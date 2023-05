Zo kies je een goedkope gaming laptop waar je geen spijt van krijgt

Niet ieder van ons heeft een enorm budget om de beste gaming laptop met alle toeters en bellen te kopen. Voor veel mensen is het net zo, of zelfs belangrijker, om een gaming laptop te vinden die zowel betaalbaar is als het merendeel van hun Steam-bibliotheek aankan. Hoewel de prijzen en prestaties van pc's sterk zijn gestegen, zijn er nog genoeg goedkopere opties beschikbaar.



Het gaat er echter niet alleen om de beste goedkope gaming laptop tegen de juiste prijs te vinden. Het is essentieel om te weten waar je naar moet zoeken in een goedkopere gaming laptop, zoals specs, ga je voor nieuw of tweedehands, batterijduur en andere aspecten. Terwijl de meeste winkel aanbiedingen legitiem zijn, zijn er sommige gevallen waar een laptop wordt weergegeven voor een prijs die redelijk lijkt op het eerste gezicht. Na wat onderzoek kom je soms tot de conclusie dat die korting helemaal niet zo geweldig is.

(Image credit: Shutterstock)

Stel vooraf een budget vast

Voordat je begint rond te shoppen voor de budget gaming laptop van je dromen, is het belangrijk om eerst een budget vast te stellen. Het hoeft ook geen exact bedrag te zijn. Je hoeft alleen maar twee prijzen te weten: de bovengrens van wat je je comfortabel kunt veroorloven en de absoluut hoogste prijs die je bereid bent te betalen.

Het eerste is de prijs die je betaalt voor een laptop zonder dat je blut raakt. Dit kan geld zijn dat je net hebt ontvangen van een salaris of wat je hebt gespaard voor deze aankoop. De tweede keuzemogelijkheid is meer voor degenen die hun droommachine hebben gevonden en die net 200 euro boven het budget zit. Op dit punt kan je ofwel wachten of er toch nog korting komt of je koopt hem als de prijs in de tweede categorie past.



Omdat je deze getallen van tevoren hebt vastgesteld, kun je laptops die ver boven je budget liggen beter uitfilteren en je alleen richten op de laptops die binnen je budget passen. Dit beperkt je opties, maar maakt het veel gemakkelijker om te zoeken naar een goede laptop.

(Image credit: Shutterstock)

Kies de juiste specs

Nadat je je budget hebt vastgesteld en je opties hebt beperkt tot laptops die binnen dat budget passen, is het tijd om naar de specificaties te kijken. Voordat je beslist welke specificaties je nodig hebt, zijn er verschillende dingen die je meteen kunt uitsluiten.



Als het gaat om een echte gaming laptop is de CPU bijvoorbeeld veel minder belangrijk dan de GPU. Zelfs als je iets zoekt dat ook als productiviteitslaptop kan dienen, kun je gemakkelijk uit de voeten met een Intel Core i5 of een AMD Ryzen 5. De Core i7 en Ryzen 7 zijn geweldig, maar alleen als je er een laptop voor een redelijke prijs mee kunt vinden. Denk niet eens na over de Intel Core i9 of Ryzen 9 CPU's, want die zijn bedoeld voor meer creatieve en bewerkingstaken en ze zijn daarnaast ook te duur.

Ik garandeer je ook dat je die 4K-monitor niet nodig hebt, omdat de meeste games er prima uitzien met een 1080p-display op een laptop en alles wat hoger is, is voor degenen met een dikkere portemonnee.



Als we ons richten op wat het belangrijkste is om in te investeren, heb je een toekomstbestendige GPU nodig, omdat je deze laptop meerdere jaren moet meegaan en je de GPU niet zelf kunt upgraden. Ik zou ten minste een Nvidia GeForce RTX 3050 of AMD Radeon RX 6500 XT aanbevelen, aangezien dat degelijke GPU's op budgetniveau zijn die nog steeds in staat zijn om de beste pc-games op hoge instellingen te spelen, inclusief de high-end pc-games.



Wat betreft RAM en opslag, 8GB RAM is genoeg voor kleinere games, maar verwacht geen hoogstandjes. De meeste premium games vereisten tegenwoordig tenminste 16GB RAM en wellicht zelfs wat meer. Qua opslag kan je wegkomen met 512GB, maar dat is ongeveer één Star Wars Jedi: Survivor, wat kleine games en natuurlijk je OS. Als moderne spellen trouwens niet fantastisch spelen, kan het ook aan de erbarmelijke staat van moderne PC-ports liggen.

Is tweedehands de moeite waard?

In tegenstelling tot andere producten die veilig nieuw kunnen worden gekocht omdat ze niet slijten, hebben technische producten een beperkte levensduur voordat ze onvermijdelijk achteruitgaan. Je kan deze levensduur verlengen, maar uiteindelijk zal je laptop het begeven.



Wanneer je nieuw koopt, kun je vanaf het moment van aankoop inschatten wanneer je hem ongeveer moet vervangen. Maar hoewel tweedehands kopen je wat geld kan besparen, zijn er ook veel onbekende factoren waar je rekening mee moet houden. Je weet niet hoe lang de vorige eigenaar de laptop had, wat betekent dat hij binnen een jaar dood kan zijn, en je weet niet in welke staat de laptop oorspronkelijk was (of nog steeds is), zodat er een probleem mee kan zijn dat later meer problemen zal veroorzaken.



Refurbished laptops zijn een veiligere optie omdat dat betekent dat de fabrikant er onderhoud aan heeft gepleegd alvorens ze door te verkopen. Hoewel de levensduur nog steeds minder is dan een gloednieuwe laptop, kun je er zeker van zijn dat eventuele grote problemen zijn opgelost en niet zullen opduiken tijdens de levensduur.

(Image credit: Shutterstock)

Maak je geen zorgen over de batterijduur

Er is één spec die absoluut geen invloed heeft op de kwaliteit: de batterijduur. Zeer weinig gaming laptops hebben een geweldige batterijduur en degenen met een goede batterijduur zijn ook gigantisch duur en niet het overwegen waard.

En niet te vergeten, het is algemeen bekend dat gaming laptops altijd moeten worden aangesloten op het stroom, omdat je op die manier ook de beste prestaties krijgt. Vooral als je ervoor zorgt dat je de instellingen wijzigt om de gaming prestaties en te maximaliseren.