Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 265: welke is het beste?

De Garmin Forerunner 965 en Forerunner 265 zijn twee sporthorloges van Garmin die allebei beschikken over een AMOLED-display en vol zitten met handige features. Als je op zoek bent naar een sporthorloge die meer aanvoelt als een smartwatch, dan zijn deze twee horloges zeker het overwegen waard. Het zijn allebei fantastische sporthulpmiddelen en verdienen als een paar van de beste sporthorloges dan ook hun plaatsen op onze lijst van de beste Garmin-horloges. Maar welke moet je kopen?

We hebben de 265 en de 965 allebei getest en we vinden dit dan ook twee van de beste sporthorloges die je op dit moment kan kopen. Het is het ook zeker waard om onze lijst met de beste Black Friday smartwatchdeals in de gaten te houden voor het geval dat je een van deze horloges met een mooie korting kan scoren. Het is in ieder geval logisch dat je deze twee horloges overweegt als je op zoek bent naar een nieuw sporthorloge.

Daarom hebben we dan ook de verschillen (en overeenkomsten) tussen deze twee horloges voor je op een rijtje gezet. Zo kan je zien wat je krijgt en wat je verliest als je kiest voor de Forerunner 965 in plaats van de Forerunner 265 en vice versa.

Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 265: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Garmin Forerunner 965 Garmin Forerunner 265 Prijs 649,99 euro 499,99 euro Afmetingen 47,1 x 47,1 x 13,2 mm 46,1 x 46,1 x 12,9 mm Gewicht 52 gram 47 gram Case/bezel Titanium bezel, plastic case Met vezels versterkt polymeer Display 454 x 454 1,4-inch AMOLED-touchscreen 416 x 416 1,3-inch AMOLED-touchscreen, Corning Gorilla Glass Gps GPS, Beidou, Glonass, Galileo, SatIQ GPS, Beidou, Glonass, Galileo, SatIQ Batterijduur 23 dagen (31 uur met GPS) 13 dagen (20 uur met GPS) Connectiviteit Bluetooth 5.2, ANT+, WiFi Bluetooth 5.2, ANT+, Wi-Fi Waterproof? Ja, 5ATM Ja, 5ATM

Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 265: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Garmin Forerunner 965 en de Forerunner 265 werden allebei in maart 2023 gelanceerd en zijn beschikbaar via Garmins eigen website, maar ook via (online) retailers zoals Amazon.

De Forerunner 965 is het duurste model van de twee. Dit horloge kost 649,99 euro, terwijl de Forerunner 265 (en 265s) 499,99 euro kost. Dat model is dus wel flink in prijs gestegen vergeleken met zijn voorganger, de Garmin Forerunner 255.

De Garmin Forerunner 265 is de goedkoopste optie van deze twee en dus wint hij het op het gebied van prijs-kwaliteit. Natuurlijk krijg je ook wel meer bij die duurdere 965, waaronder een titanium bezel en een langere batterijduur.

Winnaar: Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 265: design en display

(Image credit: Future)

Het meest opvallende designverschil tussen de 965 en de 265 zit hem in hun formaten. De 965 is het grotere horloge van de twee met zijn 47 mm case. De 265 heeft eigenlijk twee varianten: de 265 en de 265s. Het verschil tussen die twee modellen zit hem ook in hun formaat (de 's' staat voor 'small'). De 265s heeft een 41 mm case en de 265 heeft een 46 mm case. De grotere variant komt qua formaat dus vrij dicht in de buurt van de 965.

Bij de 965 krijg je een behuizing die gedeeltelijk van titanium is gemaakt, terwijl de 265 en 265s een lichter polymeer gebruiken. Alle drie de horloges beschikken over verwisselbare siliconen horlogebandjes. De manier waarop je die bandjes losmaakt, verschilt wel tussen de verschillende modellen. De 965 maakt gebruik van Garmins 22 mm 'QuickFit'-bandjes, terwijl de 265-serie 'quick-release'-bandjes gebruikt die (zoals de naam ook suggereert) sneller te verwijderen zijn.

