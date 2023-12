Gigantische Samsung Galaxy S24 leak toont design en specs van de drie toestellen

Er zijn de afgelopen weken steeds meer leaks binnengestroomd over de Samsung Galaxy S24, maar dat was nog maar het begin, want nu hebben we ineens gelekte renders, kleuropties en specs voor alle drie de telefoons in de serie gekregen.

Al deze informatie komt vanuit de vaak betrouwbare website Windows Report en dankzij deze informatie hebben we nu een heel uitgebreid beeld van wat we (waarschijnlijk) binnenkort kunnen verwachten. Zoals we eerder al aangaven, is de verwachte lanceringsdatum voor deze toestellen woensdag 17 januari 2024.

Ten eerste horen we nu over de Samsung Galaxy S24 dat hij zal beschikken over een Exynos 2400-processor, 8GB aan RAM, een 6,2-inch scherm met een maximum refresh rate van 120Hz, een camerasysteem met drie lenzen (50MP-groothoek, 12MP-ultrawide en 10MP-telefoto met 3x optische zoom) aan de achterkant en een 12MP-selfiecamera. Verder wordt er ook nog voorspeld dat hij een 4.000mAh-batterij krijgt en configuraties met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte.

Qua kleuropties hebben we waarschijnlijk te maken met 'Onyx Black', 'Marble Grey', 'Cobalt Violet' en 'Amber Yellow'. Voor de Galaxy S24 Plus geldt grotendeels hetzelfde. De enige verschillen lijken te zijn dat dit model 12GB aan RAM, een groter 6,7-inch scherm en de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3-processor van Qualcomm krijgt. Ook zal er waarschijnlijk geen configuratie met 128GB aan opslag meer beschikbaar zijn voor dit model.

Het nieuwe Ultra-model

De Samsung Galaxy S24 Ultra lijkt vrij vergelijkbare kleuropties te krijgen, maar dan met andere namen: 'Titanium Black', 'Titanium Gray', 'Titanium Violet' en 'Titanium Yellow'. Die namen geven ook duidelijk aan dat het duurste model inderdaad een titanium frame zal krijgen in plaats van een aluminium behuizing, zoals ook al voorspeld werd in eerdere geruchten.

Qua specs noemt Windows Report een 6,8-inch 120Hz-scherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB aan RAM, 256GB, 512GB en 1TB als opties voor opslagruimte, een 5.000mAh-batterij, een 12MP-selfiecamera en een camerasysteem met vier lenzen op de achterkant (200MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 50MP-telefoto met 5x optische zoom en 10MP-telefoto met 3x optische zoom.

Het uiterlijk van deze telefoons ziet er erg vergelijkbaar uit met dat van hun voorgangers uit de Samsung Galaxy S23-serie. We hebben echter wel al gehoord dat de S24 Ultra dit keer waarschijnlijk een platter scherm krijgt. Ook is de kleur 'Amber Yellow' of 'Titanium Yellow' nieuw vergeleken met vorig jaar.

Wat ook interessant is, is hoe de verschillende processors zijn verdeeld over deze toestellen. Voorheen was de verdeling gebaseerd op regio en niet op model, maar nu lijkt dus de standaard S24 over de Exynos-chip te gaan beschikken en de andere twee modellen over de Snapdragon-chip.