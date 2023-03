(opens in new tab)

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Review in een notendop

Samsung heeft alle Galaxy Book-laptops vernieuwd. Het meest luxueuze model van de drie nieuwe laptops, de Samsung Galaxy Book3 Ultra, is een dunne laptop die bedoeld is om gebruikers van een geweldige ervaring te voorzien bij productiviteit, creatief werk en zelfs games.

De Samsung Galaxy Book3 Ultra is echt een prachtig draagbaar apparaat met uitstekende specs en een schitterend display in een enorm stijlvolle behuizing. We klagen vaak over het gebrek aan verschillende kleuropties op dit soort laptops, maar dat kunnen we hier wel door de vingers zien. Deze laptop is iets zwaarder dan de Samsung Galaxy Book3 Pro en de Pro 360, maar hij is nog steeds erg lichtgewicht en dun voor een 16-inch laptop. Hij is maar 16,5 mm dik en weegt 1,79 kg.

De prijs is wel enorm hoog. Er is in Nederland en België maar één configuratie beschikbaar en deze heeft een adviesprijs van 2.999 euro. Bij Samsung zelf kan je echter wel je oude toestel inleveren om wat korting te krijgen, maar het is nog steeds een enorm dure laptop.

Qua display hebben we hier te maken met een prachtig 3K (2.880 x 1.800) AMOLED-scherm. Dat scherm is dus ook uitermate geschikt voor verschillende taken die een display van hoge kwaliteit nodig hebben. Het toetsenbord voelt fijn om op te typen en dat komt gedeeltelijk door de redelijk brede toetsen met genoeg ruimte ertussen. Omdat het hier gaat om een 16-inch laptop, was er ook ruimte voor een numeriek toetsenbord. Het touchpad is vrij groot, bewegingen erop voelen ook soepel en hij reageert ook goed op aanrakingen.

Er is een redelijk gevarieerde selectie aan aansluitingen aanwezig: een HDMI 2.0-poort, twee Thunderbolt 4-poorten, een USB 3.2 Type-A-poort, een koptelefoonpoort en een MicroSD-kaartlezer. Het zou wel fijn zijn geweest als deze ultrabook toch nog een extra USB-A-poort en een Ethernet-poort had gekregen, maar in de meeste gevallen zal dit wel voldoende zijn en het is overigens nog steeds een betere selectie dan op veel andere ultrabooks.

De laptop levert geweldige prestaties op vrijwel elk vlak. Hij is echter het meest geschikt voor productiviteit. Als je op zoek bent naar een apparaat dat ook creatieve projecten en videobewerking aankan, en zelfs nog een beetje gaming in redelijk goede kwaliteit, dan is deze laptop daar ook allemaal nog vrij goed voor. Dat komt door de 13de generatie Intel Core i7-13700H-CPU en de Nvidia GeForce RTX 4050-GPU die ingebouwd zitten in de laptop. In sommige andere regio's kan je de processor en de grafische kaart ook nog upgraden, maar dat is in Nederland en België helaas niet mogelijk.

De beste toevoeging op deze nieuwe reeks van Galaxy Book3-laptops is de selectie aan verschillende handige Samsung-functies voor het delen van bestanden en een internetverbinding. We hebben het dan over functies zoals Multi Control, Quick Share, Microsoft Phone Link, de Expert RAW-app en Instant Hotspot. Dit ecosysteem voor het delen van bestanden en meer voelt echt als een waardige rivaal voor Apple's ecosysteem met vergelijkbare functies voor Mac, iPad en iPhone-apparaten. Dit soort functies maken het ook aantrekkelijker om meerdere Samsung-apparaten te kopen.

Naast al deze pluspunten is er echter wel één groot minpunt te vinden en dat is de batterijduur. Als je films of series gaat streamen op de laptop, dan moet je na minder dan vijf uur de laptop weer aan de oplader leggen. Als je aan het werk bent op de laptop, dan gaat de batterij ongeveer zes uur mee. De Book3 Ultra houdt het dus niet eens een volledige werkdag vol.

