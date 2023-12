Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: de belangrijkste verschillen op basis van geruchten

We verwachten Samsungs volgende flagships aan het begin van 2024. Voor veel mensen zal dan ook de standaard Samsung Galaxy S24 hun volgende telefoon worden. We hebben inmiddels al veel geruchten gehoord over die aankomende smartphone en in dit artikel zullen we die geruchten vergelijken met de telefoon waarvan Google natuurlijk het liefst hoopt dat het je volgende telefoon wordt, de nieuwe Pixel 8.

We zien nu al een tijdje veel interesse in Samsungs aankomende drie toestellen. De Samsung Galaxy S24-serie zal bestaan uit de standaard Galaxy S24 (die we hier vergelijken met de Pixel 8), de grotere Samsung Galaxy S24 Plus en het topmodel, de Samsung Galaxy S24 Ultra. Als alles zoals gebruikelijk verloopt, dan zullen alle drie deze telefoons, net als de huidige modellen uit de Samsung Galaxy S23-serie, waarschijnlijk een plek ergens bovenaan onze lijst van de beste Samsung-smartphones verdienen. Als ze extra competitief zijn, dan is er zelfs een kans dat ze ergens aan de top van onze lijst van de beste smartphones in het algemeen belanden.

De telefoons zijn nog niet eens gearriveerd en nu al hebben de ontelbare leaks ons een redelijk duidelijk beeld gegeven van waar deze toestellen toe in staat kunnen zijn. Aan de hand daarvan kunnen we ook alvast een inschatting maken van hoe Samsungs nieuwe hardware zal presteren in vergelijking met zijn grootste concurrenten, en in dit geval dus de Google Pixel 8.

De Pixel 8 is een van de twee nieuwe flagships die Google in oktober lanceerde. Dit toestel combineert de typische AI-features van het merk met een aantal langverwachte upgrades voor het standaard model. Dat klinkt misschien voor Samsung ook wel een beetje bekend, want we horen vergelijkbare dingen over de standaard Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: specs vergelijking

We hebben de geruchten met gelekte specs samengevoegd met wat gokwerk om te kijken hoe de standaard Samsung Galaxy S24 zal verschillen van de Google Pixel 8, die natuurlijk al op de markt is.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: specs Samsung Galaxy S24 (volgens geruchten) Google Pixel 8 Afmetingen: Onbekend 150,5 x 70,8 x 8,9 mm Gewicht: Onbekend 187 gram Display: 6,2-inch 'Dynamic AMOLED 2X' 6,2-inch 'Actua' OLED Resolutie: Full HD+ (2.340 x 1.080) Full HD+ (1.080 x 2.400) Refresh rate: 40Hz-100Hz (dynamisch) 60Hz tot 120Hz (vast) Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Google Tensor G3 Camera's achter: 50MP-hoofdcamera (24 mm, ƒ/1.8), 12MP-ultrawide (13 mm, ƒ/2.2), 10MP-telefotocamera (70 mm, ƒ/2.4) 50MP-hoofdcamera (ƒ/1.68, 82° gezichtsveld met OIS), 12MP-ultrawide (ƒ/2.2, 125,8º gezichtsveld) Selfiecamera: 12MP 10,5MP (ƒ/2.2, 95º gezichtsveld) RAM: 8GB 8GB (LPDDR5X) Opslag: 128GB, 256GB 128GB / 256GB (UFS 3.1) Batterij: Onbekend 4.575mAh Opladen: Waarschijnlijk 25W bedraad, 15W draadloos, 4,5W omgekeerd draadloos 27W bedraad, 18W draadloos (2e generatie Pixel Stand), 12W draadloos (Qi) Kleuren: 'Onyx Black', 'Marble Gray', 'Cobalt Violet', 'Amber Yellow', oranje, lichtblauw, lichtgroen 'Obsidian', 'Hazel', 'Rose'

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 8 (links) en de Google Pixel 8 Pro (rechts). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Pixel 8 verscheen naast de Pixel 8 Pro en de Google Pixel Watch 2 tijdens het 'Made by Google'-evenement op 4 oktober 2023 en een week later lagen ze in de winkel (op 12 oktober).

