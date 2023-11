Nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra leak onthult kleine designverandering

Een van de grootste vragen die we nog hebben over de aankomende Samsung Galaxy S24 Ultra is of Samsung dit nieuwe toestel nou een plat scherm gaat geven of toch weer een scherm met gebogen zijkanten. We horen nu al wat langer geruchten over een plat scherm, maar volgens een nieuw gerucht is dat toch niet het geval.

Volgens @RoderSuper op Twitter (X), via SamMobile, zal het scherm van de S24 Ultra toch niet helemaal plat zijn. Er schijnt toch nog een kleine curve te zijn van 0,3-0,4 mm.

Dit gerucht volgt de gelekte beelden die we vorige week al zagen verschijnen en die suggereerden dan Samsung inderdaad voor een plat display had gekozen. De laatste paar jaren hebben de Ultra-modellen allemaal schermen met gebogen zijkanten gehad. Dat heeft een effect op het uiterlijk, de repareerbaarheid en het gevoel in de hand van deze telefoons.

De leaker voegt ook nog toe dat de linker en rechter bezels op de S24 Ultra dezelfde formaten zullen houden als die op de Samsung Galaxy S23 Ultra, maar dat de bezels aan de boven- en onderkant op de nieuwe telefoon maar half zo dik zijn als op het huidige toestel.

De geruchten tot nu toe

Het lijkt er dus op dat de S24 Ultra iets minder gebogen randen krijgt dan zijn voorgangers. Hij zou dus platter worden, maar niet helemaal plat. Verder hebben we ook gehoord dat er, net als bij de iPhone 15 Pro, zal worden gekozen voor een sterker titanium frame om de randen van het toestel heen.

Qua camera's zeggen de geruchten dat we een 200MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefotocamera (met 3x optische zoom) en 48MP-telefotocamera (met 5x optische zoom) zullen terugzien op de achterkant van de telefoon. Dat zou een flinke upgrade betekenen voor de telefotocamera met 5x optische zoom.

De leaks die we tot nu toe zijn tegengekomen hebben het echter niet alleen over de hardware gehad. Er is namelijk ook code ontdekt in de Instagram-app voor Android die wijst op een soort exclusieve lanceringsfeature die de Galaxy S24-telefoons krijgen voor Instagram.

We hoeven in ieder geval niet heel lang meer te wachten om te zien hoe de Samsung Galaxy S24 Ultra er precies uit zal zien en welke onderdelen er aan de binnenkant zitten. We denken namelijk dat de hele S24-serie ergens midden in januari al zal verschijnen.