Nieuwste Samsung Galaxy S24 Ultra leak klinkt te goed om waar te zijn

Recente leaks hebben verrassend genoeg aangegeven dat de Samsung Galaxy S24 Ultra misschien zijn 10x optische zoom gaat inwisselen voor maar 5x optische zoom. Dat betekent misschien echter niet dat de digitale zoom er ook op achteruit gaat. We horen nu namelijk dat het aankomende Ultra-toestel wel dezelfde 100x digitale zoom zal behouden die de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft. Er zijn echter wel wat redenen om te twijfelen over deze claim en als het wel blijkt te kloppen, dan zijn er ook redenen om te twijfelen over de kwaliteit van deze 100x zoom.

Laten we eerst de claim zelf nog even verder belichten. Deze komt vanuit de leaker @RGcloudS (via Phone Arena), die het eens is met de claims over de verandering naar 5x optische zoom, maar zegt dat de Galaxy S24 Ultra alsnog 100x digitale zoom zal leveren.

In dezelfde post claimt deze leaker ook dat de Samsung Galaxy S24 Ultra zal beschikken over een 200MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide, een 10MP telefotocamera met 3x optische zoom en een 48MP-telefotocamera met 5x optische zoom.

Good newsDespite having 5x opticalGalaxy S24U still support 100x zoom200 • 12 • 10 • 48Main 200mpHP2SX 1/1.3" 0.6μmUW 12mpIMX564 1/2.55" 1.4μm3x Telephoto 10mpIMX754+ 1/3.52" 1.12μm5x Telephoto 48mpGMU 1/2.25" 0.8μmFinal 5x aperture "might" be F/3.2 pic.twitter.com/yCfBywHTrjOctober 14, 2023 See more

Die specs komen redelijk overeen met wat we eerder al via andere bronnen hebben gehoord, maar meerdere bronnen hebben het recentelijk over een 50MP zoomcamera met 5x optische zoom gehad, in plaats van een 48MP-zoomcamera. Een andere bekende leaker, @UniverseIce , heeft gereageerd op deze leak om een aantal dingen te belichten die volgens hen niet lijken te kloppen, vooral op het gebied van de sensorgroottes.

@UniverseIce heeft recentelijk zelfs een hele reeks posts geplaatst over de fouten in eerdere leaks van @RGcloudS. Deze fouten waren voorspellingen over telefoons die inmiddels al uit zijn en daardoor weten we nu dus dat @RGcloudS inderdaad verkeerde voorspellingen heeft gedaan.

Betekent dat dan ook dat je deze nieuwste leak niet moet vertrouwen? Nou, het betekent in ieder geval dat je de leak maar beter met een korreltje zout kan nemen, maar uiteindelijk heeft natuurlijk geen enkele leaker 100% van de tijd gelijk.

Er zijn echter ook nog andere redenen om te twijfelen over deze claim van 100x zoom digitale zoom. De kwaliteit van de 100x digitale zoom is namelijk al niet geweldig op de Samsung Galaxy S23 Ultra, dus waarschijnlijk zal die kwaliteit nog verder achteruitgaan als we te maken hebben met een optische zoom van 5x in plaats van 10x.

We vragen ons dus af of Samsung nog wel de moeite gaat nemen om 100x digitale zoom aan te bieden op de Galaxy S24 Ultra. Als de telefoon die toch wel behoudt, en inderdaad maximaal 5x optische zoom heeft, dan zal het vooral aanwezig zijn om dit hoge getal op de verpakking te kunnen vermelden. Het lijkt ons dan niet dat deze feature heel handig zal zijn voor fotografie.

Betere displays voor alle modellen

Er is gelukkig vandaag ook nog veel positiever nieuws gedeeld over de Samsung Galaxy S24. De leaker @Tech_Reve claimt namelijk dat alle drie de Samsung Galaxy S24-modellen (het standaard model, de Samsung Galaxy S24 Plus en de Galaxy S24 Ultra) allemaal een maximale schermhelderheid van 2.500 nits zullen krijgen.

Dit is geen volledig nieuwe claim, maar inmiddels hebben meerdere bronnen dit voorspeld en dat maakt het wel iets geloofwaardiger. Dit zou een flinke upgrade zijn voor alle drie de toestellen, want de modellen uit de Samsung Galaxy S23-serie halen maximaal "maar" 1.750 nits.

Volgens @Tech_Reve zal trouwens alleen nog maar de resolutie van de displays verschillen tussen de verschillende Galaxy S24-modellen (op het gebied van de displaytechnologieën). Alle modellen zullen namelijk waarschijnlijk voorzien zijn van een nieuw M13-paneel. Die panelen zouden veel energiezuiniger moeten zijn dan de huidige panelen. We hebben eerder al gehoord dat de Samsung Galaxy S24 Ultra misschien een M13-scherm zou krijgen, maar het was toen nog niet duidelijk of dit ook voor de andere modellen het geval zou zijn.

Het lijkt er dus op dat de drie Samsung Galaxy S24-toestellen een aantal grote schermupgrades krijgen. Fans van een hoog optisch en digitaal zoombereik kunnen het helaas echter misschien beter bij de huidige Samsung Galaxy S23 Ultra houden.