Het instapmodel met 128GB heeft een adviesprijs van 799 euro. Dat is wel weer iets duurder dan de instapprijs van zijn voorganger. Je kan verder ook nog een model met 256GB kopen voor 859 euro.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 vs Pixel 8: prijsvergelijking Samsung Galaxy S24 (volgens geruchten) Google Pixel 8 128GB: Misschien weer 949 euro 799 euro 256GB: Misschien weer 1.009 euro 859 euro

Samsung heeft nog niets gedeeld over de S24 als het gaat om de lanceringsdatum, maar verschillende geruchten suggereren een release in januari van volgend jaar. Volgens sommige bronnen zouden de nieuwe toestellen specifiek op 17 januari worden onthuld. De drie Galaxy S24-modellen zullen naar verwachting vanaf de volgende dag te pre-orderen zijn (18 januari). Dit zou betekenen dat de Galaxy S24-serie ongeveer een maand eerder uitkomt dan de Galaxy S23-serie van vorig jaar (die in midden februari 2023 uitkwam).

Qua prijs hebben we wel al een aantal geruchten gehoord over de S24-serie. Eén gerucht geeft bijvoorbeeld aan dat de nieuwe S24 ongeveer hetzelfde zal kosten als zijn voorganger. Dat zou betekenen dat het instapmodel weer 949 euro zou kosten en het model met 256GB aan opslag 1.099 euro. In dat geval zijn de S24-modellen nog steeds wel duurder dan de Pixel 8-modellen met dezelfde hoeveelheden opslag.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: design en display

De Samsung Galaxy S24 en de Pixel 8 lijken allebei niet echt het dramatisch anders te zijn dan hun voorgangers op het gebied van design. De Pixel 8 heeft wel wat meer designveranderingen gekregen ten opzichte van zijn voorganger. Dit toestel heeft nu wat rondere vormen, zeker in de hoeken, maar dat is dan ook wel de meest duidelijke zichtbare verandering. Het vernieuwde design (inclusief een langwerpigere beeldverhouding vergeleken met de Pixel 7) betekent dat zijn silhouet nu redelijk lijkt op dat van de Galaxy S23 en waarschijnlijk dus ook de Galaxy S24.

De gepolijste glazen achterkant en het matte aluminium frame bieden een mooi contrast qua textuur en bij de Pixels vind je ook nog de typerende camerabalk bovenaan aan de achterkant. Daar vind je op de Pixel 8 dus twee camerasensors. Of je dit een goede of slechte designkeuze vindt, zal vooral een kwestie van smaak zijn.

Een onofficiële render van de Samsung Galaxy S24. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

De Galaxy S24 zal daarentegen waarschijnlijk meer gericht zijn op verfijning in plaats van verandering. Hij krijgt naar verwachting kleinere bezels en dat zal dan zorgen voor een iets groter scherm. Daarnaast verwachten we ook plattere zijkanten. Je zal de S23 nog steeds wel herkennen in de S24, maar hij zal misschien wat meer op de recent uitgebrachte iPhone 15 lijken, zoals je hierboven ook kan zien in de gelekte render van de Galaxy S24. De Pixel 8 heeft in vergelijking dan een iets ronder design.

Qua kleuropties krijg je bij beide telefoons waarschijnlijk vrij gematigde kleuren. De Samsung Galaxy S24 zal waarschijnlijk meer kleuropties bieden, waaronder 'Onyx Black', 'Marble Grey', 'Cobalt Violet' en 'Amber Yellow'. Samsung zal naar verwachting ook nog extra kleuren aanbieden die exclusief via zij eigen website verkrijgbaar zijn. De Pixel 8 is beschikbaar in 'Rose', 'Hazel' en 'Obsidian'. Dat zijn prima opties, maar je krijgt hier dus niet bepaald veel keuze.

De Pixel 8 maakt gebruik van het nieuwe 6,2-inch 'Actua OLED'-display. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Pixel 8 is met zijn 6,2-inch display 0.1-inch kleiner dan zijn voorganger. Een Galaxy S24 specs-leak suggereert dat het scherm van de S24 juist 0,1-inch groter wordt dan dat van de S23. Dat scherm wordt dan dus ook 6,2 inch.

