Samsungs One UI 7-update is misschien nu toch weer beschikbaar, maar wordt al overschaduwd door One UI 8

Samsung heeft al veel kritiek gehad op zijn trage uitrol van de One UI 7-update, Samsungs versie van Android 15 voor Galaxy-toestellen. Een vertraging van deze uitrol op 14 april heeft ook niet echt meegeholpen.

Een bekende leaker heeft nu echter aangegeven dat de vertraging misschien maar heel kort was. De nieuwste geruchten geven namelijk aan dat de update vanaf gisteren, 15 april, weer verder uitgerold werd.



Deze informatie komt vanuit Ice Universe, een leaker die we vaak voorbij zien komen als het gaat om Samsung-geruchten. Deze leaker deelde deze informatie in een post op X die inmiddels weer verwijderd is. Android Authority was er echter op tijd bij en heeft het gerucht verder gedeeld.

Volgens een post van gisteren op Samsungs Koreaanse community-forum, van een Samsung 'solutions manager' en forum moderator die niet benoemd is, werd de uitrol van de update gepauzeerd vanwege "sommige problemen die onderhoud vereisten", maar deze Samsung-medewerker gaf ook aan dat Samsung "klaar is met zijn inspectie en binnenkort verder zal gaan met [de] updates."

One UI 7 is de langverwachte update voor Samsung Galaxy-telefoons en -tablets naar Android 15. De update lanceerde eerder dit jaar wel al samen met de nieuwe Samsung Galaxy S25-serie en verscheen later ook op de nieuwste modellen uit de A-serie. Toch is One UI 7 nog niet echt "volledig gelanceerd", omdat de grote update nog niet beschikbaar is gemaakt voor iets oudere modellen zoals de Samsung Galaxy S24.

Het heeft inmiddels zo lang geduurd om One UI 7 (gebaseerd op Android 15, dat al in september 2024 verscheen) beschikbaar te maken, dat we eerder al aangaven dat we bang waren dat Android 16 misschien alweer gelanceerd zou zijn voordat Samsung zijn oudere toestellen van Android 15 heeft voorzien.

Zogenaamde gelekte One UI 8-afbeeldingen

Het lijkt er dus op dat Samsung zijn update wel nog breed weet uit te rollen voor de lancering van Android 16, maar een ander gerucht laat ons nu ook zien hoe het staat met de ontwikkeling van de volgende grote update. In beelden die gedeeld zijn door Smartprix zien we zogenaamd een Samsung Galaxy Z Fold 6 met daarop een vroege versie van One UI 8 (Android 16).

Los van een paar kleine visuele aanpassingen voor een aantal apps, zal One UI 8 volgens het verslag voornamelijk gefocust zijn op optimalisaties. Het verslag geeft ook aan dat het feit dat maar een paar apps veranderd lijken te zijn, suggereert dat One UI inderdaad nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zit.

Als de lancering van One UI 7 een nieuw jaarlijks patroon gaat vormen bij Samsung, zien we One UI 8 misschien pas in 2026. We zien misschien de volgende keer dan ook liever meerdere kleine updates als dat betekent dat we sneller toegang kunnen krijgen tot sommige van de nieuwe features van Android. Het is namelijk erg jammer als je toestel maar een jaar oud is en je toch lang de nieuwste features mist, ook al was je telefoon niet al te lang geleden misschien nog een van de beste Samsung-smartphones.