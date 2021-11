DJI Mavic 3 review

De DJI Mavic 3 betekent een grote stap voorwaarts voor vouwbare drones, maar hij kent ook wel enkele gebreken. Op veel vlakken is het een geweldige drone met een uitstekende Four Thirds-camera, aanpasbaar diafragma, langere batterijduur en verbeterde botsingsdetectie, en dat allemaal verwerkt in een toestel dat nog lichter is dan de Mavic 2 Pro. De Mavic 3 ontbreekt echter wel enkele software-functies bij de lancering die slechts met een firmware-update in januari van 2022 verschijnen. Bovendien hangt er ook een stevig prijskaartje aan vast dat niet iedereen zal weten overtuigen.

In het kort

De DJI Mavic 3 is de meest krachtige vouwbare drone die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. Op basis van pure prestaties is het tevens de beste. Al deze grote verbeteringen ten opzichte van de DJI Mavic 2 Pro komen wel met een prijskaartje. Voor de meeste niet-professionele gebruikers zal de kleinere en meer betaalbare DJI Air 2S een betere aankoop blijken.

Het hoogtepunt van de DJI Mavic 3 is ongetwijfeld zijn nieuwe dubbele camera die met twee individuele sensoren en lenzen komt. De hoofdcamera komt met een 20MP Four Thirds CMOS-sensor met een aanpasbaar diafragma, en dit zorgt voor de beste beeldkwaliteit in zijn klasse. De tweede telefoto-lens is wat beperkter en komt zonder manuele bediening of de mogelijkheid om raw-beelden te maken. Het is echter soms wel een handig alternatief om onderwerpen in de verte in beeld te krijgen.

De Mavic 3 is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen: Standard en Cine. Het grote verschil, op de prijs na, is dat Cine met een ingebouwde SSD van 1TB komt in plaats van 8GB interne opslag, samen met ondersteuning voor Apple ProRes 422 HQ video-opnames. We gingen voor deze review met de Cine Premium Combo aan de slag. Deze komt met deze functies als de Standard-versie, maar kan ook beelden maken in Apple ProRes.

(Image credit: Future)

De verbeterde videobeelden die de Mavic 3 maakt, zorgen ervoor dat hij een merkbare upgrade is ten opzichte van de Mavic 2-reeks, en hierdoor valt hij ook meer op bij professionele fotografen en videomakers. Hij kan 5,1K video maken tegen 50fps, 4K tegen 120fps, FHD tegen 120fps bij het filmen in Apple ProRes, en tot wel 200fps halen bij het gebruik van de H264/H.265-codecs, die ook D-Log (Raw) bevatten.

De Mavic 3 kent ook op andere vlakken aanzienlijke verbeteringen, waaronder een betere responsiviteit tijdens het vliegen en betere batterijduur. Uit onze tests bleek echter wel dat de echte vliegtijd dichter bij de 30 minuten lag in plaats van de aangegeven 46 minuten. Ondanks al deze upgrades behoudt de Mavic 3 hetzelfde draagbare karakter van zijn voorgangers, en het gewicht van beide modellen is ook hier onder de 900 gram gehouden. Dit kan voordelig uitdraaien voor de toestellen. Vanaf januari 2023 treden er immers in Europa nieuwe regels rond drones in werking, en dit zou er mede voor kunnen zorgen dat de toestellen de Europese classificatie krijgen. Dit is geen garantie, maar wel iets dat je mee in overweging moet nemen.

Er is nog iets dat je zeker niet mag vergeten, en dat is namelijk dat de DJI Mavic 3 enkele functies ontbreekt bij de lancering, waaronder ActiveTrack 5.0 subject-tracking, MasterShots (zijn reeks geautomatiseerde vluchtmodi) en Wi-Fi QuickTransfer. Dit laatste maakt gebruik van het Wi-Fi 6-protocol voor een snellere overdracht van jouw foto's en video's naar je smartphone. DJI meldt dat dit allemaal op 22 januari 2022 zal arriveren met een firmware-update.