De Galaxy S23 en de Pixel 8 zijn allebei compacte, maar ook krachtige toestellen. We verwachten dan ook niets anders van de Galaxy S24.

Qua displaytechnologie heeft de Pixel 8 eindelijk een upgrade gekregen voor zijn refresh rate. De limiet van 90Hz is ingeruild voor een limiet van 120Hz. Het is echter geen dynamische refresh rate. Je moet zelf dus wisselen tussen 60Hz en 120Hz, afhankelijk van of je een soepelere ervaring of langere batterijduur wil. Verder heeft het Full HD+ OLED-paneel op de Pixel een indrukwekkende piekhelderheid van 2.000 nits en een always-on-modus.

Als we het uitgaan van het display van de Galaxy S23, dan hoeft Samsung eigenlijk alleen maar zijn piekhelderheid te verhogen vanaf de limiet van 1.750 nits op de S23 om het Actua-paneel van de Pixel 8 te verslaan. Als er verder niets verandert, dan zou de S24 ook een paneel met een always-on-modus en een Full HD+-resolutie moeten krijgen. Hij zou de Pixel wel verslaan met de dynamische refresh rate van 48Hz tot 120Hz.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: camera's

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

TIjdens onze tests waren we erg onder de indruk van hoe consistent de kleuren, het dynamisch bereik en het contrast waren in foto's van de Pixel 8. We vonden zelfs dat de telefoon over betrouwbaardere camera's beschikt dan de SAmsung Galaxy S23-toestellen. Dat komt vooral door Google's expertise op het gebied van beeldverwerking en AI-verbeteringen. Met die dingen onderscheid Google zich al sinds de Pixel 6-serie.

De Pixel 8 heeft een hoofdcamera van 50MP en een ultrawide van 12MP met autofocus (een upgrade die eerst alleen op de Pixel 7 Pro zat). Verder krijg je hier toegang tot de digitale 'Super Res Zoom' met een maximaal bereik van 8x. Dit zorgt voor redelijk aantrekkelijke resultaten die nog steeds acceptabel zijn, ook al is het dus digitale zoom.

Het camerasysteem van de Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De camera-hardware op de S24 zal volgens geruchten vrijwel identiek zijn aan die van de S23. Dat betekent een 50MP-hoofdcamera met een iets bredere brandpuntsafstand en een smaller diafragma dan de 50MP-camera van de Pixel (24 mm en ƒ/1.8 vs 25 mm en ƒ/1.7).

Als Samsung echt helemaal niets verandert op het gebied van de camera's, dan zal de 12MP-ultrawide op de S24 dus nog steeds geen autofocus hebben, wat bij de Pixel wel het geval is. Tegelijkertijd kan die Super Res Zoom misschien wel worden verslagen door een derde speciale sensor op de S24, met een 10MP-resolutie en 3x optische zoom. beide selfiecamera's schijnen een 10,5MP-resolutie te krijgen, maar de S24 biedt misschien een betere scherptediepte dankzij zijn autofocus. De selfiecamera van de Pixel 8 heeft gewoon een vaste focus.

Google Pixel 8 cameravoorbeelden

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: prestaties

Asphalt op de Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsungs Galaxy S-serie staat vooral bekend om zijn ruwe kracht. Deze toestellen zijn meestal een aantal van de eerste telefoons van het jaar met de nieuwste flagship-processor van Qualcomm. Dat lijkt ook weer het geval te zijn bij de S24-serie, tenminste in sommige delen van de wereld.

Qualcomms beste chip is momenteel de Snapdragon 8 Gen 3 en die zal waarschijnlijk in alle Galaxy S24-modellen zitten in de VS. In andere markten, waaronder de Europese markt, lijken de standaard Galaxy S24 en de Galaxy S24 Plus weer gebruik te gaan maken van Samsungs eigen Exynos-chips. In dit geval gaat het om de Exynos 2400 die op oktober 2023 werd aangekondigd.

De Snapdragon en de Exynos lijken allebei erg krachtig te zijn, maar in de praktijk hebben we bij voorgaande generaties wel gezien dat Samsungs chips minder goed presteren dan de chips van Qualcomm. Toch zal een S24 met een Exynos 2400 waarschijnlijk wel beter presteren dan zijn voorganger als we deze gelekte Geekbench-vermelding mogen geloven.