Op het gebied van de displays krijg je hier hoe dan ook een AMOLED-display. Dat is hetzelfde soort uitstekende scherm dat je ook terugvindt op de Garmin Epix Pro. Ze hebben allemaal een touchscreen en de optie voor een always-on display. De resoluties en schermgroottes verschillen echter wel. De 965 heeft een groter 1,4-inch scherm met een resolutie van 454 x 454 pixels. De 265s heeft een 1,1-inch display met een resolutie van 360 x 360 pixels en de 265 heeft een 1,3-inch display met een resolutie van 416 x 416 pixels. Hoewel de resolutie op de 965 groter is, is de pixeldichtheid groter op de 265. Je krijgt hier dus nog steeds een geweldige ervaring met een mooie kleurweergave.

De mate van bescherming voor de displays verschilt ook. De 965 maakt gebruik van Cornings 'Gorilla Glass DX', terwijl de 265-serie beschikt over 'Corning Gorilla Glass 3' om tegen krassen te beschermen.

Als je wil zwemmen met deze horloges dan heb je ook geluk, want alle drie de horloges hebben een 5ATM-certificering. Dat betekent dat ze onderwater kunnen tot 50 meter diep.

Winnaar: Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 265: features

(Image credit: Future)

Beide horloges zijn in principe vooral bedoeld als sporthorloges en ze zijn dan ook nog eens extra geschikt voor hardlopen. Ze bieden grotendeels dezelfde sportmodi, waaronder voor zwemmen (in een zwembad of in open water), fietsen en golf, maar ze blinken dus vooral uit bij het hardlopen. De horloges beschikken dan ook over allerlei geavanceerdere features zoals de 'Training Readiness'-score en de 'Garmin Coach'-trainingsplannen.

De horloges beschikken grotendeels dus over dezelfde features en dat betekent dat je hier toegang krijgt tot de nieuwe, en erg indrukwekkende, 'multiband'-modus. Die modus moet voor verbetering zorgen bij de nauwkeurigheid van outdoor tracking als je in de buurt bent van hoge gebouwen of een dichtbegroeid bos. Beide horloges hebben ook optische hartslagsensoren en gebruiken Garmins 'Gen 4 Elevate'-sensor die ook je zuurstofsaturatie in de gaten kan houden.

Als je alle ondersteunde sportprofielen goed bekijkt, zie je dat de 965 wel een iets sterker aanbod heeft. Hij biedt namelijk profielen die je niet op de 265 terugvindt, zoals off-piste skiën, kajakken, tennis en pickleball. De 965 biedt ook nog specifieke modi voor fietsen op grind en op de weg in plaats van gewoon fietsen in het algemeen en dat is ideaal voor bijvoorbeeld mensen die aan een triatlon meedoen.

Een aantal van de grootste verschillen tussen deze horloges kom je tegen op het gebied van kaarten en navigatie. Je kan op al deze horloges routes uploaden en de standaard "broodkruimelnavigatie" gebruiken. De 965 biedt je echter zelf al een aantal (topografische) kaarten voor wegen en wandelroutes (zoals hierboven te zien is). Dit zorgt ervoor dat je gedetailleerde kaarten tot je beschikking hebt op het horloge zelf en dat je dat AMOLED-display goed kan gebruiken om de extra details weer te geven.

Er zijn ook wat verschillen te vinden als het gaat om de trainingen die worden aangeboden. De 965 biedt namelijk extra features zoals hitte- en hoogte-acclimatisatie en toegang tot 'Strava Live Segments'. Beide horloges geven je toegang tot Garmins nieuwe Training Readiness-feature die gebruikmaakt van je hartslagvariabiliteit, slaap en andere metingen om je te helpen bepalen wanneer je het beste kan trainen en wanneer je beter even een dagje rust kan pakken. Dit is een erg handige feature om elke dag even te bekijken.

