Eerste beelden Samsung Galaxy Book 4 uitgelekt

In onze review van de Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 prezen we de laptop voor zijn uitstekende prestaties, AMOLED-scherm en kwaliteit van het toetsenbord. Nu krijgen we een voorproefje van wat Samsung aan het voorbereiden is voor een vervolg.

Windows Report heeft naar eigen zeggen de eerste afbeeldingen van de Samsung Galaxy Book 4 in handen gekregen en het lijkt erop dat er niet veel verandert aan het compacte, dunne ontwerp. In feite hadden we niet heel veel aan te merken op het algemene ontwerp van de laptop. We vonden alleen dat er meer aansluitingen mochten zijn.

Windows Report suggereert dat het gewicht van deze laptop vergelijkbaar zal zijn met dat van de Book 3, hoewel er geen informatie is over de materialen die Samsung gebruikt. Zoals eerder het geval was, zullen er een paar 360-modellen in de nieuwe line-up zitten die je in tabletmodus kan gebruiken.

We zien verder een donkergrijze behuizing, groot trackpad en een bekende reeks aansluitingen: een HDMI-poort, twee Thunderbolt 4-poorten, een USB-A 3.2-poort, een microSD-kaartlezer en een 3,5mm-audiopoort.

Sterke specs

Windows Report heeft daarnaast de verschillende interne specificaties vermeld die eerder waren uitgelekt. We verwachten CPU's van een Intel Core i5 tot een Intel Core i9, AMOLED-schermen op alle modellen behalve de goedkoopste.

Qua graphics kijken we naar geïntegreerde Intel en Intel Arc Graphics op de goedkopere versies van de Galaxy Book 4, evenals een Nvidia GeForce 4070 GPU op de Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Dit laatste betekent een upgrade van de GeForce 4060 in de Galaxy Book 3 Ultra van dit jaar.

Een Samsung Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 en Galaxy Book 4 Ultra zullen volgens Windows Report allemaal "binnen een paar maanden" verschijnen. Het zou ons niet verbazen als Samsung deze laptops onthult samen met de Galaxy S24 in de loop van januari.