Deze ontbrekende functies zullen geen deal-breakers zijn voor doorwinterde drone-piloten, maar het is wel jammer dat ze nog niet aanwezig zijn, zeker bij een drone in deze prijsklasse. Als beeldkwaliteit echter jouw prioriteit is, zowel op vlak van foto's als video, dan zal de DJI Mavic 3 je zeker niet teleurstellen, en is het een van de beste drones die je kan kopen, ondanks zijn prijskaartje en ontbrekende software-functies.

DJI Mavic 3 releasedatum en prijs

Je kan de DJI Mavic 3 nu bestellen, en dat in een van de drie verschillende kits. Zoals steeds is er een Standard-versie en een Fly More Combo die een hele reeks extra accessoires bevat (waaronder twee batterijen) voor een lagere prijs dan de individuele aankoop van alle onderdelen.

Als je extra veel geld wilt uitgeven, dan is er ook nog de Cine Premium Combo. Hierbij wordt de interne opslag van de drone naar 1TB opgetrokken en krijg je ook alle Fly More Combo-accessoires, samen met de nieuwe DJI RC Pro-controller en twee sets ND-filters.

De Standard-versie van de Mavic 3 kost 2.099 euro. Hiermee krijg je de Mavic 3 drone, een Intelligent Flight Battery, een RC-N1 Remote Controller, smartphone-kabels, een batterijoplader, opslagcover en drie paren propellers.

De DJI Mavic 3 Fly More Combo kost 2.799 euro en bevat al het bovenstaande, met nog eens twee bijkomende Intelligent Flight Batteries, drie extra paren propellers, een hub om je batterijen mee op te laden, een ND Filter Set (ND4/8/6/32) en een handige draagtas.

(Image credit: Future)

De DJI Mavic 3 Cine Premium Combo valt iets duurder uit en kost 4.799 euro. Deze kit bevat alles uit de Fly More Combo, maar hier is de drone voorzien van een SSD van 1TB in plaats van de gebruikelijke 8GB interne opslag. Daarnaast is er ook ondersteuning voor Apple ProRes 422 HQ video-opnames. Bijkomende accessoires zijn een DJI RC Pro-controller met een ingebouwd 5,5 inch scherm in de plaats van de RC-N1 Controller, samen met een extra ND Filter Set (ND64/128/256/521) en een DJI 10Gbps Lightspeed Data Cable.

De standaardversie en Fly More Combo van de Mavic 3 kosten bijna 40 procent meer dan de Mavic 2 Pro-equivalenten bij hun lancering, waardoor ze zich zo te zien meer richten op professionele gebruikers in plaats van doorsnee consumenten. De DJI Air 2S vervangt de Mavic 2 Pro als beste consumenten-drone met een 1 inch sensor, en de Mavic 3 komt met een Four Thirds-sensor in de hoofdcamera.

Ontwerp en controller

De Mavic 3 wijkt op vlak van ontwerp niet veel af van de eerdere Mavic-drones. Dat houdt in dat je de propeller-armen naar binnen kan klappen om de drone kleiner en meer rugzak-vriendelijk te maken als je hem niet gebruikt. Je kan deze in een mum van tijd weer uitklappen om hem de lucht in te krijgen. Op de donkerdere kleur na heeft de Mavic 3 ook die bekende Mavic-uitstraling en bouwkwaliteit.

Als je hem opvouwt, dan zijn de dimensies 212 x 96,3 x 90,3 millimeter. Zodra je alles openzet dan meet hij 347,5 x 283 x 107,7 millimeter. Daarmee is hij kleiner dan de opgevouwen versie van de Mavic 2 Pro, en lichtjes groter opengeklapt.

Het gewicht van de standaardversie van de Mavic 3 is 895 gram, en voor de Cine-versie is dat 899 gram. Daarmee zijn ze lichter dan de Mavic 2 Pro met 907 gram. Dat is vrij indrukwekkend, aangezien de batterij van de Mavic 3 groter is en met 5.000mAh een hogere capaciteit biedt dan de 3.850mAh van de Mavic 2. Nu plaats je tevens de batterij in de achterzijde van de behuizing van de Mavic 3 in plaats van bovenaan.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Ook al is de batterij voor het grootste deel verantwoordelijk voor de verbeterde vliegtijd van de Mavic 3, toch helpen meer efficiënte motoren en propellers (samen met het lagere gewicht) om de vluchtduur te verlengen en in Sport Mode een maximale snelheid van 47 km/u te halen.

