapters. De truc: ze gebruiken het eigen elektriciteitsnetwerk van het huis als een lange datakabel. Het voordeel: muren, plafonds van gewapend beton en zelfs vloerverwarmingssystemen vormen geen obstakel meer, de WiFi gaat toch door de kabel. WiFi Powerline-adapters creëren een snelle hotspot bij elk stopcontact. Installeren is heel eenvoudig: aansluiten, even wachten en surfen maar. De huidige modellen combineren de beste Mesh WiFi-technologie met de snelste Powerline-technologie. De meervoudig bekroonde devolo Magic 2 WiFi 6 creëert een Powerline-snelheid van maximaal 2400 Mbps en biedt Mesh WiFi voor een snel draadloos netwerk door het hele huis.