Samsung Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 krijgen misschien grote schermupgrades

Veel van de leaks rondom de Samsung Galaxy S24-serie zijn tot nu toe nog redelijk teleurstellend geweest, maar de dingen die we horen over de Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Samsung Galaxy Z Fold 6 klinken gelukkig wel erg positief, zeker de geruchten over de coverschermen van deze vouwbare smartphones.

Volgens een Twitter-post van Ross Young (een bekende leaker die redelijk vaak accurate informatie deelt) zullen deze twee aankomende vouwbare smartphones allebei een groter coverscherm krijgen dan hun voorgangers. Zo zou het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Flip 6 blijkbaar 3,9 inch groot worden.

Het buitenste display op de Samsung Galaxy Z Flip 5 was 3,4 inch groot. Het gaat hier dus toch nog om een redelijk verschil en dat moet het coverscherm op de Flip nog gebruiksvriendelijker maken.

The foldable and cover displays on both the Z Fold 6 and the Z Flip 6 will be larger than on the Z Fold 5 and Z Flip 5. Exact sizes in latest DSCC Foldable Report. Flip 6 cover display approaching 3.9".November 29, 2023 See more

Young laat verder niet weten hoe groot het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Fold 6 zal zijn, maar die van de Samsung Galaxy Z Fold 5 is in ieder geval 6,2 inch, dus het wordt waarschijnlijk iets groter dan dat als de informatie van Young klopt.

Een groter formaat schijnt echter niet de enige upgrade te worden voor het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Fold 6. Zoals we eerder al hoorden, lijkt de beeldverhouding van de Z Fold 6 ook te gaan veranderen.

Breder is beter

Ook al weten we dus niet precies wat er gaat veranderen aan de beeldverhouding op de Z Fold 6, we weten wel dat de Z Fold 5 een redelijk smal coverscherm heeft vergeleken met de meeste andere vouwbare smartphones (en traditionele telefoons). Hopelijk wordt het coverscherm op de Z Fold 6 dus iets breder, zodat het er meer als een normaal smartphonescherm uitziet. Dat is een vorm die voor veel mensen namelijk iets comfortabeler aanvoelt, dan deze smalle vorm.

We hebben verder nog niet veel gehoord over Samsungs aankomende vouwbare smartphones, al is er wel een leak voorbij gekomen die suggereerde dat de Galaxy Z Flip 6 een nieuwe 50MP-camera zal krijgen (in plaats van de 12MP-camera op de Z Flip 5), terwijl de Galaxy Z Fold 6 waarschijnlijk dezelfde camera's krijgt als zijn voorganger.

Het duurt natuurlijk ook nog wel even voordat deze nieuwe foldables worden gelanceerd (naar verwachting ergens in juli of augustus van volgend jaar), dus er kunnen in de tussentijd nog veel meer leaks en geruchten verschijnen.