Beide horloges functioneren ook als smartwatch en werken met Android én iOS. Hierdoor krijg je ook toegang tot features zoals het bekijken van notificaties van je telefoon, Garmin Pay en toegang tot Garmins 'Connect IQ Store'. Al deze modellen hebben ook een ingebouwde muziekspeler met ondersteuning voor het opslaan van afspeellijsten van Spotify en Deezer, voor wanneer je offline wil luisteren. Op de 965 krijg je wel meer ruimte voor het opslaan van audiobestanden en apps dan op de 265. Je krijgt hier namelijk 32 GB aan opslagruimte in plaats van 8 GB.

Winnaar: Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 265: prestaties en batterijduur

(Image credit: Future)

Garmin geeft meestal niet prijs wat voor processors er worden gebruikt in zijn horloges, maar hoe dan ook draaien deze horloges erg soepel. De touchscreens zijn erg responsief en je hoeft ook niet lang te wachten voordat je een GPS/signaal krijgt wanneer je wil beginnen hardlopen. Het tracken van je activiteiten werkt over het algemeen uitstekend op deze apparaten.

De Garmin Forerunner 965 en 265 hebben allebei soms last van trage download- en installatiesnelheden van apps en daarnaast kan ook het synchroniseren van je muziek flink wat tijd in beslag nemen. Ook het laadproces bij het creëren van routes op de 965 kan soms even duren, zeker wanneer je naar een ander gebied op de kaart gaat.

Als het gaat om batterijduur kan je redelijk tevreden zijn met deze horloges. Ze kunnen in principe ruim een week meegaan op een volle lading, maar het hangt er natuurlijk wel van af hoe vaak je je trainingen bijhoudt, hoe vaak je de smartwatchfeatures gebruikt en hoe vaak je de energieslurpende sensoren, zoals de 'Pulse Ox'-sensor gebruikt. Als je daarnaast ook nog eens gebruikmaakt van het always-on display, dan zakt de batterijduur natuurlijk wel naar minder dan een week.

De 965 belooft tot 23 dagen batterijduur in zijn smartwatchmodus, vergeleken met de 13 dagen bij de 265. Als je dan ook nog de gps-modus met de hoogste accuraatheid gebruikt, dan zakt de batterijduur van de 965 naar 19 uur en die van de 265 en 265s naar ongeveer 14 of 15 uur. Als je dan uiteindelijk dus een mix van alle features en trackingsopties gebruikt, kom je waarschijnlijk gemiddeld ongeveer op een week aan batterijduur uit. Als je het scherm 24/7 aan laat staan, dan zakt de batterijduur van de 965 naar iets minder dan een week en naar ongeveer 5 dagen op de 265 en 265s.

Winnaar: Garmin Forerunner 965

Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 265: conclusie

(Image credit: Future)

Dit zijn twee geweldige sporthorloges (en specifiek hardloophorloges) met hoge kwaliteit AMOLED-displays. Die toevoeging van een AMOLED-scherm zorgt er wel voor dat je hier minder batterijduur krijgt dan bij Garmins 'transflective memory-in-pixel'-displays (zoals op de Forerunner 955), maar beide horloges leveren toch over het algemeen een prima batterijduur.

De Forerunner 265 is een fantastisch sporthorloge met een trackingervaring die niet veel enorm veel verschilt van de ervaring bij de duurdere 965. Hij is natuurlijk wel iets kleiner, maar ook al heeft de 965 bij de meeste categorieën hierboven gewonnen, de 265 is goed genoeg dat het verschil niet heel groot is. De grootste voordelen van de 965 zijn de uitgebreidere opties voor kaarten, de extra opslagruimte en meerdere sportprofielen, waaronder voor wat meer niche outdoor-activiteiten.

Als je vooral geïnteresseerd bent in deze horloges voor bij het hardlopen, dan is vooral de 265 een goede optie. Je krijgt hier genoeg van de features die je ook op e 965 krijgt en je kan hiermee ook wat geld besparen. Als je echter het allerbeste hardloophorloge wil dat Garmin aanbiedt, dan is de 965 wel een betere keuze.