Dit zijn echter niet de enige aanpassingen aan het ontwerp. Ook de vorm van de drone, camera en propellerarmen zorgen voor een meer gestroomlijnd design dat de drag vermindert. Volgens DJI zou er sprake zijn van een verbetering van 35 procent ten opzichte van de Mavic 2-reeks. Dit kunnen we natuurlijk zelf niet testen, maar het voelt wel alsof de vluchttijden een upgrade hebben gekregen in vergelijking met de vorige generatie.

Deze nieuwe DJI RC Pro-controller komt enkel met de Cine Premium Combo. De Standard en Fly More Combo krijgen hier de DJI RC-N1 in de plaats. (Image credit: Future)

De basis-controller van de Standard-versie en Fly More Combo is dezelfde als die van de DJI Mavic Air 2 en DJI Air 2S. In tegenstelling tot de controller van de Mavic 2-reeks is dit een vaste grootte met een uitschuifbare smartphone-houder bovenaan waar je de kabels kan opslaan. De control-sticks kan je onderaan de controller opbergen als je deze niet gebruikt. Er is geen LCD-scherm op de controller aanwezig, wat bij de controller van de Mavic 2 wel was. Gezien de hogere prijs is dat best jammer, maar je kan de informatie steeds zien in de DJI Fly-app.

Deze controller is groter dan die van de Mavic 2, maar je krijgt er wel een verbeterde batterijduur bij die het tot wel zes uur volhoudt. De RC Pro-controller (boven) die je bij de Cine-versie van de Mavic 3 krijgt, is eigenlijk een nieuwe Smart Controller met een 5,5 inch touchscreen. Dit biedt ook enkele meer geavanceerde functies in vergelijking met de standaard controller.

Het grote verschil tussen de Standard- en Cine-versies van de Mavic 3 is dat de Standard-versie met 8GB interne opslag komt. De Cine is voorzien van een SSD met een indrukwekkende 1TB aan opslag, en ondersteuning voor het maken van videobeelden in Apple ProRes 422 HQ.

Functies en vlucht

De Mavic 3 is een lenige drone die tijdens het vliegen veel responsiever is dan zijn Mavic 2-voorgangers. Hij voelt iets meer aan als de DJI Phantom 4 Pro V2.0. De controls zijn veel gevoeliger, en dat bij zowel de normale als sportieve modi. Cine Mode ruilt de gevoeligheid van de controls en snelheid in voor vloeiendere vluchten en meer cinematografische beelden.

Het vliegen is zo vlot of ingehouden als je zelf wilt. De functies en prijs van de Mavic 3 zorgen ervoor dat hij zich eerder richt op meer ervaren drone-piloten en professionele content creators, maar dankzij de geavanceerde veiligheidsfuncties is hij ook geschikt voor beginners. Er zijn natuurlijk wel drones beschikbaar die zich meer richten op starters, waaronder de DJI Mini 2. Bovendien zullen enkele van de amateur-vriendelijke functies (zoals MasterShots met de geautomatiseerde vluchtmodi) niet beschikbaar zijn tot de firmware-update op 22 januari 2022 plaats heeft gevonden.

