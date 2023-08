Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt mogelijk nieuwe 50MP-camera

Volgens nieuwe geruchten werkt Samsung aan een nieuwe 50MP-camera voor de Galaxy Z Flip 6. De Galaxy Z Flip-serie heeft slechts kleine updates aan de camera gehad sinds de introductie in 2020 en beide camera's hebben al sinds het begin een 12MP-sensor.

Deze informatie is afkomstig van de website Galaxy Club. Er wordt gezegd dat Samsung bezig is met het testen van de nieuwe generatie foldables, die wederom bestaat uit een Fold en Flip. De Galaxy Z Flip 6 zou de meest opvallende wijzigingen ondergaan en krijgt een nieuwe camera met 50MP-sensor.

De cameraprestaties van de Samsung Galaxy Z Flip 5 zijn zeker niet slecht, maar kunnen niet opboksen tegen andere smartphones in deze prijscategorie. In onze review zeiden we onder andere dat inzoomen geen goed idee is, omdat de kwaliteit dan snel afneemt. Als we geen afzonderlijke telefotocamera krijgen in de Galaxy Z Flip 6, is een hoofdcamera met hogere resolutie een acceptabel alternatief om beter in te zoomen.

Meer focus op de camera's van klaptelefoons

Hoewel vouwbare smartphones in het algemeen niet de beste camera's hebben, is dit vooral een probleem bij klaptelefoons. Er moeten namelijk compromissen gemaakt worden om een smartphone van dit formaat en deze vormfactor te maken.

De aankomende Oppo Find N3 Flip zou volgens recente geruchten de eerste klaptelefoon zijn met een telefotocamera, waardoor hij op cameravlak meteen een groot voordeel heeft tegenover de concurrentie. Zowel Motorola als Samsung houden het bij een dubbele camera set-up zonder telefotocamera, dus we hopen dat deze beslissing van Oppo zal overwaaien.

Nu fabrikanten de vormfactor en duurzaamheid van foldables onder de knie hebben, lijkt er meer focus te komen op de camera's. Als de matige camera's van de huidige generatie klaptelefoons niet aan je eisen voldoen, kan dat volgend jaar eindelijk veranderen.