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 2.999 euro

Beschikbaar sinds 22 februari 2023

Het enige model van de Book3 Ultra dat in de Benelux beschikbaar is, kost je 2.999 euro. Daarvoor krijg je een Intel Core i7-13700H CPU, een RTX 4050 GPU, 16GB RAM en 1TB SSD-opslag. De laptop is inmiddels via Samsung's eigen website te kopen, maar ook via de gebruikelijke retailers.

We kunnen niet anders dan vermelden dat dit een erg dure laptop is. Op dit prijspunt verwachten we eigenlijk eerder 32GB RAM dan 16GB RAM en het feit dat Samsung geen configuratie met 32GB aanbiedt, maakt dit niet veel beter. Hoewel de 1TB opslagruimte zeker voldoende zal zijn, hadden we hier liever versies met minder opslag gezien. Tal van gebruikers bewaren het grootste deel van hun bestanden namelijk in de cloud, waardoor zij met 256GB opslag voldoende kunnen hebben.

Prijs-kwaliteit: 3/5

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Specs

De specs van de Samsung Galaxy Book3 Ultra zijn als volgt: Intel Core i7-13700H-CPU, Nvidia GeForce RTX 4050-GPU, 16GB aan RAM en 1TB aan SSD-opslagruimte.

Swipe to scroll horizontally Dit zijn de specs van de Samsung Galaxy Book3 Ultra Categorie Galaxy Book3 Ultra Prijs 2.999 euro Processor Intel Core i7-13700H Grafische kaart Nvidia GeForce RTX 4050 RAM 16GB Opslag 1TB SSD Display 16 inch, 3K (2.880 x 1.800), AMOLED Connectiviteit Wi-Fi 6E (Gig+) 802.11abgn/ac/ax, Bluetooth v5.1 Camera 1080p FHD Gewicht 1,79 kg Afmetingen 355,4 x 250,4 x 16,5 mm (B x D x H)

Specs: 5/5

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Design

Stijlvolle behuizing

Geweldig display en toetsenbord

Samsung's ecosysteem voor het delen van bestanden is uitstekend

De Samsung Galaxy Book3 Ultra heeft een schitterend, stijlvol design. Het is een ultrabook met een mooie zwarte (donkergrijze) behuizing en hij is erg lichtgewicht en dun voor een 16-inch laptop. Het display is een 3K (2.880 x 1.800) AMOLED-scherm met een helderheid van 400 nits bij normaal gebruik en 500 nits bij het bekijken van HDR-content. De laptop heeft een variabele verversingssnelheid die overal tussen 48Hz en 120Hz kan wisselen aan de hand van wat je op ieder moment nodig hebt.

De Book3 Ultra heeft een fijn, breed toetsenbord met een handige grootte voor de individuele toetsen en een numerieke toetsenbord aan de zijkant. Het touchpad is enorm groot en de gevoeligheid voor aanrakingen is goed gebalanceerd. De geluidskwaliteit is ook uitstekend. Hij levert een zuiver geluid dat vrij weinig vervormt bij hogere volumes. De webcam heeft een vrij standaard 1080p-resolutie en hoewel hij niet over net zoveel functies beschikt als een HP-camera, levert hij alsnog een redelijke beeldkwaliteit, zelfs bij slechte belichting en bij een goede belichting zien de beelden er vrij scherp uit. Er zijn ook een HDR-modus en een filter voor het gladstrijken van je gezicht (met verschillende niveaus) aanwezig.

De meest interessante nieuwe feature is echter degene die we ook het meest hebben getest: het nieuwe Samsung-ecosysteem. Dit ecosysteem is ontworpen om er eindelijk voor te zorgen dat Samsung-apparaten, zoals smartphones en laptops, beter met elkaar kunnen worden verbonden en kunnen samenwerken. Als je een Samsung Galaxy S23 Ultra met de Book3 Ultra verbindt via de vereiste software en Bluetooth, dan kan je echt heel gemakkelijk foto's en andere bestanden heen en weer sturen tussen de apparaten. Daarnaast kan je ook je telefoonscherm op het display van de Book3 Ultra laten zien, telefoneren via de laptop, sms-berichten sturen en nog veel meer.