Op vlak van veiligheidsfuncties maakt de Mavic 3 gebruik van meerdere optische sensoren om in alle richtingen obstakels waar te nemen. Zodra je de Advanced 'Return To Home' (RTH) inschakelt, dan wordt dat uitgebreid tot 200m. Hij biedt ook een verbeterde functie om obstakels te vermijden in Advanced Pilot Assistance System (APAS) 5.0. Dit combineert zes fish-eye sensoren en twee groothoeksensoren om in alle richtingen obstakels te herkennen. Zodra je dit inschakelt, kan je de drone autonoom rond hindernissen laten vliegen om in de lucht te blijven, of je kan hem laten remmen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Dit werkt goed in 'standaard' omgevingen, maar als je in moeilijker terrein vliegt, waaronder bossen, dan kan APAS al snel teveel input binnen krijgen en onberekenbaar in het rond vliegen. We hebben dit in een complexe omgeving getest, en de drone vloog bijna tegen bomen aan als we niet tijdig konden stoppen. Toegegeven, het was wel een opzettelijk moeilijke omgeving, en zodra APAS was uitgeschakeld, vloog de drone veel vlotter. De mogelijk tot crashen neemt zo wel toe, maar dat is aan je eigen kunnen te wijten.

Het nieuwe positioneringsalgoritme van de Mavic 3 is ook een van deze nieuwe functies. Het stelt dat het de zweefprecisie verbetert met minder afwijken door het verbinden met GPS, GLONASS en BeiDou-satellieten. Dit is welkom, maar het is onmogelijk om tijdens het zweven een verschil te zien tussen de Mavic 3 en eerdere generaties van de drone.

DJI meldt dat de nieuwe 5.000mAh batterij van de Mavic 3 een maximale vluchttijd geeft van 46 minuten, oftewel 30 kilometer afstand (zonder wind). In de realiteit moet je echter altijd de wind, omgevingstemperatuur en minimale lading van je batterij alvorens 'Return To Home' wordt in geschakeld mee in rekening nemen, waardoor de echte vliegtijd lager ligt. Tijdens onze tests hield de batterij het goed vol, en dat zowel bij kouder weer als meer winderige omgevingen, maar het lag steeds dichter bij de 30 minuten alvorens we de melding kregen dat de drone terug naar huis moet komen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

De Mavic 3 maakt gebruik van het omni-directionele obstakelzoekende systeem om het tracken van een onderwerp te verbeteren met de geüpgradede ActiveTrack 5.0 (die in de firmware-update van januari verschijnt). Dit was samen met QuickShots niet beschikbaar in de pre-release firmware van ons reviewtoestel, maar we zullen deze review updaten zodra het verschijnt.

QuickShots bestaat uit een reeks geautomatiseerde vluchtpatronen waarmee je in een wip professioneel uitziende video's kan maken. Enkele van deze patronen zijn Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang en Asteroid. Er is ook een Hyperlapse-modus aanwezig voor het maken van time-lapse en hyper-lapse video's, samen met panoramische modi, single shot, automatic exposure bracketing en getimede beelden voor stills. Daar komen dan nog eens het manueel en automatisch maken van beelden, diafragmaprioriteit en sluiterprioriteit bij.

Andere functies zijn 'Trimmed Download', waarbij je een deel van een videoclip kan selecteren om te downloaden in plaats van het hele bestand, en QuickTransfer. Dit laatste stelt je in staat om content op je smartphone op te slaan en te verwerken, en dat dankzij een Wi-Fi 6-verbinding met de drone.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Foto- en videokwaliteit

De kers op de taart van de Mavic 3 is zijn dubbele Hasselblad-camera. De hoofdcamera bestaat uit een 20MP Four Thirds CMOS-sensor en een bijhorende brandpuntafstand van 24mm.

Deze camera biedt, net als bij de Mavic 2 Pro, een aanpasbaar f/2,8 naar f/11 diafragma met een automatische en manuele focus van 1m naar oneindig. De tweede camera komt met een 0,5 inch CMOS-sensor met een brandpuntafstand-equivalent van 162mm, een vast f/4,4 diafragma en een 28x hybride zoom.

De beeldkwaliteit van de hoofdcamera voor zowel foto's als video is zeker uitstekend te noemen. Bij het bekijken van foto's zal je aan de randen slechts een kleine hoeveelheid ruis opmerken. Dit is echter minimaal, en je moet er al naar op zoek. Het is ook veel beter dan bij de beelden van de DJI Air 2S.

