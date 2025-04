Met Google Foto's kun je nu Ultra HDR-magie toevoegen aan je foto's, zelfs nadat je ze al hebt genomen

Als je onlangs een hoop foto's hebt genomen en zou willen dat ze wat extra pit hadden met een vleugje HDR-magie, dan heb je geluk. Google heeft namelijk net de mogelijkheid toegevoegd om je beelden te verbeteren met Ultra HDR-effecten in Google Foto's. Nog beter: je kunt die HDR-aanpassingen ook toepassen op gewone foto's die je al eerder hebt genomen en geüpload.

Zoals opgemerkt door Android Authority, is deze functie de afgelopen dagen beschikbaar gekomen voor een aantal gebruikers van Google Foto's. De functie is echter nog niet voor iedereen toegankelijk en het is niet duidelijk of deze beperkt blijft tot de beste Android-telefoons of binnenkort breder beschikbaar wordt.

De Ultra HDR-modus in Google Foto's laat je foto's maken met een breder kleurbereik dan standaardbeelden. Dat kan de levendigheid van een foto flink verhogen, al heb je meestal wel een HDR-scherm nodig om het effect ten volle te kunnen bewonderen.

Het mooie aan Google’s Ultra HDR-functie is dat het ook met reguliere schermen compatibel is: op schermen zonder HDR worden de beelden gewoon getoond met een standaard kleurbereik.

Google Foto’s lijkt nu de mogelijkheid te hebben toegevoegd om gewone foto’s om te zetten naar HDR-equivalenten, waardoor ze meer kleur hebben en veel meer opvallen dan voorheen. Je hoeft dus niet meer per se op voorhand in HDR-modus te fotograferen.

Betere foto's in HDR

(Image credit: Shutterstock / BigTunaOnline)

De Ultra HDR-modus werd al gespot in september 2024, maar was toen nog niet volledig functioneel. Nu lijkt het erop dat de functie wordt uitgerold in versie 7.24.0.747539053 van de Google Foto’s-app voor Android.

Zodra de functie breder beschikbaar is, vind je het terug in het gedeelte ‘Aanpassen’ van de fotobewerker in Google Foto's. Daar kun je met een schuifregelaar de sterkte van het HDR-effect aanpassen. Deze nieuwe optie vervangt de huidige HDR-effectoptie in Google Foto’s.

Een voorbeeld van het Ultra HDR-effect kun je bekijken op GitHub. Zorg er dan wel voor dat je een HDR-compatibel scherm gebruikt om het effect correct te kunnen zien.

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid over wanneer de functie wereldwijd beschikbaar zal zijn. Hopelijk hoeven we niet al te lang meer te wachten.