Genshin Impact op de Pixel 8. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hoewel Samsungs Galaxy S-modellen vaak dus erg gericht zijn op kracht, zijn de Google Tensor-chips in de laatste drie generaties van Pixel-telefoons vooral gefocust op AI-verbeteringen op allerlei vlakken. Het grootste voordeel van de Tensor G3-chip in de Pixel 8 merk je bij de 'Magic'-functies voor fotografische verbeteringen. Verder zijn er ook nog een aantal audio- en toegankelijkheidsfeatures die AI gebruiken en daarmee de Pixel onderscheiden van andere toestellen, waaronder de Galaxy S-toestellen.

Als je vooral geïnteresseerd bent in gaming en puur prestatievermogen, dan is de Galaxy S24 waarschijnlijk een betere keuze. Samsung biedt betere gaming-verbeteringen via zijn software en de S24 zal ook gewoon krachtiger zijn dan de Pixel. In onze tests weet de Galaxy S23 met zijn Snapdragon 8 Gen 2-chip de Pixel 8 al te verslaan in Geekbench 6. De AI-kwaliteiten van de Pixel zijn wel duidelijk te zien in de Geekbench ML-scores. Daar scoort de Pixel 8 2052 punten en de Galaxy S23 632 punten.

We hebben echter ook al veel geruchten gehoord die suggereren dat de Galaxy S24 Samsungs eerste 'AI-telefoon' wordt. Misschien zitten de toestellen op het gebied van AI dus dit keer dichter bij elkaar dan voorheen.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: batterijduur

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Google en Samsung staan allebei niet echt bekend om hun supersnelle laadsnelheden. Ze zijn meer gefocust op batterijoptimalisatie en het minimaliseren van de vermindering van de batterijduur op de lange termijn.

In het geval van de Galaxy S24, claimt één verslag dat Samsung misschien technologie uit elektrische voertuigen gaat gebruiken om een compactere batterij met een grotere capaciteit te creëren. Die zou 10% meer capaciteit moeten leveren zonder extra ruimte in te nemen. Of deze technologie al in de S24 zal zitten is nog maar de vraag.

Los daarvan horen we ook dat de Galaxy S24 een grotere 4.000mAh-batterij krijgen. De S23 heeft een 3.900mAh-batterij, dus dat zou wel een kleine verbetering zijn. Qua oplaadsnelheden krijgen we waarschijnlijk weer te maken met 25W bedraad, 15W draadloos en 4,5W omgekeerd draadloos opladen. Waarschijnlijk krijgen de grotere en krachtigere Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra wel weer een snellere bedrade oplaadsnelheid van 45W.

De Pixel 8 heeft een vergelijkbare bedrade oplaadsnelheid van 27W en een draadloze oplaadsnelheid tot 18W. Ook hier is er ondersteuning voor omgekeerd draadloos opladen. De Pixel 8 heeft een 4.575mAh-batterij die na 1 uur en 23 minuten weer helemaal is opgeladen (maar na 30 minuten al op 54% zit). De Galaxy S23 wist echter ook na 30 minuten alweer tot 50% op te laden.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: oordeel

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

We kunnen natuurlijk nog geen eindoordeel geven tot de Samsung Galaxy S24 ook echt uit is, maar gebaseerd op wat we nu al weten, zullen deze twee toestellen waarschijnlijk meer op elkaar lijken dan Galaxy- en Pixel-telefoons van voorgaande generaties.

De bedrijven lijken qua design precies de andere kant op te gaan. Qua ruwe kracht lijkt de S24 weer te gaan winnen, maar op het gebied van AI wordt het dit jaar spannender als de Galaxy S24 zich daar inderdaad ook meer op gaat focussen.

De prestaties van de batterij zijn het lastigst te voorspellen. We hebben de verwachte combinatie van chipset en batterijcapaciteit van de S24 nog nooit eerder gezien, dus dat kunnen we niet echt voorspellen. Toch verwachten we, gebaseerd op de batterijduur van de S23, dat de S24 beter zal presteren dan de Pixel op dit gebied.