Het lijkt erop dat One UI 7 eindelijk wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S23 en Galaxy S24 FE

De uitrol van One UI 7, Samsungs versie van Android 15, is tot nu toe niet bepaald vlekkeloos verlopen. Het lijkt er wel op dat er nu licht aan het einde van de tunnel is. Zowel de Samsung Galaxy S23 als de Galaxy S24 FE lijken nu eindelijk de update te krijgen.

We hebben op verschillende plekken nieuws over de updates zien verschijnen. Zo spotte SamMobile het feit dat er nu Galaxy S23-modellen zijn die de nieuwe software hebben ontvangen en deelde de bekende leaker @tarunvats33 informatie over de komst van One UI 7 naar de Galaxy S24 FE.

We moeten hierbij wel vermelden dat het tot nu toe alleen nog maar om apparaten uit Samsungs thuisland van Zuid-Korea lijkt te gaan. Het zou echter niet lang moeten duren voordat dezelfde modellen in andere regio's ook de update naar One UI 7 binnenkrijgen.

De Samsung Galaxy S23 werd in 2023 gelanceerd en dit nieuws suggereert dus ook dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Samsung Galaxy Z Flip 5, Samsungs flagship foldables uit datzelfde jaar, ook in de nabije toekomst de update krijgen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Breaking!!Galaxy S24 FE receives One UI 7 update in Korea.Build Version: S721NKSU2BYD9/S721NOKR2BYD9/S721NKSU2BYD9 pic.twitter.com/uTVOi0CSAAApril 22, 2025

We kregen onze eerste echte blik op One UI 7 toen deze software officieel samen met de Samsung Galaxy S25-modellen werd gelanceerd in januari. Er miste hier en daar nog wel wat kleine elementen, maar de software was grotendeels wel klaar voor gebruik op die nieuwe apparaten.

Het heeft wel enorm lang geduurd voordat One UI 7 beschikbaar werd gemaakt voor oudere Samsung-telefoons. De release van de update voor de Galaxy S24-serie, Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 7 stond oorspronkelijk gepland voor 7 april, maar ook toen verliep alles nog niet bepaald vlekkeloos.

Binnen de eerste paar dagen na de release, verschenen er al verslagen over een bug die voor een pauzering van de update had gezorgd. Het was niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand was of wanneer One UI 7 opnieuw naar meer apparaten zou worden gebracht.

Sindsdien hebben de 2024-modellen van Samsung langzamerhand toch de update weer binnengekregen en nu volgen dus de modellen uit 2023. Als je nu pas net deze nieuwe software-update binnenkrijgt, heb je misschien niet heel lang om de nieuwe features te verkennen, want One UI 8 lijkt inmiddels ook al onderweg te zijn.