Wij vinden het niet altijd nodig om echt toe te treden tot een specifiek ecosysteem van een bedrijf. Vaak kopen we liever de individuele producten die het best bij ons passen, maar deze handige functies zijn toch wel erg aantrekkelijk en we snappen nu ook nog beter waarom Apple-gebruikers hun ecosysteem zo handig vinden. Het zorgt ervoor dat zoveel taken veel sneller en gemakkelijker worden. Het is het nu echt waard om meerdere Samsung-apparaten te hebben, in ieder geval als het blijft worden ondersteund. Het proces van het verbinden van je telefoon met je laptop mag nog wel iets soepeler en minder ingewikkeld worden, maar dat is vooral in het begin een probleem. Het hele proces wordt gelukkig wel iets intuïtiever naarmate je er meer gewend aan raakt.

Design: 5/5

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Prestaties

Kan zakelijke applicaties en creatieve programma's gemakkelijk draaien

Kan gamen op hoge instellingen bij vrijwel elke pc-game

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Benchmarks Dit zijn de resultaten die de Samsung Galaxy Book3 Ultra behaalde in onze geselecteerde benchmark-tests: 3DMark: Night Raid: 25.584; Fire Strike: 13.479; Time Spy: 6.228

Cinebench R23 Multi-core: 14.093 punten

GeekBench 5: 1.768 (single-core); 12.310 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 6.762 punten

Batterijduur (TechRadar-filmtest): 4 uur en 45 minuten

Civilization VI (1080p, Ultra): 92 fps; (1080p, Laag): 96 fps

Over het algemeen presteert de Samsung Galaxy Book3 Ultra erg goed. Het is echt een veelzijdig apparaat. Toch heeft hij wel een beetje een specialiteit. Hij is namelijk vooral geschikt als een werkpaard voor creatieve taken en dingen als videobewerking en algemene productiviteit. Hij kan zelfs in redelijk goede kwaliteit gamen. Het is een enorm duur apparaat, maar hij kan vrijwel alle programma's aan waar je hem voor nodig hebt en meestal ook zonder al te veel moeite.

We hebben productiviteits- en renderingbenchmarks zoals Handbrake, CrossMark, en PugetBench voor Adobe CC gebruikt om de laptop te testen. Daaruit bleek dat de resultaten niet per se van topklasse waren, maar dat ze wel erg vergelijkbaar waren met de resultaten van een ander soort laptop: de Apple Macbook Pro 16 inch met een M2 Max-chip. De MacBook versloeg de Book3 Ultra overigens wel in elke test, maar het verschil was over het algemeen niet heel groot. In de PugetBench Photoshop- en CrossMark-tests was het verschil namelijk minder dan 400 punten.

De 13de generatie Intel Core i7-CPU levert echt magische prestaties en deze chip is dan misschien ook wel het belangrijkste onderdeel van de Book3 Ultra. De processor kan namelijk een brede selectie aan apps en programma's soepel laten draaien. De grafische kaart is er echter ook niet alleen voor de sier. Dit is de eerste keer dat we de mobiele versie van de RTX 4050 in actie hebben gezien en we zijn erg onder de indruk van de uitstekende prestaties die deze GPU levert.

Als je vooral gefocust bent op gaming, dan is de Book3 Ultra niet echt een goede vervanging voor een echte gaming-laptop, maar toch houdt hij het erg goed vol bij het gamen. Hij scoort veel hoger in de benchmarks dan de concurrentie met een GPU van de vorige generatie en de 4050 werkt ook goed samen met de Intel Core i7. Je hebt geen last van de verminderde CPU-prestaties, waar sommige laptops met een 4080 of 4090 wel last van hebben.

Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm konden we met 95fps spelen op lage instellingen en met 92fps op wat hogere instellingen en dat is erg indrukwekkend. Voor de vergelijking hebben we ook nog twee andere games getest, namelijk Cyberpunk 2077 en Hitman 3. Cyberpunk testten we op hoge instellingen zonder raytracing of DLSS en we kregen nog een respectabele gemiddelde framerate van 31fps. Als je echter raytracing aanzet (samen met DLSS), dan daalt dat nummer heel snel naar 14fps en dat speelt niet bepaald fijn. Bij Hitman 3 op hoge instellingen haalden we 76fps bij de Dartmoor-benchmark en 98fps bij die van Dubai en dat zijn echt geweldige resultaten.

Prestaties: 5/5

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Batterij

(Image credit: Future)

Verschrikkelijke batterijduur

Laadt snel op

Helaas komt het er binnen deze categorie op neer dat de Samsung Galaxy Book3 Ultra een verschrikkelijke batterijduur heeft. Als je vooral met productiviteit bezig bent, dan haal je maximaal zes uur aan batterijduur, maar ga je films en series streamen of gamen, dan is hij na minder dan vijf uur al leeg. Waarschijnlijk komt dit door het stroomverbruik van de RTX 4050 die de grafische prestaties levert.

We merkten ook op dat het hier gaat om een 77Wh-batterij en dat is ook wel erg weinig voor een apparaat met een grafische kaart uit de RTX 4000-serie. Hij laat dan wel weer snel op (ongeveer minder dan een uur voor een volle batterij), maar je zal deze laptop echt verbonden moeten houden met een stopcontact als je intensieve programma's gebruikt.

Batterij: 2/5

Moet je de Samsung Galaxy Book3 Ultra kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Ultra Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Dit is een extreem dure laptop en daar kan je niet echt omheen. 3/5 Specs Voor een dunne laptop heeft de Book3 Ultra echt uitstekende specs, zeker de GPU is indrukwekkend, want daar wordt vaak op bespaard in dit soort laptops.. 5/5 Design Dit is een dunne, prachtige laptop die deel uitmaakt van het nieuwe Samsung-ecosysteem, dat nu echt een waardige concurrent is voor het Apple-ecosysteem. 5/5 Prestaties Het is een enorm veelzijdige laptop, die allerlei verschillende taken met gemak kan volbrengen. 5/5 Batterij Deze laptop heeft een verschrikkelijke batterijduur, maar in ieder geval laadt hij wel snel op. 2/5 Gemiddelde totaal Row 5 - Cell 1 4,5/5

Koop hem als...

Je uitstekende prestaties zoekt op het gebied van productiviteit en gaming

Deze laptop levert een goede balans tussen beide en is ook uitermate geschikt voor videobewerking of andere creatieve projecten. Het is het ultieme werkpaard onder deze mooie behuizing.

Je een geweldig display en toetsenbord zoekt

Het display is een 3K AMOLED-scherm met ondersteuning voor HDR en geeft beelden duidelijk en scherp weer. De toetsen op het toetsenbord zijn breed en daardoor kan je accurater typen. Er zit zelfs een numeriek toetsenbord bij.

Koop hem niet als...

Je een strak budget hebt

Dit is een geweldige laptop die vrijwel alles (redelijk goed tot erg gemakkelijk) aankan, maar hij heeft ook een enorm hoog prijskaartje. Voor de gemiddelde persoon is hij misschien toch wel iets te duur (zelfs voor zakelijk of creatief gebruik).

Je een betere batterijduur nodig hebt

Deze batterij is redelijk slecht, zeker als je op de laptop wil gamen of er films op wil streamen. Hij laadt dan wel snel op, maar eigenlijk kan je hem het beste gewoon altijd verbonden houden met een stopcontact.