Zelfs in beelden met veel contrast merkten we geen chromatische afwijkingen op bij de randen van het onderwerp, en er wordt ook bij hoge ISO-waarden goed met de ruis omgegaan. De resultaten zijn steeds bruikbaar, zelfs als er een lichte ruis optreedt bij ISO 800.

Het aanpasbare diafragma van de Mavic 3 is handiger bij het beheren van je belichting dan je scherptediepte, want de Four Thirds-sensor is nog steeds klein in vergelijking met een volwaardige camera. De mogelijkheid om het diafragma te beheren is wel een fantastische toevoeging als je videobeelden maakt, omdat je tijdens het vliegen nu de belichting makkelijk zelf kan aanpassen als de sluitersnelheid op een bepaalde waarde moet blijven staan.

De tweede camera van de Mavic 3 is veel beperkter en kan enkel beelden maken in JPEG en standaardvideo (niet raw) bij 4K 30fps. Deze hybride-camera biedt enkel basisfunctionaliteiten en een Auto-modus, met de mogelijkheid om makkelijk onderwerpen vanop afstand te bekijken.

Ondanks deze beperkingen heeft hij toch wat toepassingen, en de ND-filters die in de Fly More Combo en Cine Premium Combo zitten, passen goed over beide lenzen. Er is dus wat mogelijkheid om de sluitersnelheid aan te passen bij het maken van videobeelden. De beeldkwaliteit gaat echter wel aanzienlijk naar omlaag als je inzoomt, dus verwacht bij hogere zoom-niveau's geen hoogkwalitatieve beelden.

Moet ik de DJI Mavic 3 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een geweldige, professionele beeldkwaliteit zoekt

De Mavic 3 is ongetwijfeld de beste van de klas op gebied van beeldkwaliteit, en dat dankzij zijn Four Thirds-sensor. Ook bij hogere ISO-waarden wordt er goed met ruis omgegaan, waardoor het een interessante keuze is voor fotografen die commercieel luchtbeelden maken.

Je een professionele videomaker bent

De Cine-versie is enorm duur, maar voor professionele gebruikers is de kost niet altijd het belangrijkste. De Mavic 3 is nog altijd meer waar voor zijn geld dan de DJI Inspire 2. Het is trouwens verbluffend dat je Apple ProRes-videobeelden kan maken op een interne SSD van 1TB in zo'n kleine drone.

Je een DJI Mavic 2 Pro hebt

De Mavic 2 Pro is er nu al enkele jaren, en zelfs de DJI Air 2S is een sterke concurrent, ondanks zijn gebrek aan aanpasbaar diafragma. De Mavic 3 staat echter mijlenver voor op de Mavic 2 Pro, en de verbeteringen op gebied van beeldkwaliteit zorgen ervoor dat hij de aankoop zeker waard is.

Koop hem niet als...

Je een beperkt budget hebt en een super-compacte drone zoekt

Met al deze nieuwe functies, waaronder twee camera's, is het niet verwonderlijk dat de kostprijs van de Mavic 3 aanzienlijk is gestegen in vergelijking met de Mavic 2-reeks. Als je een beperkt budget hebt en licht wilt reizen, dan neem je beter een kijkje naar de DJI Air 2S.

Je recent de DJI Air 2S hebt gekocht

Als je nog niet zo lang geleden de DJI Air 2S in huis hebt gehaald, dan ben je al in het bezit van een geweldige drone. Hij is niet zo goed als de Mavic 3, maar is wel aanzienlijk lichter en draagbaarder. Als je de beeldkwaliteit toch ondermaats vindt, dan moet je wachten tot de prijs van de Mavic 3 naar beneden gaat, of tot er speciale deals op komen tijdens bijvoorbeeld Black Friday.

Je reeds een Mavic 2 Zoom gebruikt

De Mavic 3 biedt een telefoto-lens met hybride 24x zoom, maar de kwaliteit van de hogere zoom-niveau's in combinatie met de beperkte controls zullen de hogere kwaliteit van de Mavic 2 Zoom niet vervangen. Misschien zullen toekomstige firmware-updates dit veranderen, maar momenteel is er nog steeds plaats voor dit oudere Mavic-model.