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Ultra Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) Dell XPS 17 (2022) Prijs 2.999 euro 3.049 euro 2.713,98 euro Processor Intel Core i7-13700H Apple M2 Pro (12-core) Intel Core i7-12700H (14-core) Grafische kaart Nvidia GeForce RTX 4050 Geïntegreerde 19-core GPU Intel Iris Plus; Nvidia GeForce RTX 3050 RAM 16GB 16GB centraal geheugen (LPDDR5) 32GB DDR5 Display 16 inch, 3K (2.880 x 1.800), AMOLED 16 inch, 3.456 x 2.234, Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits, breed P3-kleurbereik, ProMotion-technologie) 17 inch, UHD (3.840 x 2.400), touchscreen Opslag 1TB 512GB 512GB Aansluitingen 1 x HDMI 2.0, 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2, 1 x MicroSD 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartlezer, 3,5 mm koptelefoonpoort, MagSafe 3 4 x Thunderbolt 4, SD-kaartlezer, combo koptelefoon/microfoonpoort Connectiviteit Wi-Fi 6E (Gig+) 802.11abgn/ac/ax, Bluetooth v5.1 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0 Camera 1080p FHD 1080p FaceTime HD-webcam 720p IR-webcam Gewicht 1,79 kg 2,2 kg 2,17 kg Afmetingen 355,4 x 250,4 x 16,5 mm (B x D x H) 356 x 248 x 17 mm 375 x 248 x 20 mm

Als je aan de hand van deze Samsung Galaxy Book3 Ultra review nog wat andere opties wil bekijken, dan hebben we hier nog twee andere laptops die je ook kan overwegen:

(opens in new tab) Apple MacBook Pro (16 inch, 2023)

Als je op zoek bent naar een beest van een laptop met een geweldig prestatievermogen en een veel betere batterijduur, dan is dit de juiste keuze. Deze MacBook ziet er strak uit, ook al is hij wel een beetje groot. Verder beschikt hij over een geweldig display, biedt hij toegang tot het Apple-ecosysteem en maakt hij gebruik van de krachtige M2-processoren. Lees meer: Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) review (opens in new tab)

(opens in new tab) Dell XPS 17 (2022)

Als de schokkende prijs van de Galaxy Book3 Ultra voor jou toch iets te veel is, dan is dit in vergelijking een iets budgetvriendelijkere optie met nog steeds een prachtig design, een lichtgewicht en dunne behuizing en een prima prestatievermogen. Hij mist wel een aantal handige aansluitingen en als je echt veeleisende programma's gebruikt, dan kunnen de prestaties wel iets minder worden. Lees meer: Dell XPS 17 (2022) review

Zo hebben we de Samsung Galaxy Book3 Ultra getest

We hebben de Samsung Galaxy Book3 Ultra een aantal weken lang getest

We hebben hem getest met productiviteitstaken, met creatieve applicaties en met games

We hebben de batterijduur getest met onze TechRadar-filmtest

Ten eerste hebben we het gewicht en de draagbaarheid van de Samsung Galaxy Book3 Ultra getest door hem mee onderweg te nemen in een laptoptas. Nadat we hem voor het eerst hebben ingesteld, hebben we verschillende benchmarks uitgevoerd op de laptop om de processor en de grafische kaart te testen. Uiteindelijk hebben we ook een selectie aan verschillende soorten programma's en applicaties getest om te zien wat voor effect ze hadden op de batterijduur en om te zien wat voor prestaties de laptop kon leveren in deze situaties. Ook hebben we nog speciaal een aantal gaming-benchmarks gedaan om de RTX 4050-GPU te testen.

De Samsung Galaxy Book3 Ultra is bedoeld als een laptop die makkelijk mee onderweg te nemen is met zijn dunne, lichtgewicht design. We hebben vooral veel tijd besteed aan het testen voor mogelijke prestatieproblemen en dingen zoals ventilatieproblemen. Ook hebben we de batterij intensief getest om erachter te komen hoe lang deze mee zou gaan zonder verbonden te zijn met het stopcontact.

We hebben door de jaren heen vele gaming-pc's en -laptops getest, dus we weten inmiddels goed hoe we de benchmarkresultaten moeten interpreteren en hoe we deze apparaten goed tot hun uiterste kunnen testen om te zien hoe geschikt ze zijn voor intensief werk.

